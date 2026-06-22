Viele Talente kamen: Luhe-Wildenau startet mit neuem Gewand Der Landesligist steckt seit Freitag in der Vorbereitung und hat den Kader beider Mannschaften verjüngt von Florian Würthele · Heute, 08:38 Uhr · 0 Leser

Zahlreiche junge Talente stießen diesen Sommer neu zum SC Luhe-Wildenau. – Foto: Oli Bartosch

Landesligist SC Luhe-Wildenau setzt nach einer starken Saison und dem dramatischen Kreisliga-Klassenerhalt der 2. Mannschaft auf einen verjüngten Kader. Insgesamt elf Neuzugänge wurden beim Trainingsauftakt am vergangenen Freitagabend offiziell vorgestellt. Zeitgleich mit der „Ersten“ nahm der Kreisliga-Unterbau das Training wieder auf. „Die Zahlen zeigen die klare Ausrichtung des Vereins. Das Durchschnittsalter der 1. Mannschaft beträgt 25,3 Jahre. Die 2. Mannschaft in der Kreisliga Süd weist einen Altersdurchschnitt von 23,6 Jahren auf“, hat Abteilungsleiter Armin Goschler ausgerechnet.

Hinter den Nordoberpfälzern liegt eine erfolgreiche und zugleich emotionale Saison 2025/26. Die 1. Mannschaft belegte in der Landesliga Mitte mit starken 59 Punkten den siebten Tabellenplatz im Endklassement und spielte damit die zweitbeste Saison der Vereinsgeschichte. Zum dritten Mal in Folge behauptete sich der SC in Bayerns dritthöchster Amateurspielklasse und bestätigte eindrucksvoll die positive Entwicklung der vergangenen Jahre.



Auch die 2. Mannschaft sorgte für Schlagzeilen. Nach einer schwierigen Saison in der Kreisliga Süd belegte das Team den 12. Tabellenplatz und musste den Weg über die Relegation antreten. Dort bewies die Mannschaft großen Charakter und enorme Moral. Nach acht Spielen in Folge ohne Niederlage gelang doch noch der Klassenerhalt. Besonders das entscheidende Relegationsspiel gegen den SC Eschenbach in Vilseck (5:3 n.V.)wird vielen Anhängern noch lange in Erinnerung bleiben. Spannung, Dramatik und Emotionen bis zum Schlusspfiff sorgten für ein wahres Herzbeben bei Spielern, Verantwortlichen und Fans. Am Ende stand der umjubelte Verbleib in der Kreisliga Süd.





Mit diesem positiven Rückenwind gehen die Verantwortlichen um Spielertrainer Benjamin Urban in die Saison 2026/27. „Trotz einiger schmerzhafter Abgänge konnte der Verein zahlreiche junge und talentierte Spieler verpflichten. Der Fokus liegt dabei klar auf regionalen und entwicklungsfähigen Akteuren, die den eingeschlagenen Weg des SC Luhe-Wildenau fortsetzen sollen“, skizziert Spartenleiter Goschler die Kaderplanung.



Einige Abgänge galt es zu kompensieren. Folgende Spieler haben den Verein verlassen: Daniel Füssl (als Co-Trainer zur SpVgg Pirk), Julian Kiener (SpVgg Pfreimd), Thomas Lorenz (beruflich in die USA), Maximilian Hiltl (DJK Ammerthal), Luca Kaiser (TSV Tännesberg), Xavier Siemski (SV Grafenwöhr), Jonas Heindl (SV Raigering), Fabian Vollkmer (SpVgg Pirk) und kurzfristig Torsten Hofbauer (Studium in den USA).









Vorrangig junge und entwicklungsfähige Talente sollen die entstandenen Lücken schließen. Neu im Aufgebot der beiden Herrenteams sind diese Akteure: Matteo Grimaldi (20), Offensivspieler vom TSV Bärnau, Julian Lehnert (19), Mittelfeld/Sturm aus der U19 des FC Weiden-Ost, Niko Kick (18), Torwart aus der U19 der SG VfB Rothenstadt, Matthew Carswell (21), Angreifer vom FC Amberg, Paul Fenzl (18), Mittelfeldspieler aus der U19 der SpVgg SV Weiden, Julius Richter (24), Mittelfeldspieler vom SC Eschenbach, Maximilian Bauer (21) und Lukas Dirnberger (19), zwei Verteidiger vom SV Schwandorf-Ettmannsdorf sowie Arian Miftaraj (19) aus der U19 des ASV Cham. Bereits seit der Winterpause spielen Torwart Justin Klein (22) vom SC Kirchenthumbach und Mittelfeldmann Felix Reichenauer (21) vom TuS/WE Hirschau für die Schwarz-Roten.



Als Saisonziel haben das Trainerteam und die Verantwortlichen den frühzeitigen Klassenerhalt in der Landesliga Mitte ausgegeben. „Erneut mehr als 40 Punkte“ sollen eingesammelt werden. Beim Unterbau wird eine „sorgenfreie Saison“ in der Kreisliga Süd sowie die „Weiterentwicklung der jungen Spieler“ angestrebt. Im ersten Testspiel am gestrigen Sonntag lieferten sich die Mannen um Kapitän Nico Argauer mit dem Bayernliga-Aufsteiger DJK Ammerthal ein wahres Torspektakel, das sie mit 4:5 verloren. Bereits am Mittwoch ist die Urban-Truppe wieder gefordert. Im Rahmen der Qualifikation zum Verbandspokal begrüßt man den benachbarten Bayernligisten SpVgg SV Weiden im Michael-Höhbauer-Stadion.