Viele namhafte Spieler müssen zusehen: Flucht-Gefahr bei 1860 München!

Hat es nicht nur in dieser Szene schwer: Soichiro Kozuki (li.). Bleibt der Japaner in Giesing? – Foto: Feiner/Imago

Der Konkurrenzkampf bei 1860 München ist groß wie lange nicht mehr. Einige prominente Namen finden sich deshalb auf der Bank wieder. Ob alle bleiben, steht in den Sternen.

Die Zeit wird knapper – gestern in zwei Wochen endet das Transferfenster in der 3. Liga. Gut möglich, dass sich der Kader des TSV 1860 München bis dahin noch verändern wird, wie Geschäftsführer Christian Werner verriet: „Einige Spieler werden merken, dass ihre Einsatzzeiten eher geringer werden in diesem Jahr. Es wird sicher passieren, dass der ein oder andere Spieler noch mit einem Wechselwunsch auf mich zukommen wird.“ Wen Werner meinen könnte? Die tz-Übersicht: 1860 München: Formstarker Philipp scharrt mit den Hufen David Philipp: Kaum ein Spieler holte sich in den letzten Wochen so viel Lob ab, wie der offensive Mittelfeldmann der Löwen. Nach einer verletzungsgeplagten Debütsaison ist der Linksfuß seit Monaten fit, in dieser Form laut Werner „einer der besten Spieler der 3. Liga“. Und doch muss sich der 25-Jährige hinter Kevin Volland einreihen, auf seine Chance lauern. Bleibt er fit, wird er wichtig für 1860. Wittert seine Chance, bleibt (hoffentlich) an Bord. Max Reinthaler: Beliebt in der Gruppe, doch sportlich momentan nur in einer Nebenrolle bei 1860. Ob dem 30-jährigen Innenverteidiger die Rolle als Ergänzungsspieler ausreicht, bleibt abzuwarten.

Muss sich zunächst hinten anstellen beim TSV 1860 München: Raphael Schifferl. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner