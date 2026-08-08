 2026-08-06T13:32:42.897Z

Transfers

Viele Neue bei Absteiger Bellinzona - FCZ-Talent nach Thun

Transferübersicht: Promotion League

von Redaktion regional-fussball.ch · Gestern, 12:39 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rocco Bartsch

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TRB Maurer AG
Ruha Baer Immobilien AG
Promotion League CH
Bellinzona
YF Juventus
FC Basel II
FC Zürich II

Alle Zu- und Abgänge auf einen Blick: Die Wechsel der Promotion League werden laufend aktualisiert.

AC Bellinzona
Trainer: Francesco Pargalia
Zugänge: Nusret Shehu (NK Opatija/KRO), Veljko Vukasinovic (FC Wettswil-Bonstetten), Brando Canzian (FC Winterthur II), Tommaso Centinaro (FC Paradiso), Angelo Francesco Carpani (FC Paradiso), Armando Rexhepaj (AC Taverne), Martino Novaresi (Yverdon Sport FC), Ulisse Pelloni (FC Mendrisio), Sead Ahmeti (FC Langenthal), Massouba Lamine Ndiaye (Ausland), Manuel Shkodriqi (FC Lugano U19), Luca Beffa (eigener Nachwuchs), Brian Sergi (FC Cadenazzo), Besart Shabanaj (FC Lugano II), Arbnor Gecaj (FC Lugano II), Gabriel Zaic (Athletic Club Palermo/ITA), Lorenzo Alizoni (Reggiana/ITA)
Abgänge: Jonatan Mayorga (Yverdon Sport FC), Pierrick Moulin (FC Sion), Willy Vogt (FC Motherwell/SCO), Evan Rossier (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Aris Sörensen (KF Llapi/KOS), Mahir Rizvanovic (FC Grand-Saconnex), Noah Godwin (FC Sion II), Fabio Lymann (SC Brühl)

BSC Young Boys II
Trainer: Joel Magnin
Zugänge:
Abgänge: Ruben Salchli (SC Kriens), Fabrice Gwerder (FC Münsingen), Ebrima Colley (Konyaspor/TÜR), Benjamin Kabeya (BSC Young Boys), Elio Rufener (SC Kriens), Mats Seiler (FC Thun), Ramon Nussbaum (FC Schoenberg), Loïc Rumo (FC Thun II)

FC Amical Saint-Prex
Trainer: Andy Laugeois
Zugänge: Lucas Billet (CS Chênois), Stephane Gomes (FC Echallens Région), Brian Atangana (Etoile Carouge FC), Yanis Ayad (FC Stade Lausanne-Ouchy II), Arnaud Morard (FC Echallens Région), Check Adam Ouattara (FC Stade-Lausanne-Ouchy II), Stephane Gomes (FC Echallens Région), Henrique Soares (Lancy FC), Theodore Elsig (Team BEJUNE U19)
Abgänge: David Blackwell (Pully Football), Gaëtan Girardet (FC Forward-Morges), Vincent Hofer (SV Darmstadt 98 II/GER), Boris Fawoubo (FC Echallens Région)

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FC Basel II
Trainer: Patrik Baumann
Zugänge: Robin Kamber (BSC Old Boys/VfR Kleinhüningen), Erdin Ismaili (Grasshopper Club Zürich II)
Abgänge: Yannick Schweizer (SV Muttenz), Eliah Jordan (FC Aarau), Marvin Akahomen (SC Kriens), Muhamed Kurtishi (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Damjan Coric (FC Aarau), Kevin Tröndle (SC Kriens), Louis Immanuel Passavant (FC Thun), Noah Makaya (FC Winterthur II)

FC Bavois
Trainer: Bekim Uka
Zugänge: Tristan Diaz (FC Lausanne-Sport II), Jose Aguilar (FC Bulle), Ali Benelmir (FC Baden), Brayan Jérémie Nzita Bengo (Yverdon Sport FC II), Darko Lötscher (FC Lausanne-Sport II), Fares Toumi (SR Delémont), Aukan Moraga (FC Lausanne-Sport II), Jessé Hautier (Neuchatel Xamax), Luca Jaquenoud (FC Stade Nyonnais)
Abgänge: Thierno Diallo (FC Stade Nyonnais), Lucas Ribeiro (FC Stade Nyonnais), Gonçalo Filipe Figueiredo Simões (FC Stade Nyonnais) , Loan Guignard (Yverdon Sport FC)

FC Biel-Bienne
Trainer: Samir Chaibeddra
Zugänge: Marko Kuzmanovic (FC Bulle), Nico Stucki (SC Cham), Perceval Essay (FC Coffrane), Georges Etienne Gomis Gomis (SR Delémont), Presley Pululu (FC Schötz), Alton Kadriu (FC Prishtina Bern), Saleh Chihadeh (FC Prishtina Bern), Lion de Oliveira (FC Stade Lausanne-Ouchy)
Abgänge: Modibo Camara (Neuchatel Xamax), Felix Hornung (FC Prishtina Bern), Seydina Doumbia (FC Bulle), Olivier Cassange-Nzimbu (Tarbes Pyrénées/FRA), Emmanuel Mast (FC Solothurn), Mihajlo Veselinovic (Atmosfera Mazeikiai/LIT), Djibrail Dib (?)

FC Breitenrain
Trainer: Alain Villard
Zugänge: Ben Lüthi (SC Cham), Matti Forrer (FC Münsingen), Yll Avdyli (FC Portalban/Gletterens), Kevin Krasniqi (FC Langenthal), Steven Ukoh (FC Prishtina Bern), Damien Buchard (FC Saillon), Noa Matisse Mariano (Team AFF/FFV Fribourg U18)
Abgänge: Luca Schneeberger (FC Prishtina Bern), Pedro Obama (FC Prishtina Bern), Noel Gemperle (FC Münsingen), Adrian Fleury (FC Prishtina Bern), Joel Raphael Campbell (SC YF Juventus), Fabiano Pereira Andrade (?)

FC Bulle
Trainer: Jean-Philippe Lebeau
Zugänge: Seydina Doumbia (FC Biel-Bienne), Allan Khiari (zuetzt Pro Palazzolo/ITA), Samuel Kasongo (zuletzte Yverdon Sport FC), Tony Romain Robert (FC Annecy B/FRA), Ilan Reina (Team AFF-FFV), Matéo Jungo (Thun Berner Oberland II), Luca Gelato (FC Stade Lausanne-Ouchy), Elisio Antunes (Meyrin FC), Hervé Lévi Matondo (Vevey-Sports), Valentin Nushi (FC Bassecourt), Ardit Meha (CS Romontois)
Abgänge: Marko Kuzmanovic (FC Biel-Bienne), Mathis Dind (Neuchatel Xamax), Tom Murith (SV Muttenz), Brandon Onkony (FC Bôle), Dennis Wyder (FC Prishtina Bern), Benjamin Debons (CS Romontois), Valton Behrami (FC Grand-Saconnex), Jose Aguilar (FC Bavois), Killian Ropraz (FC La Tour/Le Pâquier), Matteo Martina (?)

FC Grand-Saconnex
Trainer: Jean-Michel Aeby
Zugänge: Espedi Kungi (CS Chênois), Valton Behrami (FC Bulle), Leo Gomez (Meyrin FC), Azihar Mhoumadi (Lancy FC), Fabio André Lopes Correia (Lancy FC), Vincent Ruefli (Etoile Carouge FC), Jules Tomas (CS Chênois), Ertem Bello (FC Veyrier Sports), Thomas Perchaud (FC Stade Nyonnais), Ardonit Selimi (Servette Genf II), Luca Scandurra (Servette Genf II), Romain Gaud (Servette Genf II), Fadi Ndiyo (Servette Genf II), Mahir Rizvanovic (AC Bellinzona)
Abgänge: Yannis Kali (USI Azzurri), Marvin Lyoth (Lancy FC), Matteo Regillo (FC Stade Nyonnais), Valton Behrami (USI Azzurri), Ismael Mpambani (FC Versoix), Leart Zuka (Servette Genf II), Mathis Holcbecher (Etoile Carouge FC), Gabriel Passi Mafuta (?), Yannis Sghaier (?), Sebastian Cid (?), Kilian Pagliuca (?), Timothée Mbaki (CS Chênois)

FC Kreuzlingen
Trainer: Kürsat Ortancioglu
Zugänge: Robin Belser (SV Schaffhausen), Sandro Di Nucci (SC Brühl), Leart Zeqiri (SC Brühl), Giosué Capozzi (SC Brühl), Bleron Mustafa (FC St. Gallen U18), David Rajic (SC Winterthur United), Mihael Cavar (Zug 94), Mokhtar Boulachab (Türkischer SV Singen/GER), Umut Gencoglu (FC Wil II)
Abgänge: Pascal Geisselhardt (FC Tägerwilen), Luca Diego Ianzano (Sportfreunde Eichen-Krombach/GER), Gabriel Selmanaj (Zürich City SC), Jeremy Chukwudum (FC Wil II), Noé Nguy-yi (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Elia Bartolomeo (FC Frauenfeld), Adnan Kecanovic (FC Gossau SG)

FC Lugano II
Trainer: Andrea Vitali
Zugänge: Leon Rüeger (FC Schaffhausen)
Abgänge: Yuri Peverelli (Neuchatel Xamax), David Piffero (US Semine), Ilias Chakor (FC Ascona), Nathan Pellanda (FC Locarno), Besart Shabanaj (AC Bellinzona), Arbnor Gecaj (AC Bellinzona)

FC Luzern II
Trainer: Christian Schwegler
Zugänge: Ronaldo Dantas Fernandes (FC Vaduz), David Schädeli (FC Schötz)
Abgänge: Mauricio Willimann (SC Kriens), Yannis Studer (FC Langenthal), Nemanja Zaric (FK Zeleznicar Pancevo/SER), Marijan Urtic (Rücktritt), Dejvid Kabashi (?), Aaron Moos (?), Robert Kukeli (?), Bleon Xhemaili (?), Dusan Sreckovic (FC Sursee)

FC Paradiso
Trainer: Andrea Agostinelli
Zugänge: Santiago Mateucci (Coghinas/ITA), Aleksandar Babic (FC Black Stars Basel), Niccolo Spinelli (FC Collina d'Oro), Rion Xhemaili (FC Langenthal), Giancarlo Mercuri (Italien), Erduan Smajli (zuletzt FC Prishtina Bern), Filippo Ballerini (Italien)
Abgänge: Samuel Delli Carri (FC Mendrisio), Davud Sylaj (SC Gjilani/KOS), Liam Bollati (AC Taverne), Romeo Morandi (FC Locarno), Giovanni D`Aprile (FC Crotone), Tician Tushi (?), Hozan Rawan Osman (?), Giovanni Ciro D'Agostino (?), Sabir Agougil (?), Niccolo Spinelli (FC Collina d'Oro), Tommaso Centinaro (AC Bellinzona), Angelo Francesco Carpani (AC Bellinzona)

FC Schaffhausen
Trainer: David Sesa
Zugänge: Carmine Chiappetta (FC Winterthur II), Florian Schuler (SC Cham), Angelo Campos (FC Vaduz), Rijad Saliji (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Adonis Ajeti (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Granit Islami (Vevey-Sports)
Abgänge: Raphael Radtke (FC Luzern), Théophil Bachmann (?), Ben Schläppi (FC Langenthal), Noe Holenstein (?), Binjamin Hasani (FC Aarau), Leon Rüeger (FC Lugano II)

FC Zürich II
Trainer: Burim Kukeli
Zugänge: Dylan Horta Antelo (FC Seefeld), Nico Wenger (FC Wiedikon), Emrah Isic (FC Schötz)
Abgänge: Marius Kaiser (FC Schötz), Egézon Dauti (FC Kosova), Selim Turping (AS Jeunesse Esch/LUX), Pirosch Fischer (FC Wil), Isaiah Okafor (FC Wil), Leon Grando (FC Thun II)

SC Brühl
Trainer: Denis Sonderegger
Zugänge: Amir Abdiji (SCR Altach Juniors/AUT), Rafet Baralija (FC Vaduz II), David Mistrafovic (HSK Posusje/KRO), Fabio Lymann (AC Bellinzona), Gabriele Razzetti (SC Brühl II), Christoph Gschwend (SC Brühl II), Gioele Parente (FC St. Gallen II)
Abgänge: Marin Cavar (USV Eschen-Mauren), Jannis Link (FC Uzwil), Luan Abazi (KF Dardania St. Gallen), Brendon Abazi (FC Kosova), Sandro Di Nucci (FC Kreuzlingen), Leart Zeqiri (FC Kreuzlingen), Giosué Capozzi (FC Kreuzlingen), Mika Mettler (Schwarz-Weiss Bregenz/AUT), Bung Tsai Freimann (SC Buochs), Kruno Basic (FC Lauterach/AUT)

SC Cham
Trainer: Pascal Nussbaumer
Zugänge: Jorge Facal (SC Kriens), Lars Hunn (FC Baden), André Ribeiro (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Luca Heuberger (FC Langenthal), Jan Peter Zaugg (FC Thun II), Florian Kamberi (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Minas Mekonen (SC Cham II), Nikolai Andersen (SC Cham II), Iven Cornacchini (SC Cham II)
Abgänge: Joël Ris (SC Emmen), Ben Lüthi (FC Breitenrain), Florian Schuler (FC Schaffhausen), Nico Stucki (FC Biel-Bienne), Stevan Lujic (FC Rotkreuz), Cédric Franek (Rücktritt), Simon Loosli (Rücktritt)

SC YF Juventus
Trainer:
Zugänge: Marc Figueiredo (FC Wettswil-Bonstetten), Joel Raphael Campbell (FC Breitenrain), Marvin Assane (FC Dietikon), Jetmir Krasniqi (Neuchatel Xamax), Nahom Tesfom (Grasshopper Club Zürich II)
Abgänge: Simon Tschopp (FC Baden), Anik Sulejmani (FC Kosova)

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