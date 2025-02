Thomas Schmidbauer zieht wuchtig ab: Dieses Bild wird man in Zukunft nicht mehr sehen. – Foto: Florian Würthele

»Viele Tränen vergossen«: Fortunas Schmidbauer beendet Karriere Ein erneuter Knorpelschaden zwang den Routinier, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen

Vergangenen Sonntag wurde es nochmals emotional für Thomas Schmidbauer. Da wurde der hochgewachsene Allrounder des Bayernligisten SV Fortuna Regensburg offiziell verabschiedet. Mannschaft und Fans überreichten ihm ein eingerahmtes Spielertrikot. Der Hintergrund: Ein erneuter Knorpelschaden im Knie zwang Schmidbauer dazu, seine aktive Karriere mit 31 Jahren vorzeitig zu beenden. Zum Trainingsauftakt teilte er den Mitspielern seinen Entschluss unter Tränen mit.

Schon im August 2023, drei Monate nachdem er mit Fortuna erstmals in die Bayernliga aufgestiegen war, hatte sich Schmidbauer schwer verletzt. Die niederschmetternde Diagnose damals: Kreuzbandriss. Doch der Routinier bewies Nehmerqualitäten, kämpfte sich step by step wieder heran. „Ich wollte einfach kicken, das war das große Thema“, erzählt Schmidbauer heute. Gut ein Jahr später folgte der nächste Tiefschlag. „Vorm Spiel in Kornburg im vergangenen September schwoll das Knie stark an. Die MRT ergab, dass ich wieder den gleichen Knorpelschaden wie 2022 habe, sprich dass der neu entstandene Knorpel wieder komplett aufgelöst ist. Der Arzt riet mir daraufhin, die Karriere zu beenden.“ Und das tat Schmidbauer schweren Herzens.



Seinem Trainer Arber Morina versprach er, trotzdem bis zur Winterpause noch durchzuziehen. 15 Bayernligaspiele (zwei Tore) brachte er diese Saison noch zusammen. Es sollten die letzten in seiner Fußballerkarriere sein. „Selbst wenn er angeschlagen war, ist Tom stets ans Maximum gegangen. Er hat sich nie geschont, hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Nach seinem Wechsel zu uns hat er uns auf Anhieb im Sturm weiterhelfen können. Zudem zeichnet ihn sein geradliniger Charakter aus“, bedauert Morina die Entscheidung des 31-Jährigen, der zweitweise auch in der Abwehr spielte, als dort Not am Mann war. Morinas Hoffnung: „Dass wir ihn in einer anderen Weise im Verein einbauen können. Es läuft aber natürlich nichts davon, man muss nichts übers Knie brechen.“







2023 feierte Thomas Schmidbauer (Zweiter von links) mit Fortuna Regensburg den erstmaligen Aufstieg in die Bayernliga. – Foto: Florian Würthele





2019 wechselte Thomas Schmidbauer vom TV Oberndorf zur Fortuna. Wobei die Regensburger Verantwortlichen ihn gern schon früher verpflichtet hätten. Seine ersten Gehversuche im Herrenbereich unternahm der ehemalige Jugendspieler des SSV Jahn beim damaligen Landesligisten TSV Bad Abbach. „Als der Wechsel zu Fortuna schließlich zustande kam, wurde ich von der ersten Minute an perfekt aufgenommen. Hier habe ich nicht einfach nur Mitspielerkollegen, sondern neue Freunde kennengelernt“, sagt Schmidbauer, der vor allem das familiäre Umfeld an der Isarstraße zu schätzen wusste.



Die endgültige Entscheidung, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, ging freilich nicht spurlos an ihm vorbei. „Es fällt mir immer noch schwer. Nach der Diagnose waren die ersten Wochenenden brutal hart. Da schweben dir alle möglichen Gedanken durch den Kopf, ich habe am Wochenende viele Tränen vergossen. Glücklicherweise hat meine Freundin aufbauende Worte gefunden. Auch beim Trainingsauftakt, als ich es der Mannschaft mitteilte, ist die ein oder andere Träne runtergeflossen. Schließlich hast du im Kopf, nie mehr als aktiver Spieler auf dem Fußballplatz zu stehen“, gibt Schmidbauer Einblick in sein Inneres. Auch im unterklassigen Amateurbereich wird es kein Comeback geben: „Das ist keine Option. Jede Bewegung geht aufs Knie und schädigt es – egal in welcher Liga.“







Mannschaft und Fans des SV Fortuna verabschiedeten Schmidbauer am Wochenende im offiziellen Rahmen. – Foto: Florian Würthele