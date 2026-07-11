 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

Viele Tore und ein Elfmeterschießen zum Start des Sparkassen-Cups

Sparkassen-Cup +++ Am Freitagabend sind die ersten vier Partien über die Bühne gegangen

von Kevin Gehring · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Kevin Gehring

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Sparkassen-Cup
SC Bernburg
Staßfurt
Baalberge
U.Schönebeck

Am Freitagabend ging es wieder los. Der traditionelle Sparkassen-Cup im Salzlandkreis startete in seine nunmehr 24. Auflage. Zum Auftakt gab es viele Tore - und einmal musste das Elfmeterschießen für die Entscheidung sorgen.

Der SV Blau-Weiß Pretzien ließ an seinem Weiterkommen keinerlei Zweifel aufkommen. Gegen den Salzlandliga-Kontrahenten Egelner SV Germania stand am Ende ein klaren 8:0-Erfolg. Ein ähnlich deutlicher Erfolg zeichnete sich für Union Schönebeck zu Gast beim MTV Welsleben zur Pause ab: Nach der 4:0-Halbzeitführung für den Landesligisten erzielten jedoch die Gastgeber den einzigen Treffer in Durchgang zwei.

Rasant ging es zwischen dem SV Eintracht Blau-Gelb Peißen und dem BSC Biendorf zu. Mit einer 3:0-Führung waren die Biendorfer schon klar auf Kurs, dann aber glichen die Hausherren noch zu 3:3 aus. Für die Entscheidung zugunsten der Gäste sorgte dann aber Danylo Shcherbinin per Elfmeter.

Vom Punkt musste auch das Duell zwischen dem Landesklasse-Vertreter 1. FSV Nienburg und dem Landesligisten SV 09 Staßfurt entschieden werden. Nachdem nach 90 Minuten ein 2:2-Unentschieden gestanden hatte, sicherten sich die Gastgeber im Elfmeterschießen das Weiterkommen.

  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Freitag

Gestern, 18:30 Uhr
SV Blau-Weiß Pretzien
SV Blau-Weiß PretzienPretzien
Egelner SV Germania
Egelner SV GermaniaEgeln
8
0

Gestern, 18:30 Uhr
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
5
n.E.
7
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
1
4
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Eintracht Blau-Gelb Peißen
SV Eintracht Blau-Gelb PeißenPeißen
BSC Biendorf
BSC BiendorfBiendorf
3
4
Abpfiff

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Samstag

Heute, 15:00 Uhr
ESV Lokomotive Güsten
ESV Lokomotive GüstenLok Güsten
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SSV Eintracht Winningen-Reinstedt
SSV Eintracht Winningen-ReinstedtSSV Eintracht Winningen-Reinstedt
SV Warthe Hakeborn
SV Warthe HakebornHakeborn
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SG Schneidlingen/Cochstedt
SG Schneidlingen/CochstedtSG Schneidlingen/Cochstedt
TSG Calbe
TSG CalbeCalbe
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TSV Blau-Weiß Eggersdorf
TSV Blau-Weiß EggersdorfEggersdorf
ZLG Atzendorf/Förderstedt
ZLG Atzendorf/FörderstedtZLG Atzendorf/Förderstedt
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SSV Blau-Weiß Barby
SSV Blau-Weiß BarbyBarby
SV Rot-Weiß Groß Rosenburg
SV Rot-Weiß Groß RosenburgGr.Rosenburg
15:00

Heute, 15:00 Uhr
VfB Glöthe
VfB GlötheGlöthe
Froser SV Anhalt
Froser SV AnhaltFroser SV
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
VfB Neugattersleben
VfB NeugatterslebenNeugattersl.
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
Abgesagt

Sonntag

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Eiche Pobzig
FSV Eiche PobzigPobzig
SC Seeland
SC SeelandSeeland
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Wacker 90 Felgeleben
SV Wacker 90 FelgelebenFelgeleben
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Sankt Georg Hecklingen
SV Sankt Georg HecklingenHecklingen
FSV Drohndorf-Mehringen
FSV Drohndorf-MehringenDrohndorf
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
SV Wolmirsleben/Unseburg/TarthunSV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
14:00live