Viele Unterbrüche, wenige Tore: FCG siegt im Jura knapp

Die Partie gestaltete sich wie erwartet, die Favoriten aus Grenchen bestimmten das Spiel und kamen bereits in der 2’ zur ersten Topchance. Mbemba schoss per Volley knapp daneben. Diese Cupaffiche wär geprägt von vielen Unterbrüchen und wenigen Torchancen. Von den Gastgebern war offensiv wenig zu sehen.

In Hälfte zwei kam die unveränderte Ceccon-Elf wacher aus der Kabine und verzeichnete innert drei Minuten drei Abschlüsse. Der dritte Abschluss feuerte Neuzugang Zimmermann ab, sein Schuss fand den Weg unten links ins Tor. Nach dem 1-0 waren die Grenchner lange Zeit näher am 2-0 als die Jurassier am Ausgleich. In der 78‘ versuchte sich die Heimmannschaft mit einem direkten Freistoss, doch Bähler parierte stark. In der Schlussphase drückte der FC Courrendlin-Courroux mehr als 10 Minuten auf den Ausgleich, doch die FCG-Abwehr überstand diese Druckphase. Ganz am Ende kamen die Grenchner noch zu zwei Chancen. Mbemba lief alleine auf das Tor, doch scheiterte. Ansonsten zeigte er eine gute Leistung.

Kurz danach kam der aus Grenchner Sicht erlösende Abpfiff. Alles in allem ist es ein verdienter Sieg und Einzug in die nächste Runde, da man mehrheitlich die überlegene Mannschaft war. Im 1/16 Finale trifft der FC Grenchen zuhause auf den Rekordmeister GC Zürich.