Viele Transfers in der Winterpause

Während die Regionalligisten im Norden langsam in die Vorbereitung auf die Rückrunde starten, laufen die Planungen hinter den Kulissen bereits auf Hochtouren. Besonders in Lübeck, aber auch bei zahlreichen weiteren Vereinen, haben Trainer und Manager in der Winterpause wichtige personelle Entscheidungen getroffen.
Beim 1. FC Phönix Lübeck bleibt Christiano Adigo langfristig an Bord. Der Cheftrainer verlängerte seinen Vertrag bis 2028 und soll den sportlichen Aufschwung der „Adler“ weiter vorantreiben. Veränderungen gibt es dennoch im Kader: Radovan Karaman und Valentin Steinmetz haben den Verein verlassen. Neu hinzugekommen ist der 18-jährige Omar Ramihic, der das Mittelfeld der Hanseaten verstärken soll.
Auch beim Stadtrivalen VfB Lübeck wurden Weichen gestellt. Noah Andreas und Memo Philipp einigten sich mit den Grün-Weißen auf eine vorzeitige Vertragsauflösung. Bereits kurz vor der Winterpause hatte der Klub mit Felix Drinkuth einen erfahrenen Offensivspieler verpflichtet, der für zusätzliche Stabilität sorgen soll.
Werder Bremen II musste auf die schwere Schulterverletzung von Sebastian Mielitz reagieren. Als Ersatz verpflichteten die Bremer mit Ole Springer einen routinierten Torhüter, der sofort zur Verfügung steht.
Beim BSV Kickers Emden gab es gleich doppelte Bewegung auf der Torwartposition. Norman Quindt steht vor einem Wechsel zum TSV Havelse, Isaak Djokovic legt zugunsten eines Auslandssemesters eine Pause ein. Manager Henning Rießelmann reagierte schnell: Vom Bahlinger SC kommt Luca Petzold, zudem wurde Moritz Schulze verpflichtet, der zuvor unter anderem für Greuther Fürth spielte.
Tabellenführer SV Meppen plant aktuell keine größeren personellen Veränderungen. Allerdings fehlen den Emsländern weiterhin Niclas Nadj, der seit November an einer Schambeinentzündung laboriert, sowie Torjäger Julian Ulbricht, der sich einer Knie-Operation unterzogen hat. Ulbricht soll jedoch bald wieder einsatzbereit sein.
Weiche Flensburg reagierte auf den verletzungsbedingten Ausfall von Torhüter Christian Rust mit der Verpflichtung von Ronny Seibt. Die zweite Mannschaft des Hamburger SV verliert dagegen ihren besten Torschützen: Raif Adam wechselt zum Zweitligisten SV Elversberg.
Tayer Tasdelen soll dem HSC Hannover zwar noch bis zum Saisonende helfen, wechselt im Sommer aber zu Holstein Kiel. Der SSV Jeddeloh II leiht Finn Cramer vom VfL Osnabrück aus, der zuletzt beim SC Wiedenbrück spielte. Zudem verlässt Angreifer Nikky Goguadze Osnabrück und schließt sich dem FC St. Pauli II an.
Eintracht Norderstedt zieht im Kampf um den Klassenerhalt nach. Der neue Trainer Jörn Großkopf kann auf zwei Neuzugänge bauen: Manasse Finouke kommt von der TSG Bahlingen als Ersatz für Moritz Frahm, außerdem verstärkt Leon Pesch den Tabellenfünfzehnten.
Die Winterpause zeigt einmal mehr, wie intensiv die Vereine an ihren Kadern arbeiten. Mit zahlreichen Zu- und Abgängen sind die Voraussetzungen für eine spannende Rückrunde in der Regionalliga Nord geschaffen.