Viele Tore bei den Halbfinalspielen des Ausstellungs-Cup von Thees Klaffke · Heute, 11:39 Uhr · 0 Leser

Große Freude beim TSV Karlshöfen nach dem Treffer zum 4:1-Endstand gegen den SV Blau-Weiß Bornreihe II. – Foto: Thees Klaffke

Am Montag und Mittwoch fanden auf der Kirchtimker Sportanlage die Halbfinalspiele der Turniere 1 und 2 des Ausstellungs-Cups statt. An beiden Tagen durften sich die Zuschauer über zahlreiche Treffer freuen. Zudem kam es erstmals zu einem Duell der ersten Herrenmannschaften des FC Ummel und des FC Wörpetal. Turnier 2: Dannenberg II und Ostereistedt/Rhade II stehen im Finale

Zum Auftakt des zweiten Turniers setzte sich der TSV Dannenberg II bei seiner Premiere beim Ausstellungs-Cup mit 4:3 gegen den FC Ummel II durch. Steffen Plate brachte den FCU mit einem platzierten Schuss zunächst in Führung. Noch vor der Pause drehten Thies Fricke und Linus Bädecker die Begegnung zugunsten des TSV. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Silas Schmidt auf 3:1. Der FC Ummel kämpfte sich durch die Treffer von Jan Grünwaldt und Christopher Mahnken noch einmal zurück. Jan-Philip Köster erzielte jedoch das entscheidende vierte Tor für Dannenberg und sicherte seiner Mannschaft damit den Endspieleinzug.

Der FC Ummel II mit Hannes Müller kassierte eine 3:4-Niederlage gegen den TSV Dannenberg II – Foto: Thees Klaffke

Im zweiten Halbfinale setzte sich der klassentiefere FC Ostereistedt/Rhade II überraschend mit 4:2 gegen den favorisierten FC Wörpetal II durch. Azad Kocaman und Ilhan Sardas sorgten mit einem Doppelschlag für die 2:0-Pausenführung der Mannschaft von Trainer Hassan Harb. Nach dem Wiederbeginn erhöhte Rumen Todorov auf 3:0, ehe Jan-Philip Blome mit einem direkt verwandelten Freistoß für Wörpetal verkürzte. Wenig später stellte Timo Schleßelmann, ebenfalls per Freistoß, auf 4:1. Den Schlusspunkt zum 4:2-Endstand setzte Wörpetals Matthis Holsten.

Jan-Philip Blome vom FC Wörpetal II erzielt per Freistoß den zwischenzeitlichen 1:3-Anschlusstreffer gegen den FC Ostereistedt/Rhade II. – Foto: Thees Klaffke

Die Platzierungs- und Finalspiele des zweiten Turniers finden am Freitag ab 18.30 Uhr statt. Im Spiel um den dritten Platz treffen der FC Ummel II und der FC Wörpetal II aufeinander. Anschließend bestreiten der TSV Dannenberg II und der FC Ostereistedt/Rhade II das Finale. Turnier 1: Wörpetal und Karlshöfen erreichen das Endspiel Im ersten Samtgemeindederby zwischen den Erstvertretungen des FC Ummel und des FC Wörpetal setzte sich der favorisierte Bezirksligist mit 4:0 durch. Tjard Albrecht brachte den FC Wörpetal mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel in Führung. Jarnis Grimsmann erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Im zweiten Durchgang sorgten Jannik Jagels mit einem Fernschuss und der eingewechselte Jonas Marherr für den 4:0-Endstand.

Der FC Wörpetal gewann das erste Samtgemeindederby gegen den FC Ummel mit 4:0. – Foto: Thees Klaffke

Im zweiten Halbfinale gab der SV Blau-Weiß Bornreihe II sein Debüt beim Ausstellungs-Cup. Die Mannschaft von Trainer Christian Roschen musste sich dem TSV Karlshöfen mit 1:4 geschlagen gebe In einer zunächst ausgeglichenen Partie mit zahlreichen Torgelegenheiten auf beiden Seiten brachte Sven Martens den TSV in Führung. Jonas Tech erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Moorteufel, ehe Philip Schmitz noch vor der Pause die erneute Karlshöfener Führung markierte. Im zweiten Durchgang sicherte sich der TSV durch einen weiteren Treffer von Sven Martens sowie ein Tor von Jared Teetz den am Ende verdienten Einzug ins Finale.

Die Moorteufel-Reserve um Kapitän Anton-Willi Räke trifft nach der 1:4-Niederlage gegen den TSV Karlshöfen am Samstag im Spiel um den dritten Platz auf den FC Ummel. – Foto: Thees Klaffke