Viele Tore, spätes Drama: Das vielleicht spannendste Saisonfinish 2. Kreisklasse Salzlandkreis +++ Der SC Seeland II entreißt der SG Gerbitz/Nienburg II/Altenburg noch den Titel von Kevin Gehring · Heute, 13:39 Uhr · 0 Leser

– Foto: SC Seeland

Es war das vielleicht spannendste Saisonfinale der Spielzeit 2025/26 in Sachsen-Anhalt. In der 2. Kreisklasse des KFV Salzlandkreis lieferten sich die SG Jahn Gerbitz/Nienburg II/Altenburg und der SC Seeland II am Sonnabend im Fernduell ein aufregendes Fotofinish um den Titel. Viele Tore und Drama waren garantiert.

Die Voraussetzung war klar: Beide Titelanwärter gingen punktgleich in den letzten Spieltag. Lediglich ein Treffer in der Tordifferenz sprach zugunsten der SG Jahn Gerbitz/Nienburg II/Altenburg. Und weil beide gegen Teams aus dem Mittelfeld der Tabelle ran mussten, zeichnete sich früh ab, dass am Ende auch die Tordifferenz entscheidend werden würde. Dabei konnten sich die Gerbitzer zur Halbzeit noch in Sicherheit wiegen. Sie führten zur Pause durch Moritz Scholz (19.), zwei Eigentore (23., 33.) und Tino Focke (45.) bereits mit 4:0 gegen den ESV Lokomotive Güsten II. In der Livetabelle hatte der Tabellenführer seinen Vorsprung damit sogar um einige Tore ausgebaut: Denn im Parallelspiel lag der SC Seeland II zur selben Zeit durch Eric Güttel (25.) nur mit 1:0 bei der SG WSG Schönebeck/Felgeleben II vorne.