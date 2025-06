Viele Schiedsrichter in der Region feiern Aufstiege

3 Auf(steiger) einen Streich! Herzlichen Glückwunsch an Achim, Oskar und Jean! Achim zieht als starker Erster von der Verbandsliga in die Oberliga weiter und wird zusätzlich als Assistent in der Regionalliga nominiert! Oskar und Jean steigen gemeinsam in die Landesliga auf! Oskar wird darüber hinaus auch Assistent bei Justin in der A-Jun. Bundesliga. Auch Maurice hat sich mit einem souveränen 6. Platz in der Oberliga behauptet – stark! Justin pfeift ab der neuen Saison weiter in der Verbandsliga, wird aber künftig in der A-Jugend Bundesliga auflaufen. Hierdurch steigt er ebenfalls als Assistent in die Regionalliga auf – Glückwunsch! Und nicht zuletzt: Jonas landet in der Landesliga auf einem tollen 5. Platz – weiter so!

Schiedsrichtergruppe Heilbronn

Aufstieg für Niklas Straßer. Aller guten Dinge sind drei: Nach drei starken Saisons in der Verbandsliga hat Niklas nach dieser Saison den verdienten Sprung in die Oberliga geschafft. Das gelang ihm als einer von nur zwei regulären Aufsteigern aus der Verbandsliga. Zugleich wurde er auch wieder als Assistent für die Regionalliga nominiert. Wir gratulieren Niklas zu einer hervorragenden Saison und freuen uns mit ihm gemeinsam auf die neuen Aufgaben in der Oberliga!

Schiedsrichtergruppe Öhringen

Die SRG Öhringen freut sich über die tollen Ergebnisse in der auslaufenden Saison 2024/25.

Wir können mit Janik Wieland als Aufsteiger in die Oberliga + Assistent Regionalliga sowie mit Luke Walz als Aufsteiger in die Landesliga, zwei Aufsteiger gewinnen. Zusätzlich ist er als SRA in der U17 Nachwuchsliga unterwegs. Oliver Swoboda und Paul Poddig wurden als SRA in der U19 Nachwuchsliga nominiert und absolvierten eine gute Landesliga-Saison. Fabio Gentile scheidet nach 12 Jahren auf der Verbandsliste freiwillig aus. Silas Walz hatte eine gute Saison in der Bezirksliga, den Aufstieg verpasste er nur knapp.

Schiedsrichtergruppe Leonberg

Was für eine Saison für die SRG Leonberg! Bei der Qualifikationssitzung des VSRA konnten unsere Schiris wieder mit großartigen Leistungen glänzen – hier ein paar Highlights aus dem Team: Lars Erbst: Starke Debütsaison in der 2. Liga – hat sich in seiner neuen Spielklasse direkt etabliert! Roman Reck: Konstante Leistung in der Oberliga und großer Einsatz in der Nachwuchsförderung als Beobachter in der Bezirksliga! Tobias Eisele: Verabschiedet sich auf eigenen Wunsch aus dem aktiven Kader – bleibt uns aber als Beobachter und Regionallotse erhalten. Danke, Tobi! Und viel Erfolg bei den neuen Aufgaben! Christian Krapf: Aufstieg in die Verbandsliga nach nur einer Saison – und DFB-Nominierung als Schiedsrichter der U17-Nachwuchsliga on top! David Modro: Erster Platz in der Landesliga – verdienter Aufstieg in die Verbandsliga! Herzlichen Glückwunsch! Hannah Rapp: Aufgestiegen zur Winterpause und direkt gute Leistungen in der Landesliga gezeigt. Außerdem darf sie in der kommenden Saison in der Frauen-Regionalliga pfeifen. Hannes Richter: Klassenerhalt mit Extra-Erfolg: DFB-Nominierung als Assistent in der Junioren Nachwuchsliga! Tobias Rollnik: Doppelt erfolgreich: Klassenerhalt in der LL und erneut DFB-Nachwuchsliga-Assistent! Denis Bisaki: Dennis darf in der kommenden Saison in der Landesliga beobachten – dein Know-how ist gefragt! Wir sind stolz auf jeden Einzelnen von euch.

Schiedsrichtergruppe Ehingen

Nach einer starken Verbandsliga Saison gelang unserer Schiedsrichterin Daniela Kottmann der Aufstieg in die Herren-Oberliga. Herzlichen Glückwunsch Daniela!

Schiedsrichtergruppe Donau

Aufstieg für Vincent Meyer – Bezirksliga, wir kommen! Heute Abend stand die Quali-Sitzung des Bezirksschiedsrichterausschusses Schwaben an – und wir haben großartige News! Unser Vincent Meyer (FC Donauried) wurde in die Bezirksliga nominiert! Mit gerade mal 19 Jahren und starken 205 Einsätzen seit seinem Neulingskurs 2021 bei der Gruppe Nordschwaben hat er sich diesen Erfolg durch stabile und konstante Leistungen absolut verdient! Zusammen mit Jonas Keppeler wird Vincent den Kreis Donau als Aufsteiger in der Bezirksliga vertreten – was für ein Erfolg! Obmann Uli Reiner ist mega stolz: "Vinc zeigt, was möglich ist, wenn man dranbleibt, nicht aufgibt und sich durchbeißt – Respekt!" Die ganze SRG Donau feiert dich, Vinc! Wir freuen uns schon riesig auf die Aufstiegsfeier – und dann heißt’s: Pfeife richten, Ärmel hochkrempeln und mit Vollgas in die neue Saison! Herzlichen Glückwunsch, Vincent!

Schiedsrichtergruppe Nordschwaben

Erfolg für Stadlmayr! Unser nordschwäbischer Schiedsrichter und Lehrwart Sebastian Stadlmayr wurde für die kommende Spielzeit vom DFB als 3.Liga-Assistent nominiert. Dabei wurden die starken Assistentenleistungen von Sebastian in der abgelaufenen Regionalligasaison gewürdigt und es erfolgte die verdiente Nominierung. Sebastian ist seit der abgelaufenen Saison Spezial-SRA. Nun wünschen wir dir in der kommenden Spielzeit viel Erfolg und vor allem Spaß in der 3.Liga!

Erfolg für einen nordschwäbischen Schiedsrichter! Jonas Keppeler schafft den Sprung von der Kreisliga in die Bezirksliga. Er konnte sich im Kreisligapool durchsetzen und darf ab der kommenden Saison Spiele in der höchsten schwäbischen Liga leiten. Wir gratulieren herzlich und wünschen Dir weiterhin ein glückliches Händchen bei deinen Spielleitungen!

Leider muss die SRG Nordschwaben drei Absteiger verzeichnen. Maximilian Wirkner steigt von der Landesliga in die Bezirksliga ab. Trotz zumeist überzeugenden Spielleitungen in der Landesliga, verhinderten zwei geleitete Partien den Klassenerhalt. Stefan Baur verpasste in der Bezirksliga knapp den Klassenerhalt. Er steigt somit von der Bezirksliga in die Kreisliga ab. Johannes Lösch steigt ebenfalls von der Bezirksliga in die Kreisliga ab. Er wird uns im Sommer zudem berufsbedingt verlassen. Er wird zukünftig seine Spiele für die SRG Dachau leiten. Wir wünschen dir viel Spaß und Freude dort!