Viele Tore beim Auswärtssieg in Heldenfingen!

In einem Nachholspiel des 15.Spieltags traf man am Freitagabend in Heldenfingen auf die zweite Mannschaft der SG. Zu Beginn schienen beide Abwehrreihen noch im Tiefschlaf zu sein, denn bereits nach knapp 5 Minuten stand es 1:1. Nur weitere fünf Minuten später stand es sogar 2:2. Torschützen auf Unterkochener Seite waren dabei Felix Kaiser und Sokol Lutfiu. Nach diesem Tor konnte man das Spiel besser in den Griff bekommen und es gab weitere Chancen zur erstmaligen Führung, wovon Felix Kaiser eine in der 17.Minute nutzte. Das 3:3 in der 23.Minute war dann unnötig, denn man hatte das Spiel unter Kontrolle. Dennoch ging man mit einer Führung in die Halbzeit, weil Felix Kaiser bereits sein drittes Tor in diesem Spiel erzielte. Nach dem Seitenwechsel spielte man nochmals deutlich besser, das 3:5 fiel dann zwar durch ein Eigentor, war aber zu diesem Zeitpunkt völlig verdient. Man hätte auch das 3:6 nachlegen müssen, doch erneut brachte eine Nachlässigkeit das Anschlusstor. Till Siekmann stellte aber nur zwei Minuten später den alten Abstand wieder her. Gegen Ende des Spiels machte die Heimelf zwar nochmal ein Tor, wirklich eng wurde es aber nicht mehr und so brachte man die drei Punkte mit nach Hause.