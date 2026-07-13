Viele neue Gesichter beim FC Wegberg-Beeck

Paul Daniels dürfte zur neuen Achse des FC Wegberg-Beeck gehören. – Foto: Michael Schnieders

Nicht nur Vorstand und große Teile des Trainer- und Funktionsteams sind beim FC Wegberg-Beeck neu. Das gilt in einem überwiegenden Maß auch für das kickende Personal selbst. „Gut 70 Prozent des Kaders sind neu“, sagt der neue Cheftrainer Danny Fäuster, der auf Mark Zeh folgt. Am Donnerstag baten Fäuster und der gleichfalls neue Co-Trainer Kevin Burg, den Fäuster von seinem bisherigen Verein SV Brachelen mitgebracht hat, ihre Schützlinge zum Trainingsauftakt. Der wurde um einige Tage vorgezogen, da recht kurzfristig das erste Testspiel gegen den belgischen Zweitligisten KAS Eupen vereinbart wurde. Dieses verloren die Wegberger am Samstagabend nur knapp mit 0:1.

Fix sind dafür nun auch drei weitere Zugänge fürs Funktionsteam: Zweiter Co-Trainer ist ab sofort der Alsdorfer Kai Vonderbank. Der 34-Jährige hat seine aktive Karriere im Sommer beendet, spielte zuletzt für den Aachener A-Ligisten SC Kellersberg. Hochklassig spielte er in der Saison 2013/2014 – in der Mittelrheinliga bei Borussia Freialdenhoven. „Ich kenne Kai schon lange. Er ist auf uns zugekommen. Wir hatten ohnehin schon Augen und Ohren nach einem zusätzlich Co offengehalten. Von daher passt das jetzt absolut – zumal Kai in Wegberg arbeitet“, erläutert Fäuster.

Endgültig nicht mehr zum Kader zählt nun aber der Ur-Beecker: Kapitän Yannik Leersmacher, seit den Bambini für den FC am Ball, verlässt seinen Heimatverein mit noch unbekanntem Ziel. „Diese Woche ist die Entscheidung gefallen“, merkt Fäuster dazu an.

Mit dem – inklusive der beiden Akteure aus der eigenen Jugend – nun 24 Mann umfassenden Kader ist der 37-Jährige zufrieden. „Neben vielen jungen Akteuren sind ja auch einige erfahrene Spieler zurück zum FC gekommen. Ich bin von der Qualität des Kaders überzeugt. Ich finde, er ist besser, als ihn wohl viele erwartet haben“, bekräftigt Fäuster.

Und ganz wichtig: Der FC hat eine Nachfolgerin für Physiotherapeut Kohei Kikuchi gefunden. Der Japaner, der in Beeck höchstes Ansehen genoss, gehört als Physiotherapeut nun hauptberuflich dem medizinischen Team des Schweizer Traditionsvereins Grashoppers Zürich an. Den Job in Beeck macht nun Denise Globisch vom Physioplan Wegberg. Sollte sie einmal verhindert sein, übernimmt ihre Chefin Astrid Hameleers.

Vom bisherigen Funktionsteam sind noch Torwarttrainer Dirk Meier und Betreuer Anton Miozga dabei. Der langjährige Sportliche Leiter Friedel Henßen geht als Trainer zum ambitionierten A-Ligisten SC Selfkant – und neben Vizekapitän Nils Hühne auch Co-Trainer Edin Durakovic mitgenommen. Einen neuen Sportlichen Leiter hat Beeck nicht eingestellt – den Job macht Fäuster in Personalunion nun auch noch selbst. „Danny kann mich aber jederzeit anrufen, wenn er eine Frage hat“, hatte ihm Henßen schon vor Wochen mit auf den Weg gegeben. Die beiden unterhalten ein sehr gutes und enges Verhältnis, haben in den vergangenen Wochen und Monaten gemeinsam an Beecks neuem Kader gewerkelt.

Verbliebene dürften Achse bilden

Eine buchstäblich zentrale Achse dürften künftig die verbliebenen Stammspieler bilden – also Paul Daniels in der Innenverteidigung sowie Merlin Schlosser (der dürfte wohl auch Kapitän werden) und Niklas Fensky auf der Doppelsechs. Weiter vorne, aber ebenfalls im Zentrum, dürften die beiden erfahrenen Heimkehrer Nico Czichi und Mehmet Yilmaz zu verorten sein – Letzterer bei seinem dritten Beecker Engagement als wühlender Stoßstürmer, der sich in gewohnter Manier für die Mannschaft aufreibt.

Ebenfalls Mittelrheinliga-Niveau hat zweifellos der ebenfalls gebliebene Elias Khadraoui, der vielseitig einsetzbar ist und mit Sicherheit mehr Einsatzminuten als in der Vorsaison bekommen wird. Gespannt darf man auch auf die beiden weiteren Rückkehrer Alessio Tafa und Timo Agaltsev sein, die beide für die Offensive vorgesehen sind. „Aber auch von den vielen weiteren jungen Spielern, die in Beeck komplett neu sind, erwarte ich einiges“, sagt Fäuster. „Entscheidend wird aber vor allem sein, wie schnell das neuformierte Team zusammenwächst“, so der Coach weiter.

Derartiges könne man vorab eben nur schwer einschätzen, betont Fäuster: „Klar spricht man mit jedem potenziellen Neuzugang auch über seinen persönlichen Hintergrund, erkundigt sich nach Elternhaus und Beruf, lotet so aus, ob er zur Mannschaft passen würde. Und natürlich möchte man auch keinen Stinkstiefel verpflichten. Doch in diesen ersten Gesprächen kann man den Spielern eben immer nur vor den Kopf gucken. Alles Weitere wird sich dann im Laufe der Saison zeigen.“

Und weil eben ein Großteil der Spieler ebenso neu wie jung ist, bittet Fäuster nicht zuletzt um eines: „Es wäre schön, wenn auch das Umfeld Geduld mit dieser Mannschaft aufbringt. Es wird nicht alles auf Anhieb klappen.“ Auf ein tabellarisches Saisonziel möchte er sich daher auch nicht festlegen lassen: „Das ist bei unserer Ausgangslage wirklich sehr schwer vorab einzuschätzen.“ Ein einstelliger Tabellenplatz sollte aber im Bereich des Möglichen liegen.

Zu den Vorbereitungsspielen: Neben dem Eupen-Kick festgezurrt ist bislang ein Testspiel bei Landesligist SV Eilendorf (Sonntag, 16. August). Dazu nimmt der FC am Rurdorfer Sommercup teil, wo er im Viertelfinale am Sonntag, 26. Juli, einsteigt. Am Wochenende des 22./23. August folgt das erste Pflichtspiel mit der Mittelrheinpokalpartie beim Euskirchener A-Ligisten SV Frauenberg.