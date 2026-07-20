Viele neue und alte Gesichter in der KOL Rheingau-Taunus

Rheingau-Taunus. Kontinuität ist angesagt bei den Trainern in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus. Von den 15 Vereinen, die am 2. August in die neue Saison starten – spielfrei hat noch die SG Meilingen – vermelden nur zwei Clubs Veränderungen an der Seitenlinie.
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Gruppenliga-Absteiger SG Rauenthal/Martinsthal (RaMa), der als Saisonziel einen Tabellenplatz unter den Top fünf angibt, baut mit dem 28 Jahre alten Dominik Knopp, aus der zweiten Mannschaft kommend, und Spielertrainer Maximilian Berg (29), zuvor Spieler, auf eine vereinsinterne Lösung mit jungen Leuten. Beide lösen den Sportlichen Leiter Daniel Schadel und Trainer Matthias Kaiser ab, die das Amt interimsmäßig im Oktober von Matthias Güldener, Chef- und Aufstiegstrainer in die Gruppenliga 2024/25, übernommen hatten.
Die TSG Wörsdorf, die mit den meisten Spielerwechseln, vor allem vielen Abgängen, einen Umbruch bewältigen muss, setzt auf Almir Calakovic (40) (zuletzt FC Naurod II), der auf den zum Gruppenligisten SKG 23 Wiesbaden gewechselten Schahin Samadi folgt, und Önay Akin (32) als spielenden Co-Trainer (SV Wallrabenstein). Der Vorjahresdritte und Aufsteiger aus der Vorsaison, TV Idstein, der gerne seine starke Form bestätigen möchte, begrüßt 16 Neuzugänge, darunter gleich elf Talente aus der eigenen Jugend. Auch der FC Kiedrich, der einen Platz im gesicherten Mittelfeld des Rankings anpeilt, baut mit neun Nachwuchskickern von den eigenen Junioren stark auf den Nachwuchs.
Mit den Gruppenliga-Absteigern Spvgg. Eltville und SG RaMa, den beiden Aufsteigern aus der A-Klasse, SSV Hattenheim und SV Johannisberg, sowie der neuen Spielgemeinschaft SG Beuerbach/Wallrabenstein zwischen dem TuS 03 Beuerbach (letztes Jahr ebenfalls Kreisoberligist) und SV Wallrabenstein (zuletzt Gruppenliga) reiht sich gleich ein ganzes Drittel neuer Mannschaften ins Kreisoberhaus des Rheingau-Taunus ein. Auch die Kombinierten möchten oben mitmischen. Schließlich liebäugelt auch Vizemeister SV Walsdorf, der erst in der Relegation denkbar knapp am Aufstieg gescheitert war, wieder mit einem Platz hoch oben im Ranking. Die Vizemeisterschaft sollte es mindestens wieder sein.