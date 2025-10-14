Viele Tore im Frauenfußball: Leipzig II mit 6:0, Brieselang mit 14:0

In der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht – SV Grün-Weiß Brieselang 0:14
Ein einseitiges Spiel sahen die Zuschauer in Ludwigsfelde. Brieselang dominierte von der ersten Minute an und traf fast nach Belieben. Sandra Wiegand eröffnete in der 2. Minute, Franziska Kühn (4., 23., 27.) und Kimberly Stegermaier (13., 32.) legten schnell nach. Noch vor der Pause erhöhten Yvonne Hartmann (38.) und Jenny Trommer (39.) auf 0:8. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Brieselang torhungrig: Alicia Thiemer (49., 84.), Feline Jung (57.), Nicole Hansen (59.), Wiegand (62.) und Trommer (81.) stellten den Endstand her. Eine beeindruckende Offensivleistung des Tabellenführers, der über 90 Minuten keine Zweifel am Ausgang ließ.
BSG Stahl Brandenburg – FC Energie Cottbus 3:0
Die BSG Stahl Brandenburg feierte einen starken Heimsieg gegen Energie Cottbus. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte Jessica Finkbeiner ihre Mannschaft kurz vor der Pause (45.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel spielte Stahl selbstbewusst weiter und baute den Vorsprung durch Vanessa Bürger (78.) aus. In der Nachspielzeit sorgte Nathalie Säger (90.+2) für den 3:0-Endstand. Brandenburg überzeugte mit Disziplin und Kaltschnäuzigkeit in den entscheidenden Momenten.
SG Blau-Weiß Beelitz – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 0:6
Miersdorf/Zeuthen zeigte in Beelitz eine starke Vorstellung und legte einen Traumstart hin. Nathalie Bretschneider (7.) und Sophie Hopfe (10.) trafen früh, ehe erneut Bretschneider (27.) für klare Verhältnisse sorgte. Nach der Pause erzielte sie ihren dritten Treffer (47.), Patrycja Chamier-Gliszczynski (61.) und Hopfe (82.) machten das halbe Dutzend voll. Die Gäste agierten spielerisch stark und setzten die Gastgeberinnen permanent unter Druck.
1. FFC Turbine Potsdam III – SC Oberhavel Velten 1:3
Velten entführte alle Punkte aus Potsdam. Jenna Apollonia Drost (13.) brachte die Gäste in Führung, doch Lara Josephin Matthees (26.) glich für Turbine aus. Nach der Pause nutzte Oberhavel seine Chancen besser: Miriam Karras traf doppelt (56., 79.) und sicherte ihrer Mannschaft den Auswärtserfolg. Potsdam kämpfte bis zum Schluss, doch die Gäste blieben abgeklärt.
SV Babelsberg 03 – FSV Babelsberg 74 0:5
Im Babelsberger Stadtduell setzte sich der FSV deutlich durch. Jenny Leonie Löwe eröffnete in der 16. Minute, Emily Grunert (21.) und Nina Farin (39.) sorgten noch vor der Pause für eine komfortable Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Farin (60.) mit ihrem zweiten Treffer, ehe Samantha Spurtaz (79.) den Schlusspunkt setzte. Der FSV nutzte seine Chancen konsequent und entschied das Derby deutlich für sich.
