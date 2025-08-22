Viele Patzer, wenig Personal: Durchhalteparolen in Palzing

Das stark dezimierte Team des SVA Palzing steht an diesem Spieltag vor einer Herkulesaufgabe. Doch ab September soll vieles besser werden.

Palzing – Die Liste der Ausfälle wird länger, und die Aufgaben werden nicht leichter. Mit einem stark dezimierten Kader gibt der SVA Palzing am Samstag (13 Uhr) beim ASV Dachau seine Visitenkarte ab. Trainer Enes Mehmedovic muss gleich auf mehrere Stammspieler verzichten – darunter Mittelfeldmotor Marcel Radlmaier und Abwehrchef Mirnes Gurbeta. Für einen Aufsteiger, dem in der Breite erfahrene Kräfte fehlen, ist das ein schwerer Schlag.

Ausgerechnet in dieser Phase wartet ein Gegner, der auch in dieser Saison zu den Topteams der Bezirksliga Nord zählt. Dachau wurde in der Vorsaison Zweiter und verpasste erst in der Relegation den Landesliga-Aufstieg. Die Mannschaft von Coach Matthias Koston ist auch in dieser Saison auf Kurs. Nach einem Fehlstart (1:4 gegen Altenerding) holte der ASV drei Siege in Serie sowie vor wenigen Tagen ein 0:0 beim formstarken SV Nord Lerchenau.

Palzinger müssen die Fehler abstellen

Genau gegen jene Lerchenauer hatte Palzing vor einer Woche das Nachsehen. Trotz guter Anfangsphase verlor die Elf von Coach Mehmedovic mit 1:3. Nach 20 Minuten schlichen sich erneut individuelle Fehler ein, die der Gegner eiskalt nutzte. „Solche Patzer ziehen sich bisher durch unsere Saison“, sagt der Trainer. Unerfahrenheit und vielleicht auch fehlende Qualität in gewissen Situationen sind entscheidende Faktoren. Die Fehler abzustellen, ist aktuell das Wichtigste.

SVA hat keine 17, 18 Spieler auf Bezirksliga-Niveau

Was die Aufgabe in Dachau weiter erschwert, ist die Personallage. Zwar waren unter der Woche 16 Akteure im Training, doch mehrere Stammspieler waren nicht dabei – urlaubs- oder verletzungsbedingt. Für einen Club wie den SVA ist das ein Problem, denn die Breite im Kader reicht nicht an die gestandenen Bezirksligisten heran. Der SVA hat keine 17, 18 Spieler auf Bezirksliga-Niveau.

Trainer Mehmedovic erwägt deshalb, sein System umzustellen. „Es ist absolut möglich“, sagt er, ohne klagen zu wollen. Und er gibt die Richtung vor: „Ab September wird es wieder besser. Bis dahin müssen wir einfach das Beste aus der Situation machen.“