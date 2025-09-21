Viele Tore in der Landesliga: So lief der 6. Spieltag!

____

Das ist der nächste Spieltag

7. Spieltag

Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SC Kapellen-Erft - DV Solingen

So., 28.09.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Union Nettetal

So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - VSF Amern

So., 28.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - TuRU Düsseldorf

So., 28.09.25 15:30 Uhr TSV Solingen - TVD Velbert

So., 28.09.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SG Unterrath

So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Gnadental

So., 28.09.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Remscheid

So., 28.09.25 16:30 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Victoria Mennrath









Das ist der nächste Spieltag

7. Spieltag

Fr., 26.09.25 19:15 Uhr FC Kray - Sportfreunde Hamborn 07

So., 28.09.25 11:00 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Viktoria Goch

So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - SC Werden-Heidhausen

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Scherpenberg - SV Budberg

So., 28.09.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - VfB Speldorf

So., 28.09.25 15:00 Uhr PSV Wesel - SG Essen-Schönebeck

So., 28.09.25 15:15 Uhr VfB Bottrop - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 28.09.25 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - Sportfreunde Niederwenigern

So., 28.09.25 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - GSV Moers

