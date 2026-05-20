"Viele sind erst am Montagmorgen um 5 Uhr Richtung Bett"

Der vorzeitige Titelgewinn hat beim TV Flein mit Meister-Trainer Karim Mahmoud eine Welle der Begeisterung auszulöst. Nach dem entscheidenden Schritt machten die Spieler die Nacht zum Tage, obwohl der Erfolg an einem Sonntagabend besiegelt wurde. „Na klar haben wir viel gefeiert. Auch wenn es ein Sonntagabend war, sind viele erst am Montagmorgen um 5 Uhr Richtung Bett. Ab 11 Uhr ging es bei unserem Kapitän weiter. Gab schon schlechtere Wochenstarts“, beschreibt Lars Beutler gegenüber FuPa die ausgelassene Stimmung im Lager des neuen Meisters.

Die Erfüllung des einzig wahren Saisonziels

Die Dominanz des Spitzenreiters spiegelt sich deutlich im aktuellen Klassement wider. Für die Mannschaft war dieser Triumph kein Zufall, sondern das Ergebnis einer klaren, kompromisslosen Ausrichtung, die bereits im Sommer feststand. Auf die Frage nach den Erwartungen vor der Runde und der Definition der eigenen Ambitionen entgegnete Lars Beutler kurz und prägnant: „Das war unser einziges Saisonziel und darauf haben wir hingearbeitet.“

Die beeindruckenden Zahlen an der Tabellenspitze

In der aktuellen Tabelle der Kreisliga B2 Franken wird die Vormachtstellung des frischgebackenen Meisters deutlich. Nach 22 absolvierten Spieltagen weist der TV Flein uneinholbare 62 Punkte auf. Die Bilanz von 20 Siegen und zwei Unentschieden bei keiner einzigen Niederlage zeugt von einer Konstanz, der die Konkurrenz nichts entgegenzusetzen hatte. Besonders eindrucksvoll liest sich das Torverhältnis von 111:13.

Der schärfste Verfolger, der TGV Eintracht Beilstein, belegt nach ebenfalls 22 Spielen mit 51 Punkten den zweiten Rang. Beilstein weist eine Statistik von 16 Siegen, drei Unentschieden und drei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 88:25 auf, hat jedoch bei drei verbleibenden Partien keine Chance mehr, den Spitzenreiter einzuholen.

Das Abstellen der entscheidenden Kleinigkeiten

Dass der ganz große Wurf in dieser Spielzeit so souverän gelingen würde, verdankt die Mannschaft auch den schmerzhaften Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit. In den beiden Vorjahren war der Verein jeweils denkbar knapp am großen Ziel gescheitert, zog jedoch die richtigen Lehren daraus.

„Wir waren ja ehrlicherweise die zwei Saisons davor schon sehr nahe dran. Sind leider an Kleinigkeiten gescheitert. Die konnten wir diese Saison abstellen und haben den Fokus von Woche zu Woche nicht verloren. Zudem haben wir auch Qualität im Kader dazubekommen“, analysiert Lars Beutler den Reifeprozess des Teams.

Gelebte Vereinswerte als sportliches Fundament

Hinter den statistischen Bestwerten steht ein Gefüge, das seine Stärke aus der tiefen Identifikation mit dem Klub zieht. Der Erfolg basiert auf einem harmonischen Miteinander, das sportliche Ambitionen mit echter Kameradschaft verknüpft. „Wir haben sehr viele Spieler im Kader, die die Werte unseres Vereines zu 100 Prozent leben. Dadurch haben wir eine gute Basis, die über Zusammenhalt, Freundschaft und sportlichen Ehrgeiz einen guten Mix findet. Nicht nur in dieser Saison“, lobt der spielende Co-Trainer die charakterlichen Vorzüge der Meistermannschaft.

Vorfreude auf den Bierkönig nach dem Saisonfinale

Auf die ungeschlagene Truppe wartet die traditionelle Belohnung für eine kräftezehrende Spielzeit. Die Planungen für die gemeinsame Reise stehen bereits fest und führen das Team nach dem offiziellen Abschluss in den Süden. „Anfang Juni werden wir nach unserem Saisonabschluss einen Abstecher im Bierkönig und Co. machen“, kündigt Lars Beutler an. Das Aufstiegsrecht für die hKreisliga A wird der Verein ohne jeden Zweifel wahrnehmen. Die Bereitschaft dazu beziffert der Co-Trainer kurz und unmissverständlich auf „100 Prozent“.

Kontinuität im Kader und zwei altersbedingte Wechsel

Die Kaderplanungen für das kommende Spieljahr laufen im Hintergrund bereits, wobei der Verein auf ein Fundament setzen kann. Das Meisteraufgebot wird im Kern unverändert zusammenbleiben, wenngleich zwei verdiente Akteure im Sommer kürzertreten werden. „Unser Kader bleibt nahezu komplett zusammen. Wir haben zwei Spieler, die ihre aktive Karriere beenden und in unserer Ü32 weiterhin unsere Farben vertreten. Wir werden uns punktuell verstärken und das dann auch bekannt geben“, erläutert Lars Beutler den aktuellen Stand der Personalplanung.

Mit Stabilität und Tatendrang in die neue Spielklasse

Für die künftige Saison 2026/2027 bleibt die Zielsetzung des Aufsteigers trotz der aktuellen Euphoriewelle von Realismus und Sachlichkeit geprägt, um im neuen Umfeld zügig Fuß zu fassen. Das Hauptaugenmerk liegt auf einer konstanten Entwicklung ohne personelle Rückschläge. „Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich Fuß zu fassen und eine gute und stabile Saison zu spielen. Wenn wir weitestgehend verletzungsfrei bleiben, werden wir eine gute Rolle spielen“, so das abschließende Fazit von Lars Beutler.