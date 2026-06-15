Viele neue Youngster für die SpVgg SV Weiden II

Cheftrainer Josef Rodler (hinten rechts) und „Co“ Stefan Graf (hinten links) können einige Nachwuchstalente neu in ihren Reihen begrüßen – Foto: SpVgg SV Weiden

„Wir haben diese Woche richtig Gas gegeben – mit Einheiten am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag“, blickt Rodler auf die erste Trainingswoche zurück. Aus der bisherigen Landesliga-U19 stießen Jan Runge, Patrick Gleißner, Nico Braunschläger, Julian Grünauer, Toni Eder, Aaron Kleber und Darian Pascu zum Bezirksligisten. Sie gilt es jetzt schnellstmöglich an die Anforderungen des Herrenfußballs heranzuführen. Drei der sieben Youngster dürften sogar noch ein Jahr A-Jugend spielen, sollen aber bereits jetzt den nächsten Entwicklungsschritt machen. Vom Stadtrivalen FC Weiden-Ost wurden zudem Keeper Eric Schlesinger sowie Defensivmann Samuel Solter für die U23 verpflichtet.



Trainer Rodler bescheinigt den „Neuen“ den nötigen Ehrgeiz. Weidens Bayernliga-Stürmer sagt: „Die Jungs haben sofort gezeigt, was in ihnen steckt und warum es auch die richtige Entscheidung war, speziell die A-Jugendspieler vorzeitig hochzuziehen. Sie und diejenigen, die ohnehin aus der Jugend rausgekommen wären, zeigen, warum sie hier in diesem Verein sind: Sie sind hungrig und immer neugierig, wollen weiterkommen und sind auch bereit zu investieren – im Training sowie für sich vor und nach dem Training. Deshalb passen sie genau ins Profil.“ Für ihn als Trainer mache es richtig Spaß, mit diesen Spielern zu arbeiten. „Wir freuen uns auf die Saison und allgemein, dass es wieder losgeht.“



