Viele Tore im Frauenfußball: Leipzig II mit 6:0, Brieselang mit 14:0

1. FC Magdeburg – Hertha BSC 1:1

Im Duell der Regionalligisten trennten sich Magdeburg und Hertha leistungsgerecht mit 1:1. Nach einer engagierten Anfangsphase der Gastgeberinnen brachte Aurelia Haesler die Berlinerinnen in der 24. Minute in Führung. Magdeburg kämpfte sich im zweiten Durchgang zurück und drängte auf den Ausgleich, der schließlich Theresa Amelie Große (73.) gelang. Beide Teams suchten in der Schlussphase die Entscheidung, blieben aber ohne weiteres Tor.

1. FFV Erfurt – SV BW Hohen Neuendorf 1:1

Vor 56 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Sarah Tiede traf in der 24. Minute zur Führung für Hohen Neuendorf. Erfurt steckte nicht auf und erhöhte in der zweiten Hälfte den Druck. In der 83. Minute nutzte Samira Visargova einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Trotz weiterer Möglichkeiten blieb es beim Unentschieden.

1. FC Union Berlin II – F.C. Hansa Rostock 3:0

Union Berlin II legte stark los und stellte schon früh die Weichen auf Sieg. Megan Reichenbach traf in der 12. Minute, Carla Jenete Okoro (16.) legte kurz darauf nach. Nach der Pause sorgte Marike Laidler (48.) für das 3:0. Die Gastgeberinnen kontrollierten das Spiel über weite Strecken und ließen kaum Chancen für Rostock zu.

FC Carl Zeiss Jena II – 1. FFC Fortuna Dresden 5:0

Ein eindrucksvoller Auftritt der Jenaerinnen, die von Beginn an dominant agierten. Lauré Nastasia Frießleben traf bereits nach zwei Minuten, Julia Arnold (9.) und erneut Frießleben (22.) erhöhten früh. Karla Görlitz (32.) und Emy Bührig (36.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Jena zeigte sich spielfreudig, variabel und nutzte fast jede Gelegenheit.

RB Leipzig II – 1. FFC Turbine Potsdam II 6:0

RB Leipzig II präsentierte sich in überragender Form. Natalie Grenz traf doppelt (10., 28.), ehe Janita Jolien Kramer (32.) und Lily Joan Bettencourt (46.) das Ergebnis weiter ausbauten. Alexandra Scheffler (61.) und Ebony Madrid (66.) sorgten für den Endstand. Leipzig überzeugte durch hohes Tempo, präzises Passspiel und große Effizienz im Abschluss.

Türkiyemspor Berlin – SV Eintracht Leipzig-Süd 1:3

Die Gäste aus Leipzig setzten sich auswärts verdient durch. Rabea Sophie Haarmann brachte ihr Team in der 32. Minute in Führung, Donika Grajqevci (47.) erhöhte kurz nach Wiederbeginn. Direkt im Gegenzug verkürzte Meliah Hartmann (48.) für Türkiyemspor, doch Leipzig blieb abgeklärt. In der Schlussminute sorgte Laura Schubert (90.) für den 1:3-Endstand und den Auswärtserfolg.