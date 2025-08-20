Viele Tore und zahllose Chancen bei DJK Würmtal-P. – TSV Solln weiter Verlinkte Inhalte Totopokal München MUC-Solln DJK Würm. P.

Noch vor Beginn des Ligabetriebs startet bekanntermaßen traditionell der Toto-Pokal. Dem TSV Solln wurde für die erste Runde der C-Klassist DJK Würmtal-Planegg zugelost (Würmtal hat derzeit nur diese eine Herrenmannschaft). Nach dem ansehnlichen, aber dennoch verlorenen Testspiel in Vaterstetten konnte Sollns Trainer Matias Blasenbreu auf einen Großteil des Kaders vom Sonntag zurückgreifen, aber es fehlten doch ein paar Akteure. Luca Bausch konnte wegen seines Dienstes in der Klinik nur verspätet als Zuschauer dabei sein; der aktuelle Stammkapitän Basti Jell stand dafür wieder in der Startelf. Der neue kosovarische Keeper Ylli Govori hatte sich in Vaterstetten kurz vor Spielende verletzt; Fabian Greindl stand wieder im Tor. Angeschlagen fehlten auch Tiam Kuhn und Marco Kornmesser. Wieder mit von der Partie waren hingegen Johannes Campe, Luis Stephan und Jonathan Essmann sowie Tobi Steger. Allzu große Sorgen ums Weiterkommen machten sich die Sollner angesichts des beträchtlichen Klassenunterschiedes nicht. Die Gäste legten erwartungsgemäß frühzeitig los. Bereits in der 2. Minute brachte Sebi Henrici seine Mannschaft nach Vorlage von Seref Sözer mit 0:1 in Führung. Eine unmittelbare Erhöhung des Spielstandes gab es erst einmal nicht. Unter anderem klärte Keeper Mieth gegen Henrici per Fuß (9.), dann versemmelte Dominik Kugler nach Querpass von Henrici eine todsichere Gelegenheit und bombte über den Kasten (10.). In der Zwischenzeit versuchten sich die Platzherren am Ausgleich, doch Joldo scheiterte zwei Mal an Fabian Greindl. Allzu lange musste der Sollner Anhang jedoch nicht auf das zweite Tor warten. Sebi Henrici war zur Stelle, nachdem Keeper Mieth einen Ball von Johannes Campe per Fuß abgewehrt hatte (14.). 10 Minuten später leistete auch Dominik Kugler nach einigem „Üben“ seinen Beitrag. Er harmonierte gut mit Niek Khazali (neben Sammy Schewe der andere „Rückkehrer“ vom SV Planegg-Krailling in der ersten Mannschaft) und verwertete dessen Vorlage zum 0:3 (24.), allerdings erst im zweiten Anlauf, nachdem er kurz zuvor einen schwachen Schuss ins Toraus gesetzt hatte.

Danach war offensichtlich „Sendepause“ für Solln. Die Gastgeber schienen sich zum einen besser auf die an sich überlegenen Sollner eingestellt zu haben (Kopfabwehr gegen Henrici/27.; Freytag klärt vor Henrici ins Toraus/32.; Abwehr klärt gegen Sözer nach Eckball von Schewe ins Toraus/33.; Mieth und Putrius passen gegen Schewe auf/33.), zum anderen aber gelingt der Gästeelf nicht alles. Abwehrmann Robert Fabig (nach der Winterpause zum Studium nach München gekommen) bereitet dem gegnerischen Schlussmann mit seinem Flachschuss wenig Mühe (25.). Alex Schrank, ebenfalls ein toller Abwehrspieler, der nach langer verletzungsbedingter Durststrecke wieder vollständig einsatzfähig ist, verfehlt den Kasten mit einem steilen Schuss (27.). Henrici holt den Ball von Würmtal zurück, schießt aber drüber (34.), desgleichen Dominik Kugler nach Zuspiel von Henrici (38.), von der einen oder anderen wegen Abseits abgepfiffenen Szene ganz zu schweigen. Zwischenzeitlich sah es so aus, als ob die Gastgeber die Sollner „Flaute“ für sich würden nutzen können. Nach Balleroberung durch Degirmenci und Duman brauchte es Alex Schranks ganzes Können, um Rahmati einzubremsen (36.). Zum Glück setzte Rahmati den anschließenden Eckball an den Außenpfosten. Die Zusammenarbeit zwischen Degirmenci und Drischberger wurde wegen Handspiels abgepfiffen (37.), und auch der Versuch Rahmati/Duman kam zu keinem positiven Ende (41.). Kurz darauf war die Gästeelf wieder komplett „da“; Sammy Schewes Querpass und Seref Sözers Treffer zum 0:4 zeigten, wie man mit einfachen Mitteln erfolgreich sein kann (43.). Erwähnenswert ist vielleicht noch Seref Sözers Freistoß nach Foul an Sammy Schewe in der Nachspielzeit; der Ball ging knapp am Kreuzeck vorbei. Dann pfiff Schiri Huber zur Pause. Diese nutzte der Sollner Trainer für eine trotz des deutlich positiven Spielstands für eine durchaus kritische Ansprache.