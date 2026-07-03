Viele neue Gesichter: Der aktuelle Kader des TSV 1860 München

Arian Ortivero Calderon erzielte für den TSV 1860 München gegen Landesligist Forstinning einen lupenreinen Hattrick. – Foto: Imago/Ulrich Wagner

Der TSV 1860 München bereitet sich auf die neue Saison vor. In der Mannschaft von Alper Kayabunar gibt es einige neue Gesichter.

Im aktuellen Kader, der sich momentan im Trainingslager in Bad Füssing befindet, finden sich für die Löwenfans viele neue Gesichter. Der Kader im Überblick:

Lange dauert es nicht mehr, bis der erste Spieltag in der Regionalliga Bayern ansteht. Am Donnerstag, den 23. Juli um 19 Uhr empfängt demnach der TSV Aubstadt den 1. FC Schweinfurt 05 zum unterfränkischen Derby – und doch sind beim TSV 1860 München noch einige Fragen offen. Zumindest bestätigte der e. V. zuletzt die G ründung der TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH.

Tor:

Paul Bachmann

Der 20-jährige Torwart des TSV 1860 gehörte bereits in der vergangenen Saison zum Profikader der Löwen, wartete aber vergeblich auf sein Debüt in der 3. Liga. In der vergangenen Spielzeit kam Bachmann auf 16 Spiele in der Bayernliga Süd und auf zwei Spiele im bayerischen Pokal. Seine Jugend verbrachte Bachmann beim SC Fürstenfeldbruck und dem FC Ismaning, ehe es ihn nach München-Giesing zog.

Mauricio Dunker

Am Deutschen Fußballinternat genoss Dunker eine hervorragende Ausbildung und schaffte den Sprung ins Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860. Jetzt gehört der 19-Jährige zum Kader der Regionalligamannschaft von Alper Kayabunar.

Leon Erkocaoglan

Der ebenfalls erst 19-jährige Erkocaoglan machte seine ersten Schritte beim SV Weichs und dem ASV Dachau. Im Sommer 2019 zog es ihn in die Jugend der Münchner Löwen.

Stefan Musa

Der erfahrenste Mann auf der Torhüterposition ist Musa. Für die Meistermannschaft in der Bayernliga absolvierte der 24-Jährige 18 Spiele. In der Jugend spielte Musa im Ausland, ehe er über die U19 des VfR Garching, den SV 1910 Neuhof, Türkgücü München und den TSV Landsberg zu 1860 München kam. Für Türkgücü München durfte der Torwart bereits erste Erfahrungen in der Regionalliga sammeln.

Abwehr:

Alexander Benede

Der älteste Spieler im Kader der Löwen. Benede führte die zweite Mannschaft des TSV 1860 zur Meisterschaft in der Bayernliga Süd und ist in dieser der Rekordspieler. Seine Vita liest sich beeindruckend: Geboren in München, wechselte Benede in der Jugend von 1860 zum FC Bayern München. Über Aindling, Aichach, Pullach und Landsberg führte sein Weg zurück zu den Löwen. Insgesamt kommt Benede auf 366 Spiele in der Bayernliga Süd.

Lasse Fassmann

Einer der wenigen Spieler im aktuellen Kader, der bereits in der 3. Liga zum Einsatz kam. Der gebürtige Heidelberger kam aus der Jugend von Astoria Walldorf nach München-Giesing. In der 3. Liga kommt er auf acht Einsätze und könnte nun eine der wichtigen Säulen in der neuen Mannschaft der Löwen werden.

Ludwig Estermann

Estermann wechselte im Sommer 2017 aus Unterhaching zu den Löwen und spielt seither für den Münchner Traditionsverein. In seiner Karriere spielte der 18-Jährige erst eine Partie im Herrenbereich. In der U19-Bundesliga kommt er auf 21 Einsätze.

Finn Fodor

Auch Fodor spielt bereits seit 2018 für 1860 München und machte erst eine Partie in der Bayernliga. Der Linksfuß ist variabel einsetzbar, vorwiegend spielt er aber in der Innenverteidigung. Bisher kam er hauptsächlich in der Junioren-Bundesliga für die Löwen zum Einsatz.

Benedikt Hoppe

Der nächste Spieler im Kader der Löwen, der bereits Erfahrung aus der Regionalliga mitbringt. Hoppe spielte in der Jugend für Unterhaching und den TuS Geretsried. Über die Stationen Schwabmünchen, Heimstetten und Türkgücü München wechselte der 25-Jährige zu 1860. Hoppe kommt auf 30 Spiele in der Regionalliga Bayern, außerdem sammelte er 80 Einsätze in der Bayernliga Süd.

Edon Krasniqi

Der 18-jährige Deutsch-Kosovare fühlt sich am wohlsten als rechter Außenverteidiger. 2016 wechselte er vom TuS Bad Aibling im Landkreis Rosenheim zu den Münchner Löwen. In der U19-Bundesliga galt er als Stammspieler.

Dreierpack im ersten Testspiel: Arian Ortivero Calderon überzeugt als Stürmer

Arian Ortivero Calderon

Im offiziellen Kader der Löwen ist Ortivero Calderon als Verteidiger aufgelistet, im ersten Testspiel gegen Forstinning ließ Alper Kayabunar ihn als Stürmer ran. Der 18-Jährige wusste zu überzeugen und schnürte einen Hattrick. Im Sommer 2025 kam er von Türkgücü München zu 1860 München.

Jakob Schurz

Im Sommer 2023 wechselte Schurz aus der Jugend der Würzburger Kickers zu Sechzig. Im Herrenbereich wartet der 18-Jährige noch auf einen Einsatz.

Justin Thönig

Der 21-jährige Deutsch-Österreicher kommt aus der Jugend der SpVgg Unterhaching. Über München Ost und den TSV 1860 Rosenheim führte sein Weg zu 1860 München. Für die Löwen kommt er auf 53 Einsätze in der Bayernliga Süd.

Lance Fiedler

Der 19-jährige Außenverteidiger ist in Berlin geboren. 2023 wechselte er von Zehlendorf zum TSV 1860 München. In der Bayernliga kommt Fiedler auf neun Einsätze.

Julian Bell

Bell kommt aus Hohenthann und spielte in der Jugend für den TSV Hohenthann, 1860 Rosenheim und die Löwen. Anschließend zog es ihn zu Augsburg II, der SpVgg Bayreuth und Chemie Leipzig. Jetzt ist er als Trainingsgast zurück bei 1860 München – verpflichten die Löwen den Außenverteidiger?

Mittelfeld:

Samuel Althaus

Bleibt er bei den Löwen, kann er eine wichtige Säule werden. Althaus spielte sich zum Ende der Saison in der 3. Liga in der Startelf fest und konnte gegen Ingolstadt sein erstes Profitor erzielen. Der 20-Jährige wechselte 2021 aus der Jugend des FC Augsburg nach München. Er gilt als eines der größten Talente der Löwen.

Lucas Grancay

Grancay kommt aus der Jugend des SV Wacker Burghausen, der in der Regionalliga zu den Gegnern der Löwen gehört. Vergangene Saison feierte er die Meisterschaft in der Bayernliga Süd, in der er auf 28 Einsätze kam.

Loris Husic

Der zentrale Mittelfeldspieler gilt als umworbenes Talent der Löwen. Unter Markus Kauczinski feierte Husic sein Debüt in der 3. Liga. Seit 2016 spielt der 18-Jährige für den TSV 1860 München. Der Österreicher war zuvor für den SV Wörgl aktiv. Hält er den Löwen auch in der Regionalliga Bayern die Treue?

Jamie Jenni

Der nächste Österreicher im aktuellen Kader der Löwen. Jenni spielte die meiste Zeit seiner Jugend in Österreich, unter anderem für Klagenfurt und Altach. Erst im Sommer 2025 wechselte er zu den Löwen. In der Bayernliga kam er in drei Spielen zum Einsatz.

Mustafa Tekin

Der Deutsch-Türke ist im zentralen Mittelfeld zu Hause und spielte in der Jugend bereits für den FC Augsburg und Sonthofen. Im ersten Testspiel gegen Forstinning wechselte Kayabunar den 19-Jährigen spät ein – und Tekin traf umgehend zum 4:0.

Wer bleibt bei 1860 München? Einige Abgangskandidaten im Kader der Löwen

Raphael Wach

Wach galt als wichtige Säule der Bayernligamannschaft der Löwen, die die Meisterschaft feiern durfte. Der 22-jährige zentrale Mittelfeldspieler spielte in der Jugend für 1860, den SV Planegg, den FC Augsburg und Gern. Im Herrenbereich kam er fast ausschließlich für die Löwen in der Bayernliga zum Einsatz – ein Jahr spielte Wach für Tebe Berlin.

Damjan Dordan

Das Eigengewächs des TSV 1860 München profitierte in der vergangenen Spielzeit von Personalproblemen im Zentrum der Löwen und sammelte zwölf Einsätze in der 3. Liga. In der bisherigen Vorbereitung kam Dordan noch nicht für Sechzig zum Einsatz. Verlässt er den Regionalligisten?

Emre Dursun

Dursun fehlt den Löwen aktuell verletzungsbedingt. Der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler spielt seit mehr als zehn Jahren für 1860.

Xaver Kiefersauer

Das nächste große Talent im Kader des TSV 1860. Kiefersauer führte die Bayernligamannschaft der Löwen als Kapitän zur Meisterschaft, wurde aber von einer Verletzung ausgebremst. Am Ende der Saison wusste der zentrale Mittelfeldspieler in drei Spielen in der 3. Liga zu überzeugen – kein Wunder, dass auch Kiefersauer bei einigen Vereinen Interesse geweckt haben soll. Auch Kiefersauer kam in der laufenden Vorbereitung noch nicht zum Einsatz.

Matthew Collins

Der Sohn von Weltstar Phil Collins ist Probespieler im Kader von Kayabunar. Zuletzt spielte Collins in der zweiten österreichischen Liga für den Traditionsverein Austria Salzburg. Der 21-Jährige kam in den ersten Testspielen bereits zum Einsatz. Kann er die Verantwortlichen um Manfred Paula überzeugen?

Sturm:

Emre Erdogan

Erdogan ist eine der interessantesten Personalien im Kader der Löwen. In den bisherigen Testspielen wusste der dribbelstarke Flügelspieler zu überzeugen und traf doppelt gegen Schwaig. Der 19-Jährige aus Prien spielte bis 2020 für 1860 Rosenheim. Er gilt als möglicher Abgangskandidat bei 1860 München.

Luis Azambuja

Der 20-jährige Deutsch-Portugiese wechselte 2018 aus Unterpfaffenhofen in die Jugend des TSV 1860 München. Azambuja kam in 23 Spielen in der Bayernliga zum Einsatz, dabei erzielte der Mittelstürmer drei Treffer.

Alper Kayabunar befindet sich mit der jungen Mannschaft des TSV 1860 in der Vorbereitung

Rron Gosalci

In München geboren, spielt Gosalci seit 2017 für Sechzig – zuvor war er in der Jugend des VfB Forstinning aktiv. Der 20-Jährige ist in der Offensive variabel einsetzbar und kommt auf 13 Spiele in der Bayernliga.

Cristian Leone

Leone galt als einer der auffälligsten Spieler in der Bayernligamannschaft der Löwen und hatte großen Anteil an der Meisterschaft. In der vergangenen Saison erzielte der Flügelspieler 18 Tore für 1860 II. Insgesamt kommt Leone in der Bayernliga auf 61 Spiele und erzielte 33 Tore.

Brahim Moumou

Mit 25 Jahren gilt Moumou als einer der erfahrenen Spieler im aktuellen Kader des TSV 1860. Einen großen Teil seiner Jugend verbrachte der Flügelspieler bei den Löwen, ehe es ihn ins Ausland zog. Für STK Samorin und Dunajska Streda spielte er in der Slowakei. In der Bayernliga kommt er auf 23 Einsätze und fünf Tore.

Noah Plöttner

Plöttner wechselte vor rund zehn Jahren aus Milbertshofen zu 1860 München. Der 19-jährige Mittelstürmer kam bis jetzt ausschließlich für die Jugendmannschaften der Löwen zum Einsatz.

Sandro Porta

66 Spiele in der Regionalliga Bayern hat der 24-Jährige Sandro Porta bereits auf dem Buckel. Ausgebildet beim FC Bayern und der SpVgg Unterhaching führte sein Weg über Koblenz und Türkgücü München zu den Löwen. Vergangene Saison kam der Flügelspieler auf 23 Einsätze in der Bayernliga Süd.

Lucio Saric

Saric wechselte erst im vergangenen Winter zu den Löwen. Der 19-jährige Außenspieler kam von RB Leipzig, zuvor spielte er für den FC Deisenhofen.

Fabio Wagner

Trotz seiner erst 19 Jahre kam Wagner bereits in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Ausgebildet beim 1. FC Nürnberg, wechselte Wagner nach Ansbach, wo er die ersten Schritte im Herrenbereich machte. Im Sommer 2024 schloss sich der Flügelspieler den Löwen an.

Noah Klose

Der Sohn von Weltmeister Miroslav Klose spielte in der Jugend schon für Lazio Rom und den TSV Grünwald. Für die Löwen ist er seit Sommer 2022 zum Einsatz und kommt in der Bayernliga auf 52 Spiele und 14 Tore. Außerdem debütierte Klose bereits in der 3. Liga. Aktuell fehlt er noch in der Vorbereitung auf die neue Saison.

Trainer:

Alper Kayabunar

Stand jetzt ist Kayabunar der neue Cheftrainer der Löwen. In der Bayernliga feierte der Trainer die Meisterschaft mit seiner Mannschaft – außerdem war er zwischenzeitlich Interimstrainer der Profis. Zuvor coachte er jahrelang Türkgücü München.