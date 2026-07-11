Viele Tore und ein Elfmeterschießen zum Start des Sparkassen-Cups

– Foto: Kevin Gehring

Am Freitagabend ging es wieder los. Der traditionelle Sparkassen-Cup im Salzlandkreis startete in seine nunmehr 24. Auflage. Zum Auftakt gab es viele Tore - und einmal musste das Elfmeterschießen für die Entscheidung sorgen.

Der SV Blau-Weiß Pretzien ließ an seinem Weiterkommen keinerlei Zweifel aufkommen. Gegen den Salzlandliga-Kontrahenten Egelner SV Germania stand am Ende ein klaren 8:0-Erfolg. Ein ähnlich deutlicher Erfolg zeichnete sich für Union Schönebeck zu Gast beim MTV Welsleben zur Pause ab: Nach der 4:0-Halbzeitführung für den Landesligisten erzielten jedoch die Gastgeber den einzigen Treffer in Durchgang zwei.

Rasant ging es zwischen dem SV Eintracht Blau-Gelb Peißen und dem BSC Biendorf zu. Mit einer 3:0-Führung waren die Biendorfer schon klar auf Kurs, dann aber glichen die Hausherren noch zu 3:3 aus. Für die Entscheidung zugunsten der Gäste sorgte dann aber Danylo Shcherbinin per Elfmeter.