Viele Neue bei Absteiger Bellinzona - FCZ-Talent nach Thun

– Foto: Rocco Bartsch

FC BavoisTrainer: Bekim UkaZugänge: Tristan Diaz (FC Lausanne-Sport II), Jose Aguilar (FC Bulle), Ali Benelmir (FC Baden), Brayan Jérémie Nzita Bengo (Yverdon Sport FC II), Darko Lötscher (FC Lausanne-Sport II), Fares Toumi (SR Delémont), Aukan Moraga (FC Lausanne-Sport II), Jessé Hautier (Neuchatel Xamax), Luca Jaquenoud (FC Stade Nyonnais)Abgänge: Thierno Diallo (FC Stade Nyonnais), Lucas Ribeiro (FC Stade Nyonnais), Gonçalo Filipe Figueiredo Simões (FC Stade Nyonnais) , Loan Guignard (Yverdon Sport FC)FC Biel-BienneTrainer: Samir ChaibeddraZugänge: Marko Kuzmanovic (FC Bulle), Nico Stucki (SC Cham), Perceval Essay (FC Coffrane), Georges Etienne Gomis Gomis (SR Delémont), Presley Pululu (FC Schötz), Alton Kadriu (FC Prishtina Bern), Saleh Chihadeh (FC Prishtina Bern), Lion de Oliveira (FC Stade Lausanne-Ouchy)Abgänge: Modibo Camara (Neuchatel Xamax), Felix Hornung (FC Prishtina Bern), Seydina Doumbia (FC Bulle), Olivier Cassange-Nzimbu (Tarbes Pyrénées/FRA), Emmanuel Mast (FC Solothurn), Mihajlo Veselinovic (Atmosfera Mazeikiai/LIT), Djibrail Dib (?)FC BreitenrainTrainer: Alain VillardZugänge: Ben Lüthi (SC Cham), Matti Forrer (FC Münsingen), Yll Avdyli (FC Portalban/Gletterens), Kevin Krasniqi (FC Langenthal), Steven Ukoh (FC Prishtina Bern), Damien Buchard (FC Saillon), Noa Matisse Mariano (Team AFF/FFV Fribourg U18)Abgänge: Luca Schneeberger (FC Prishtina Bern), Pedro Obama (FC Prishtina Bern), Noel Gemperle (FC Münsingen), Adrian Fleury (FC Prishtina Bern), Joel Raphael Campbell (SC YF Juventus), Fabiano Pereira Andrade (?)FC BulleTrainer: Jean-Philippe LebeauZugänge: Seydina Doumbia (FC Biel-Bienne), Allan Khiari (zuetzt Pro Palazzolo/ITA), Samuel Kasongo (zuletzte Yverdon Sport FC), Tony Romain Robert (FC Annecy B/FRA), Ilan Reina (Team AFF-FFV), Matéo Jungo (Thun Berner Oberland II), Luca Gelato (FC Stade Lausanne-Ouchy), Elisio Antunes (Meyrin FC), Hervé Lévi Matondo (Vevey-Sports), Valentin Nushi (FC Bassecourt), Ardit Meha (CS Romontois)Abgänge: Marko Kuzmanovic (FC Biel-Bienne), Mathis Dind (Neuchatel Xamax), Tom Murith (SV Muttenz), Brandon Onkony (FC Bôle), Dennis Wyder (FC Prishtina Bern), Benjamin Debons (CS Romontois), Valton Behrami (FC Grand-Saconnex), Jose Aguilar (FC Bavois), Killian Ropraz (FC La Tour/Le Pâquier), Matteo Martina (?)FC Grand-SaconnexTrainer: Jean-Michel AebyZugänge: Espedi Kungi (CS Chênois), Valton Behrami (FC Bulle), Leo Gomez (Meyrin FC), Azihar Mhoumadi (Lancy FC), Fabio André Lopes Correia (Lancy FC), Vincent Ruefli (Etoile Carouge FC), Jules Tomas (CS Chênois), Ertem Bello (FC Veyrier Sports), Thomas Perchaud (FC Stade Nyonnais), Ardonit Selimi (Servette Genf II), Luca Scandurra (Servette Genf II), Romain Gaud (Servette Genf II), Fadi Ndiyo (Servette Genf II), Mahir Rizvanovic (AC Bellinzona)Abgänge: Yannis Kali (USI Azzurri), Marvin Lyoth (Lancy FC), Matteo Regillo (FC Stade Nyonnais), Valton Behrami (USI Azzurri), Ismael Mpambani (FC Versoix), Leart Zuka (Servette Genf II), Mathis Holcbecher (Etoile Carouge FC), Gabriel Passi Mafuta (?), Yannis Sghaier (?), Sebastian Cid (?), Kilian Pagliuca (?), Timothée Mbaki (CS Chênois)FC KreuzlingenTrainer: Kürsat OrtanciogluZugänge: Robin Belser (SV Schaffhausen), Sandro Di Nucci (SC Brühl), Leart Zeqiri (SC Brühl), Giosué Capozzi (SC Brühl), Bleron Mustafa (FC St. Gallen U18), David Rajic (SC Winterthur United), Mihael Cavar (Zug 94), Mokhtar Boulachab (Türkischer SV Singen/GER), Umut Gencoglu (FC Wil II)Abgänge: Pascal Geisselhardt (FC Tägerwilen), Luca Diego Ianzano (Sportfreunde Eichen-Krombach/GER), Gabriel Selmanaj (Zürich City SC), Jeremy Chukwudum (FC Wil II), Noé Nguy-yi (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Elia Bartolomeo (FC Frauenfeld), Adnan Kecanovic (FC Gossau SG)FC Lugano IITrainer: Andrea VitaliZugänge: Leon Rüeger (FC Schaffhausen)Abgänge: Yuri Peverelli (Neuchatel Xamax), David Piffero (US Semine), Ilias Chakor (FC Ascona), Nathan Pellanda (FC Locarno), Besart Shabanaj (AC Bellinzona), Arbnor Gecaj (AC Bellinzona)FC Luzern IITrainer: Christian SchweglerZugänge: Ronaldo Dantas Fernandes (FC Vaduz), David Schädeli (FC Schötz)Abgänge: Mauricio Willimann (SC Kriens), Yannis Studer (FC Langenthal), Nemanja Zaric (FK Zeleznicar Pancevo/SER), Marijan Urtic (Rücktritt), Dejvid Kabashi (?), Aaron Moos (?), Robert Kukeli (?), Bleon Xhemaili (?), Dusan Sreckovic (FC Sursee)FC ParadisoTrainer: Andrea AgostinelliZugänge: Santiago Mateucci (Coghinas/ITA), Aleksandar Babic (FC Black Stars Basel), Niccolo Spinelli (FC Collina d'Oro), Rion Xhemaili (FC Langenthal), Giancarlo Mercuri (Italien), Erduan Smajli (zuletzt FC Prishtina Bern), Filippo Ballerini (Italien)Abgänge: Samuel Delli Carri (FC Mendrisio), Davud Sylaj (SC Gjilani/KOS), Liam Bollati (AC Taverne), Romeo Morandi (FC Locarno), Giovanni D`Aprile (FC Crotone), Tician Tushi (?), Hozan Rawan Osman (?), Giovanni Ciro D'Agostino (?), Sabir Agougil (?), Niccolo Spinelli (FC Collina d'Oro), Tommaso Centinaro (AC Bellinzona), Angelo Francesco Carpani (AC Bellinzona)FC SchaffhausenTrainer: David SesaZugänge: Carmine Chiappetta (FC Winterthur II), Florian Schuler (SC Cham), Angelo Campos (FC Vaduz), Rijad Saliji (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Adonis Ajeti (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Granit Islami (Vevey-Sports)Abgänge: Raphael Radtke (FC Luzern), Théophil Bachmann (?), Ben Schläppi (FC Langenthal), Noe Holenstein (?), Binjamin Hasani (FC Aarau), Leon Rüeger (FC Lugano II)FC Zürich IITrainer: Burim KukeliZugänge: Dylan Horta Antelo (FC Seefeld), Nico Wenger (FC Wiedikon), Emrah Isic (FC Schötz)Abgänge: Marius Kaiser (FC Schötz), Egézon Dauti (FC Kosova), Selim Turping (AS Jeunesse Esch/LUX), Pirosch Fischer (FC Wil), Isaiah Okafor (FC Wil), Leon Grando (FC Thun II)SC BrühlTrainer: Denis SondereggerZugänge: Amir Abdiji (SCR Altach Juniors/AUT), Rafet Baralija (FC Vaduz II), David Mistrafovic (HSK Posusje/KRO), Fabio Lymann (AC Bellinzona), Gabriele Razzetti (SC Brühl II), Christoph Gschwend (SC Brühl II), Gioele Parente (FC St. Gallen II)Abgänge: Marin Cavar (USV Eschen-Mauren), Jannis Link (FC Uzwil), Luan Abazi (KF Dardania St. Gallen), Brendon Abazi (FC Kosova), Sandro Di Nucci (FC Kreuzlingen), Leart Zeqiri (FC Kreuzlingen), Giosué Capozzi (FC Kreuzlingen), Mika Mettler (Schwarz-Weiss Bregenz/AUT), Bung Tsai Freimann (SC Buochs), Kruno Basic (FC Lauterach/AUT)SC ChamTrainer: Pascal NussbaumerZugänge: Jorge Facal (SC Kriens), Lars Hunn (FC Baden), André Ribeiro (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Luca Heuberger (FC Langenthal), Jan Peter Zaugg (FC Thun II), Florian Kamberi (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Minas Mekonen (SC Cham II), Nikolai Andersen (SC Cham II), Iven Cornacchini (SC Cham II)Abgänge: Joël Ris (SC Emmen), Ben Lüthi (FC Breitenrain), Florian Schuler (FC Schaffhausen), Nico Stucki (FC Biel-Bienne), Stevan Lujic (FC Rotkreuz), Cédric Franek (Rücktritt), Simon Loosli (Rücktritt)SC YF JuventusTrainer:Zugänge: Marc Figueiredo (FC Wettswil-Bonstetten), Joel Raphael Campbell (FC Breitenrain), Marvin Assane (FC Dietikon), Jetmir Krasniqi (Neuchatel Xamax), Nahom Tesfom (Grasshopper Club Zürich II)Abgänge: Simon Tschopp (FC Baden), Anik Sulejmani (FC Kosova)

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