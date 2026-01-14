Viele Transfers in der Winterpause

– Foto: Imago Images

Während die Regionalligisten im Norden langsam in die Vorbereitung auf die Rückrunde starten, laufen die Planungen hinter den Kulissen bereits auf Hochtouren. Besonders in Lübeck, aber auch bei zahlreichen weiteren Vereinen, haben Trainer und Manager in der Winterpause wichtige personelle Entscheidungen getroffen.

Phönix Lübeck setzt auf Kontinuität Beim 1. FC Phönix Lübeck bleibt Christiano Adigo langfristig an Bord. Der Cheftrainer verlängerte seinen Vertrag bis 2028 und soll den sportlichen Aufschwung der „Adler“ weiter vorantreiben. Veränderungen gibt es dennoch im Kader: Radovan Karaman und Valentin Steinmetz haben den Verein verlassen. Neu hinzugekommen ist der 18-jährige Omar Ramihic, der das Mittelfeld der Hanseaten verstärken soll. Auch beim Stadtrivalen VfB Lübeck wurden Weichen gestellt. Noah Andreas und Memo Philipp einigten sich mit den Grün-Weißen auf eine vorzeitige Vertragsauflösung. Bereits kurz vor der Winterpause hatte der Klub mit Felix Drinkuth einen erfahrenen Offensivspieler verpflichtet, der für zusätzliche Stabilität sorgen soll.

Bremen II reagiert auf Torwart-Ausfall Werder Bremen II musste auf die schwere Schulterverletzung von Sebastian Mielitz reagieren. Als Ersatz verpflichteten die Bremer mit Ole Springer einen routinierten Torhüter, der sofort zur Verfügung steht. Beim BSV Kickers Emden gab es gleich doppelte Bewegung auf der Torwartposition. Norman Quindt steht vor einem Wechsel zum TSV Havelse, Isaak Djokovic legt zugunsten eines Auslandssemesters eine Pause ein. Manager Henning Rießelmann reagierte schnell: Vom Bahlinger SC kommt Luca Petzold, zudem wurde Moritz Schulze verpflichtet, der zuvor unter anderem für Greuther Fürth spielte.