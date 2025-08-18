Viele Tore zum Auftakt – TSV Achim furios, Spektakel in Dauelsen

In der Kreisliga Verden rollte endlich wieder der Ball. Zwar standen nur fünf Partien an, doch diese hatten es in sich. In Dauelsen fielen acht Tore und es entstand ein furioser Schlagabtausch. Außerdem konnte Aufsteiger Oyten II stark starten..
Der TSV Bierden erwischte einen Traumstart und schlug den TSV Uesen deutlich mit 4:1. Sönke Peno stellte mit einem Hattrick in der ersten Halbzeit (3., 20., 43.) die Weichen früh auf Sieg, dazwischen traf auch Noah Vincent Daust (6.). Für Uesen konnte lediglich Erick Zimmermann direkt nach Wiederanpfiff verkürzen (46.). Für Uesen kein guter Auftakt.
Ein echtes Comeback zeigte der TSV Dörverden beim 5:2-Auswärtssieg in Langwedel-Völkersen. Zwar führten die Gastgeber nach Toren von Ole Richter (28.) und Justin-Leon Knop (30.) schnell mit 2:0, doch Lennart Troue brachte Dörverden mit einem Doppelpack (39., 41.) zurück. Noch vor der Pause traf Bastian Deke (45.) zur Führung, ehe Troue mit zwei weiteren Treffern (68., 83.) den Viererpack schnürte und den Sieg perfekt machte. Ein wichtiger Sieg im Spiel, was vom Papier her, das Potential hat, ein Spitzenspiel zu sein.
Mit einem 3:0-Heimerfolg gegen TB Uphusen II setzte die Reserve des TV Oyten direkt ein erstes Ausrufezeichen. Murat Avanas war mit seinen Treffern in der 14. und 51. Minute der Mann des Spiels, ehe Andre Geisler (70.) den Endstand herstellte. Für den Aufsteiger also direkt ein super Start in die neue Liga.
Einen wahren Torreigen erlebte der FC Union Verden im Heimspiel gegen den TSV Achim – allerdings zu seinen Ungunsten. Die Gäste siegten klar mit 6:0. Joan Bro eröffnete (7.), danach trafen Erdal Yüksel (38.), Max Brookmann per Elfmeter (45.), Yusuf Eliyas Papazoglu (71.), Emir Sahic (81.) und ein weiteres Mal (83.) für den TSV. So hatte sich der Aufsteiger den Start wohl eher nicht vorgestellt.
Das torreichste Spiel des Tages fand in Dauelsen statt. Der TSV und Rot-Weiß Achim trennten sich nach einem packenden Schlagabtausch 4:4. Julian Gürlich (7.) brachte Dauelsen in Führung, ehe Kai Schmidt (23.) ausglich. Nach Treffern von Tim Schäfer (40.) und Anil Morkan (48., 56.) lag RW vorne, doch David Queitzer (65.) glich aus. In der Schlussphase traf erneut Schmidt (82.) für RW, doch Simon Philip Schwartau (90.) rettete Dauelsen in letzter Minute einen Punkt.