Zuzenhausen hat in den vergangenen Jahren ein paar interessante Pokalspieler bestreiten dürfen. Hier 2021 gegen den SV Waldhof Mannheim. – Foto: Siegfried Lörz

Viele Parallelen Badischer Pokal +++ Zuzenhausen im Achtelfinale am Dienstag gegen den SV Sandhausen Verlinkte Inhalte Regionalliga Südwest Verbandsliga Badischer Pokal Sandhausen Zuzenhausen

Den FC Zuzenhausen und den SV Sandhausen eint etwas – beide kommen als Absteiger in ihren neuen Ligen nur schwer in die Gänge. Während der FC in der Verbandsliga zu kämpfen hat, muss der SV in der Regionalliga die anvisierte Rückkehr in Liga 3 quasi jetzt schon auf die Saison 2026/27 verschieben.

Das alles ist am Dienstag aber kein Thema, schließlich steht ein gänzlich anderer Wettbewerb an, wenn im Häuselgrund um 19 Uhr das Flutlicht erstrahlt. Pokal-Achtelfinale heißt es dann zwischen den Grün-Weißen und den Schwarz-Weißen. "Bei uns herrscht einfach nur eine extreme Vorfreude", sagt Niklas Kissel. Zuzenhausens Trainer sieht darin einen Bonus für seine bislang nicht gerade erfolgsverwöhnten Kicker. Angesichts der Konstellation, seine Mannschaft ist krasser Außenseiter, hofft er, "dass dieses Spiel jetzt vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt für uns kommt." Immerhin gelang am Samstag gegen die SG Heidelberg-Kirchheim der so sehr ersehnte erste Ligasieg mit 2:0 im fünften Spiel. Und wie es gegen eine Profimannschaft wie die des SVS funktionieren kann, konnten die Zuzenhausener bei den SGKlern direkt nachfragen. In der dritten Pokalrunde führte die Elf von Manuel Moser eine halbe Stunde lang mit 1:0 und musste sich erst in Halbzeit zwei klar mit 1:4 geschlagen geben. "Die werden sich gegen uns sicher keine Blöße geben wollen", rechnet Kissel mit einem top motivierten und mental gut eingestellten Kontrahenten. Damit die Sensation gelingen kann, ist er sich bewusst, "dass wirklich alles für uns laufen müsste."

Ein Blick in die Historie vor fast genau 18 Jahren macht zumindest ein wenig Mut. Am 10. Oktober 2007 schlug der FC den SV Sandhausen mit 3:1 im wie heute anstehenden Achtelfinale. Später verpasste Zuze das Endspiel nach einer knappen 0:1-Niederlage beim ASV Durlach im Halbfinale, der sich später den Titel mit einem 4:1-Finalsieg über den FC Germania Forst holte. Diese Pokalsaison besitzt historischen Charakter, weil sich Sandhausen damals im Viertelfinale auch mit seiner personell verstärkten zweiten Mannschaft im Viertelfinale aus dem Wettbewerb verabschiedete und im Halbfinale der SV Waldhof Mannheim die Segel in Forst streichen musste. Seitdem waren die Chancen für die vermeintlich Kleinen nie wieder so groß den badischen Pokal zu gewinnen. Zum Glück für Zuzenhausen dürfen sie nun ein echtes Heimspiel bestreiten. Kurzzeitig stand ein "Umzug" ins Hoffenheimer Dietmar-Hopp-Stadion, oder sogar ein Heimrechttausch im Raum, da es Bedenken wegen der Sicherheit gab. "Wir hatten am Freitag noch einmal eine Begehung mit dem Verband, der Polizei und dem SV Sandhausen", sagt Tobias Schattschneider. Zuzenhausens Sportlicher Leiter ist froh darüber, dass alles geregelt ist. Ähnlich wie zu Oberliga-Zeiten wird dafür gesorgt, dass sie sich die Fans beider Teams nicht in die Quere kommen. Aus Sandhausen werden rund 250 Besucher erwartet.