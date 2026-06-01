Viele Tore, spätes Drama: Irres Fotofinish um den Kreisklasse-Titel

Es war das vielleicht spannendste Saisonfinale der Spielzeit 2025/26 in Sachsen-Anhalt. In der 2. Kreisklasse des KFV Salzlandkreis lieferten sich die SG Jahn Gerbitz/Nienburg II/Altenburg und der SC Seeland II am Sonnabend im Fernduell ein aufregendes Fotofinish um den Titel. Viele Tore und Drama waren garantiert.
Die Voraussetzung war klar: Beide Titelanwärter gingen punktgleich in den letzten Spieltag. Lediglich ein Treffer in der Tordifferenz sprach zugunsten der SG Jahn Gerbitz/Nienburg II/Altenburg. Und weil beide gegen Teams aus dem Mittelfeld der Tabelle ran mussten, zeichnete sich früh ab, dass am Ende auch die Tordifferenz entscheidend werden würde.
Dabei konnten sich die Gerbitzer zur Halbzeit noch in Sicherheit wiegen. Sie führten zur Pause durch Moritz Scholz (19.), zwei Eigentore (23., 33.) und Tino Focke (45.) bereits mit 4:0 gegen den ESV Lokomotive Güsten II. In der Livetabelle hatte der Tabellenführer seinen Vorsprung damit sogar um einige Tore ausgebaut: Denn im Parallelspiel lag der SC Seeland II zur selben Zeit durch Eric Güttel (25.) nur mit 1:0 bei der SG WSG Schönebeck/Felgeleben II vorne.
Doch nach dem Seitenwechsel zog die SCS-Reserve das Tempo an. Max Werner (48.), Güttel (58.) und Jan Bothe (63.) schraubten das Ergebnis höher. Doch weil dies noch immer nicht genügt hätte, behielten die Nachterstedter ihr Fuß auf dem Gaspedal. Werner (65., 66.) und Güttel (69., 76.) legten mit je zwei weiteren Treffern zum 8:0 nach. Und da die SG Jahn Gerbitz/Nienburg II/Altenburg zur selben Zeit "nur" mit 6:0 in Führung lag - Moritz Scholz und Leon Focke hatten getroffen - wechselte damit die Führung in der Livetabelle.
Und die SCS-Reserve baute ihren Vorsprung sogar noch aus: Der insgesamt viermal erfolgreiche Werner (81.) und der Fünferpacker Güttel (85.) schossen die Nachterstädter mit dem 10:0 in Richtung Titel. Plötzlich waren die Gerbitzer unter gehörigem Zugzwang - und sie zogen noch einmal nach. In der Nachspielzeit erhöhten Manuel Lichtenfeld (90.+1) und Maximilian Stoll (90.+5) für den Tabellenführer des vorletzten Spieltags auf 8:0.
Doch am Ende war es ein Treffer zu wenig für die SG Jahn Gerbitz/Nienburg II/Altenburg. Nach 20 absolvierten Partien hatte der SC Seeland II schließlich die um ein Tor bessere Tordifferenz auf seiner Seite und feierte somit am letzten Spieltag die Meisterschaft in der 2. Kreisklasse. Für die zweitplatzierte Spielgemeinschaft könnte es aber noch einen "Trostpreis" geben: Wenn kein Team aus dem Salzlandkreis aus der Landesklasse absteigen sollte, dürfte auch der Tabellenzweite zur 1. Kreisklasse aufsteigen.