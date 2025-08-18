Viele Tore zum Auftakt – TSV Achim furios, Spektakel in Dauelsen

Der TSV Bierden erwischte einen Traumstart und schlug den TSV Uesen deutlich mit 4:1. Sönke Peno stellte mit einem Hattrick in der ersten Halbzeit (3., 20., 43.) die Weichen früh auf Sieg, dazwischen traf auch Noah Vincent Daust (6.). Für Uesen konnte lediglich Erick Zimmermann direkt nach Wiederanpfiff verkürzen (46.). Für Uesen kein guter Auftakt.

Ein echtes Comeback zeigte der TSV Dörverden beim 5:2-Auswärtssieg in Langwedel-Völkersen. Zwar führten die Gastgeber nach Toren von Ole Richter (28.) und Justin-Leon Knop (30.) schnell mit 2:0, doch Lennart Troue brachte Dörverden mit einem Doppelpack (39., 41.) zurück. Noch vor der Pause traf Bastian Deke (45.) zur Führung, ehe Troue mit zwei weiteren Treffern (68., 83.) den Viererpack schnürte und den Sieg perfekt machte. Ein wichtiger Sieg im Spiel, was vom Papier her, das Potential hat, ein Spitzenspiel zu sein.