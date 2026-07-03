Viele neue Gesichter beim Auftakt des Verbandsligisten

– Foto: Carsten Trebuth

Der 1. Göppinger SV, Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg in die Verbandsliga Württemberg, ist unter der Woche in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Unter Trainer Daniel Güney arbeitet der GSV nach dem Abstieg an einem personellen Neustart mit zahlreichen Zugängen, mehreren Abgängen und den ersten Testspielen im Sommer.

Güney übernimmt die Mannschaft nach seiner Zeit als Co-Trainer bei der TSG Balingen und steht vor der Aufgabe, den neu formierten Kader schnell zusammenzuführen. Nach dem Gang in die Verbandsliga geht es für Göppingen darum, Stabilität zu gewinnen, klare Abläufe zu entwickeln und die Enttäuschung des Abstiegs in neue Energie umzuwandeln. Der Trainingsauftakt bildet dafür den ersten Schritt.

Personell hat sich beim GSV einiges getan. Alperen Nehir kommt von Türkspor Nürtingen, Danis Dipa von Türkspor Neckarsulm und Maximilian Gjini vom TSV Oberensingen. Vom SSV Ulm 1846 Fußball wechselt Marvin Seybold nach Göppingen, Gino Andre Portella kommt vom 1. CfR Pforzheim. Zudem verstärken Niko Lucic vom SSV Reutlingen, Max Schlotterbeck vom TSV Köngen, Vincent Sadler von der TSG Backnang und Benjamin Dudda vom TSV Essingen den Kader. Damit erhält der Absteiger neue Breite und Qualität in mehreren Mannschaftsteilen.