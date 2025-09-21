 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Goch gegen Scherpenberg.
Goch gegen Scherpenberg. – Foto: Arno Wirths

Viele Tore in der Landesliga: So lief der 6. Spieltag!

Landesliga Niederrhein live: Viele Tore schießen ASV Süchteln, Viktoria Goch und Blau-Weiß Mintard.

Landesliga 1
Landesliga 2
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert

So lief der 6. Spieltag der Landesliga Niederrhein!

Die Transfers der Landesliga 1

Die Transfers der Landesliga 2

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Heute, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
1
0
Abpfiff

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
2
0
Abpfiff

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
2
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
3
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
2
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
1
6
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SC Kapellen-Erft - DV Solingen
So., 28.09.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Union Nettetal
So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - VSF Amern
So., 28.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - TuRU Düsseldorf
So., 28.09.25 15:30 Uhr TSV Solingen - TVD Velbert
So., 28.09.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SG Unterrath
So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Gnadental
So., 28.09.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Remscheid
So., 28.09.25 16:30 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Victoria Mennrath



Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
5
0
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
1
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
6
1
Abpfiff
+Video

Heute, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
2
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
2
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
3
3
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
2
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
FC Kray
FC KrayFC Kray
3
1
Abpfiff
+Video

Das ist der nächste Spieltag

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:15 Uhr FC Kray - Sportfreunde Hamborn 07
So., 28.09.25 11:00 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Viktoria Goch
So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - SC Werden-Heidhausen
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Scherpenberg - SV Budberg
So., 28.09.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - VfB Speldorf
So., 28.09.25 15:00 Uhr PSV Wesel - SG Essen-Schönebeck
So., 28.09.25 15:15 Uhr VfB Bottrop - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 28.09.25 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - Sportfreunde Niederwenigern
So., 28.09.25 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - GSV Moers

Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

Aufrufe: 021.9.2025, 17:19 Uhr
André NückelAutor