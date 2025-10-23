Borussia Neunkirchen (schwarz) zog mit einem 6:1-Erfolg in Schwalbach in die 2. Runde ein – Foto: Alexander Brosius, Mike Engels

Viele Überraschungen und eine Sensation 1. Runde im Sparkassenpokal

In der ersten saarlandweiten Runde des Sparkassenpokals gab es am Mittwochabend gleich mehrere handfeste Überraschungen.

Die größte Sensation schaffte dabei der einzig verbliebene A-Ligist FC Amed im Heimspiel gegen den Saarlandligisten FC Rastpfuhl. Mit 2:1 besiegte der vier Klassen tiefer spielende neu gegründete Club den Nachbarn aus Saarbrücken. 2:0 führte der FC Amed zur Pause durch Tore von Lauermann und Petrov, bevor eine Viertelstunde vor dem Ende Torsten Büchel mit dem Anschlusstreffer noch einmal für Spannung sorgte. Trotz vier Wechsel konnte der Saarlandligist die Partie aber nicht mehr drehen und kassierte eine blamable Niederlage und das Pokal-Aus. In Bliesmengen fielen gegen den Oberligisten aus Eppelborn in 120 Minuten keine Tore und so musste das Elfmeterschießen über das Weiterkommen entscheiden. Und hier hatten die Gastgeber dann die besseren Nerven und nachdem Jonas Pfeifer mit dem zweiten Elfer für Eppelborn gescheitert war, blieben sie fehlerfrei und zogen so mit einem 5:4-Sieg in die zweite Runde ein.

Neben dem FC Rastpfuhl mussten noch fünf weitere Saarlandligisten die Segel streichen. Drei der fünf kassierten bei einem Verbandsligisten das frühe Aus. Der VfB Theley ging gegen den Tabellenzweiten der Saarlandliga FC Limbach schon nach einer Minute durch Luca Stenger in Führung und konnte zehn Minuten vor dem Ende durch Yannick Maurer sogar auf 2:0 stellen. Der SSC Schaffhausen schaffte es ebenfalls, mit dem SV Merchweiler einen höherklassigen Verein auszuschalten. 3:1 führte man bis zur 76. Minute, kassierte dann innerhalb von zwei Minuten zwei Zeitstrafen und genausoschnell den 3:3-Ausgleich. Nachdem man wieder vollzählig war, gelang Paul Hoffmann kurz vor Schluss der Treffer zum 4:3, bevor Vedat Gezginci in der Nachspielzeit sogar auf 5:3 stellte.