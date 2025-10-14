 2025-10-10T17:03:43.034Z

Viele Tore im Frauenfußball: Leipzig II mit 6:0, Brieselang mit 14:0

Was war in der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg los?

In der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Frauen-Regionalliga Nordost

1. FC Magdeburg – Hertha BSC 1:1
Im Duell der Regionalligisten trennten sich Magdeburg und Hertha leistungsgerecht mit 1:1. Nach einer engagierten Anfangsphase der Gastgeberinnen brachte Aurelia Haesler die Berlinerinnen in der 24. Minute in Führung. Magdeburg kämpfte sich im zweiten Durchgang zurück und drängte auf den Ausgleich, der schließlich Theresa Amelie Große (73.) gelang. Beide Teams suchten in der Schlussphase die Entscheidung, blieben aber ohne weiteres Tor.

1. FFV Erfurt – SV BW Hohen Neuendorf 1:1
Vor 56 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Sarah Tiede traf in der 24. Minute zur Führung für Hohen Neuendorf. Erfurt steckte nicht auf und erhöhte in der zweiten Hälfte den Druck. In der 83. Minute nutzte Samira Visargova einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Trotz weiterer Möglichkeiten blieb es beim Unentschieden.

1. FC Union Berlin II – F.C. Hansa Rostock 3:0
Union Berlin II legte stark los und stellte schon früh die Weichen auf Sieg. Megan Reichenbach traf in der 12. Minute, Carla Jenete Okoro (16.) legte kurz darauf nach. Nach der Pause sorgte Marike Laidler (48.) für das 3:0. Die Gastgeberinnen kontrollierten das Spiel über weite Strecken und ließen kaum Chancen für Rostock zu.

FC Carl Zeiss Jena II – 1. FFC Fortuna Dresden 5:0
Ein eindrucksvoller Auftritt der Jenaerinnen, die von Beginn an dominant agierten. Lauré Nastasia Frießleben traf bereits nach zwei Minuten, Julia Arnold (9.) und erneut Frießleben (22.) erhöhten früh. Karla Görlitz (32.) und Emy Bührig (36.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Jena zeigte sich spielfreudig, variabel und nutzte fast jede Gelegenheit.

RB Leipzig II – 1. FFC Turbine Potsdam II 6:0
RB Leipzig II präsentierte sich in überragender Form. Natalie Grenz traf doppelt (10., 28.), ehe Janita Jolien Kramer (32.) und Lily Joan Bettencourt (46.) das Ergebnis weiter ausbauten. Alexandra Scheffler (61.) und Ebony Madrid (66.) sorgten für den Endstand. Leipzig überzeugte durch hohes Tempo, präzises Passspiel und große Effizienz im Abschluss.

Türkiyemspor Berlin – SV Eintracht Leipzig-Süd 1:3
Die Gäste aus Leipzig setzten sich auswärts verdient durch. Rabea Sophie Haarmann brachte ihr Team in der 32. Minute in Führung, Donika Grajqevci (47.) erhöhte kurz nach Wiederbeginn. Direkt im Gegenzug verkürzte Meliah Hartmann (48.) für Türkiyemspor, doch Leipzig blieb abgeklärt. In der Schlussminute sorgte Laura Schubert (90.) für den 1:3-Endstand und den Auswärtserfolg.

Frauen-Landesliga Brandenburg

SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht – SV Grün-Weiß Brieselang 0:14
Ein einseitiges Spiel sahen die Zuschauer in Ludwigsfelde. Brieselang dominierte von der ersten Minute an und traf fast nach Belieben. Sandra Wiegand eröffnete in der 2. Minute, Franziska Kühn (4., 23., 27.) und Kimberly Stegermaier (13., 32.) legten schnell nach. Noch vor der Pause erhöhten Yvonne Hartmann (38.) und Jenny Trommer (39.) auf 0:8. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Brieselang torhungrig: Alicia Thiemer (49., 84.), Feline Jung (57.), Nicole Hansen (59.), Wiegand (62.) und Trommer (81.) stellten den Endstand her. Eine beeindruckende Offensivleistung des Tabellenführers, der über 90 Minuten keine Zweifel am Ausgang ließ.

BSG Stahl Brandenburg – FC Energie Cottbus 3:0
Die BSG Stahl Brandenburg feierte einen starken Heimsieg gegen Energie Cottbus. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte Jessica Finkbeiner ihre Mannschaft kurz vor der Pause (45.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel spielte Stahl selbstbewusst weiter und baute den Vorsprung durch Vanessa Bürger (78.) aus. In der Nachspielzeit sorgte Nathalie Säger (90.+2) für den 3:0-Endstand. Brandenburg überzeugte mit Disziplin und Kaltschnäuzigkeit in den entscheidenden Momenten.

SG Blau-Weiß Beelitz – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 0:6
Miersdorf/Zeuthen zeigte in Beelitz eine starke Vorstellung und legte einen Traumstart hin. Nathalie Bretschneider (7.) und Sophie Hopfe (10.) trafen früh, ehe erneut Bretschneider (27.) für klare Verhältnisse sorgte. Nach der Pause erzielte sie ihren dritten Treffer (47.), Patrycja Chamier-Gliszczynski (61.) und Hopfe (82.) machten das halbe Dutzend voll. Die Gäste agierten spielerisch stark und setzten die Gastgeberinnen permanent unter Druck.

1. FFC Turbine Potsdam III – SC Oberhavel Velten 1:3
Velten entführte alle Punkte aus Potsdam. Jenna Apollonia Drost (13.) brachte die Gäste in Führung, doch Lara Josephin Matthees (26.) glich für Turbine aus. Nach der Pause nutzte Oberhavel seine Chancen besser: Miriam Karras traf doppelt (56., 79.) und sicherte ihrer Mannschaft den Auswärtserfolg. Potsdam kämpfte bis zum Schluss, doch die Gäste blieben abgeklärt.

SV Babelsberg 03 – FSV Babelsberg 74 0:5
Im Babelsberger Stadtduell setzte sich der FSV deutlich durch. Jenny Leonie Löwe eröffnete in der 16. Minute, Emily Grunert (21.) und Nina Farin (39.) sorgten noch vor der Pause für eine komfortable Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Farin (60.) mit ihrem zweiten Treffer, ehe Samantha Spurtaz (79.) den Schlusspunkt setzte. Der FSV nutzte seine Chancen konsequent und entschied das Derby deutlich für sich.

