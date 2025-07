Viele neue Gesichter in Heiligenrode

Die zahlreich zum Trainingsauftakt erschienenen Zuschauer staunten nicht schlecht, was der TSV da aufbot. Die Verantwortlichen waren fleißig unterwegs in dieser Transferperiode und konnten einige Neuzugänge präsentieren. Dabei gelang die gewünschte breitere Aufstellung der Kader sowie eine gesunde Mischung aus Jung & Alt.

Aus der eigenen Jugend rücken für die Offensivabteilung Paul Haßlöwer (18) und Arda Kara (19) hoch, wobei Kara schon zum Ende der vergangene Serie erste Kurzeinsätze in der Kreisoberliga verbuchen konnte. Haßlöwer kann und soll noch ein Jahr A-Jugend spielen, sich aber bereits im Herrenbereich eingewöhnen. Zuletzt mit Zweitspielrecht ausgestattet und in der eigenen Jugend eingesetzt, aber nun von Rot-Weiß Lüdenscheid gänzlich gewechselt ist Phillipp Noah Unrein. Der 18-jährige Defensivspieler kam wie Kara in der abgelaufenen Serie auch bereits zweimal in der Kreisoberliga zum Einsatz.

Vom SV Kaufungen wechseln Luis Apel und Can Sayyar (beide 19) nach Heiligenrode. Sayyar pausierte zuletzt, Apel hingegen kann nach der Jugendzeit bereits 29 Gruppenliga-Einsätze aufweisen. Beide sollen das Offensivspiel des TSV beleben.