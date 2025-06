Viele personelle Veränderungen in den Bezirksligen und Kreisligen

Wir verabschieden uns von Gatsby, Dome und Paulo! Danke, Gatsby! Seit 2016 war Christian „Gatsby“ Ganser ein fester Bestandteil unseres Vereins. Schon als A-Jugendlicher lief er für die Aktiven auf – insgesamt 130 Mal im Trikot seines Heimatvereins. Ohne das Verletzungspech wären es sicher noch viele mehr geworden. Danke für deinen Einsatz, deine Loyalität und deine Leidenschaft für den SVS! Danke, Dome! Dominik „Dome“ Martin kam 2023 zum SVS und hinterlässt in kürzester Zeit einen bleibenden Eindruck: 40 Tore in knapp 50 Spielen – unser offensiver Dreh- und Angelpunkt mit Biss und unbändigem Siegeswillen. Wir wünschen dir viel Erfolg auf deinem Weg in Richtung Landesliga! Danke, Paulo! Paulo Toni Griebel – seit 2023 beim SVS, knapp 40 Spiele, ein Fels in der Abwehr. Fußballverrückt durch und durch, auch als Jugend- und Stützpunkttrainer aktiv und an den Wochenenden auch mal bei seinem Herzensverein, dem FC Venedig. Du gehst den nächsten Schritt Richtung Landesliga – wir sagen Danke für deinen Einsatz! Danke euch dreien für alles, was ihr für den SVS geleistet habt. Wir wünschen euch nur das Beste für eure Zukunft – sportlich wie persönlich! Auf Wiedersehen!

Danke, Schulte! Knapp 300 Spiele für den SVS – und es wären locker 500 geworden, wenn da nicht immer wieder der berüchtigte Glaszeh gezwickt oder der Zehnagel rebelliert hätte.

Matthias „Schulte“ Schultheiß hat alle Jugendmannschaften durchlaufen, war Führungsspieler mit Herz, Kämpfer mit Verstand und Stimmungsmacher in der Kabine. Danke für: unzählige gelbe Karten (weil du mal wieder ganz knapp zu spät gekommen bist), ein paar verschuldete Elfmeter (wir haben sie irgendwann nicht mehr gezählt), aber vor allem für legendäre Grätschen, die in Zeitlupe schöner waren als jeder Torjubel die vielen gewonnen Zweikämpfe, die die gegnereischen Stürmer zum verzweifeln gebracht haben und für Lachfalten, die du uns allen beschert hast – auf und neben dem Platz. Dein Einsatz über all die Jahre verdient allergrößten Respekt. Solche Spieler wie dich wünscht sich jeder Verein! Jetzt heißt es: Fußball-Ruhestand – mit deiner Frau und euren zwei Kids. Genieß die Zeit, Schulte. Du hast sie dir sowas von verdient!