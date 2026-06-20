Viele Mutationen nach Trainerwechsel beim FC Tuggen

FC Tuggen: Eine Verstärkung aus Schweden - und viel Routine bricht weg. Beim FC Tuggen kommt es nach dem Trainerwechsel von Ivan Previtali, der zum FC Baden wechselt, zu Michele Polverino auch im Kader zu einigen Veränderungen. Der Erstligist, der sich in der vergangenen Saison als Gruppenzweiter der Gruppe 3 für die Aufstiegsspiele qualifiziert hatte, verstärkt sich mit Anel Sefer (20, Kriens), Noel Romano (22, Wohlen), Roman Heini (27, Red Star), Dominic Philips (22, Winterthur II), Mirza Hasanbegovic (Gefle/Schweden) sowie Anthony Pinthus (28), der zuletzt während eines halben Jahres pausiert hatte. Demgegenüber stehen mehrere Abgänge: Alessandro Kräuchi (28, zu Rüthi), Miroslav Dabic (34), Björn Bonthuis (21), Nikolas Vasic (23), José Meier (36), Andrei Herlea (33) sowie Luis Rodrigues Benis (35) verlassen den Verein.

FC Neunkirch: Michael Weber tritt wieder ab. Der FC Neunkirch und Trainer Michael Weber gehen nach Saisonende getrennte Wege. Dies vermelden die "Schaffhauser Nachrichten". Der 29-Jährige legt sein Amt aus beruflichen Gründen nieder. Weber hatte die Mannschaft Ende September übernommen, nachdem sich der Verein und Iso Shabani nach nur wenigen Wochen Zusammenarbeit getrennt hatten. In einer schwierigen Phase stabilisierte er das Team und führte es aus der Abstiegszone. Vor allem defensiv zeigte sich der FC Neunkirch unter seiner Leitung deutlich verbessert. Der Klassenerhalt war bereits frühzeitig gesichert, die Meisterschaft schloss das Team auf einem Mittelfeldplatz der Gruppe 5 in der 4. Liga ab. Wer die Nachfolge von Weber antritt, steht noch nicht fest.