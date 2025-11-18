Viele Tore und einige Spielabsagen in der Bezirksliga Hannover 3

– Foto: Philipp Reichelt

Der 15. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 brachte trotz mehrerer wetterbedingter Absagen drei klare Heimsiege – und ein spektakuläres Offensivfeuerwerk in Kirchdorf. Während an der Tabellenspitze alles unverändert blieb, kam es im unteren Drittel zu markanten Verschiebungen.

Goltern setzte seine jüngste Aufwärtstendenz eindrucksvoll fort und überrollte den direkten Konkurrenten aus Luthe über weite Strecken der Partie. Nach der frühen Führung durch Janeckij blieb die Begegnung bis kurz vor der Pause offen, ehe Luthe durch Kretschmer ausglich. Doch unmittelbar nach Wiederanpfiff übernahmen die Gastgeber endgültig das Kommando. Faraj und Akopian stellten die Weichen früh auf Heimsieg, bevor Faraj in der Schlussminute den deutlichen Endstand herstellte. Goltern klettert damit aus der gefährdeten Zone, während Luthe weiter am Tabellenende festhängt.

Leveste feierte einen abgeklärten Auftritt und belohnte sich mit drei verdienten Punkten. Mowka brachte die Hausherren früh in Führung, und Rinteln fand offensiv kaum Lösungen. Spätestens mit dem 2:0 durch Goede kurz vor der Pause war die Partie klar zugunsten des TV Jahn verschoben. Nach dem Wiederanpfiff kontrollierten die Gastgeber das Spielgeschehen und entschieden es durch Refahi endgültig. Leveste verbessert sich damit ins Tabellenmittelfeld, während Rinteln weiter im unteren Drittel feststeckt.

In Gehrden entwickelte sich eine der torreichsten Begegnungen der Saison. Gedik stellte schon nach wenigen Sekunden die Weichen für die Gastgeber, die bis zum Pausenpfiff ein klares Chancenplus verbuchten. Nach dem Eigentor zum 3:0 schien das Spiel entschieden, doch Türkspor verkürzte kurzzeitig. Anschließend brach Gehrden die Partie jedoch vollkommen auf. Besonders Schuberth und Brinkmann nutzten die Defensivschwächen der Gäste konsequent aus und sorgten für ein seltenes Ergebnis im zweistelligen Torbereich. Für Wunstorf wird die Lage im Tabellenkeller zunehmend prekär.

Das spannendste Spiel des Wochenendes fand in Kirchdorf statt. Die Gastgeber starteten stark, führten früh mit 2:0 und schienen die Partie unter Kontrolle zu haben. Lindhorst steigerte sich allerdings im zweiten Durchgang deutlich und drehte das Spiel zunehmend zu seinen Gunsten. Nach dem 3:1 durch Brosien wirkte die Begegnung erneut entschieden, doch die Gäste bewiesen große Moral: Othmer, Sydow und schließlich Schütte in der Nachspielzeit bescherten einen vielumjubelten Auswärtssieg. Beide Teams bleiben damit im dichten Mittelfeld der Tabelle eng beieinander.