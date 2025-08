Viele Meisterkandidaten um Zuzes Zweite

Wir haben uns getraut. Ab sofort erscheinen in regelmäßigen Abständen Saisonvorschauen im FuPa Baden Gebiet, in denen wir unsere (subjektive) Meinung zur kommenden Runde samt Platzierungstipps der einzelnen Teams abgeben.

Also bitte nicht alles auf die Goldwaage legen, schließlich heißt das auch, dass wir einige Klubs auf Abstiegsplätze tippen. Seht es einfach als zusätzliche Motivation und gebt euer Bestes, unsere Einschätzungen ins Gegenteil zu kehren.

Wenig überraschend trauen wir dem FC Zuzenhausen II viel zu. Die Jungspunde aus dem Häuselgrundweg scheiterten in der Vorsaison erst in der Aufstiegsrelegation und sind diese Runde zweifelsohne hochmotiviert einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Es deutet vieles auf Zuze hin und wir glauben, dass sie sich am Ende durchsetzen und Meister werden.

SV Rohrbach/S.

Der SVR ist von hinten bis vorne ausgeglichen besetzt, hat aber auch individuell starke Spieler in seinen Reihen, die eine Partie im Alleingang entscheiden können. In der eng zusammenliegenden Spitzengruppe rechnen wir den Rohrbachern die besten Chancen auf die Vizemeisterschaft zu.

Türk Gücü Sinsheim

Spielerisch überflügelt vermutlich niemand Türk Gücü Sinsheim. In Sachen Konstanz sehen wir Zuze II und Rohrbach/S. jedoch einen kleinen Tick stärker und tippen TG deshalb auf einen ordentlichen dritten Rang. Setzt sich die gute Arbeit dort fort, könnte es vielleicht nächste Runde mit dem Landesliga-Aufstieg klappen.

SV Reihen

Der amtierende Pokalsieger und Vorjahresdritte ist zwangsläufig ein Kandidat für die Spitzengruppe. Der Kader ist jedenfalls breit und für Kreisliga-Verhältnisse überdurchschnittlich gut besetzt. Allerdings ist der Stamm der Reihener Kicker schon etwas älter, deshalb schätzen wir drei Teams auf Strecke gesehen ein bisschen besser ein.

SG Waibstadt

In und um die SG Waibstadt gibt es wenig zu meckern. Die Mannschaft zieht voll mit und hat vergangene Runde einen soliden sechsten Rang eingefahren. Das Potenzial für mehr ist gegeben, mittelfristig befindet sich die SG auf einem erfolgversprechenden Weg. 2025/26 sehen wir einen fünften Platz für die Keitel-Elf.

VfB Epfenbach

Individuelle Klasse ist reichlich vorhanden. Luft nach oben allerdings auch. Platz fünf bei einem Torverhältnis von 65:53 lässt diesen Schluss zu. Epfenbach wird zur erweiterten Spitzengruppe gehören. Für mehr bedarf es einer größeren defensiven Stabilität.

VfB Eppingen II

Der A-Klassen-Meister wird in der Kreisliga nichts mit dem Abstieg zu tun haben. So weit legen wir uns schon jetzt aus dem Fenster mit unserer Prognose. Wir glauben an eine überdurchschnittlich starke Runde für die Verbandsliga-Reserve und einen dementsprechend erfreulichen siebten Platz.

TSV Kürnbach

Nach zwei Jahren unter Mike Kronwald übernimmt Kemal Külbag den TSV als Coach. Der 45-Jährige ist ein alter Bekannter und hat bereits vor rund anderthalb Jahrzehnten in Kürnbach gekickt. Er nimmt eine eingespielte Mannschaft in Empfang, die sich im Tabellenmittelfeld festsetzen wird.

FC Weiler

Kaum ein Aufstieg ist verdienter gewesen als der des FC Weiler. Über mehrere Jahre schnupperten die Weilermer an der Kreisliga, diesen Sommer hat es endlich geklappt nach einem dramatischen Sieg in der Relegation über Adelshofen. Die Elf von Alexander Martaler und Nicolas Heinrich besticht durch eine große Tiefe im Kader und deshalb wird sie sich souverän den Klassenerhalt sowie einen einstelligen Platz sichern.

SV Treschklingen

Die Treschlinger haben alles andere als eine einfache Saison hinter sich. Der Klub ohne Jugendabteilung muss erneut auf einige externe Neue setzen, was eine Einschätzung der Leistungsstärke extrem schwierig macht. Wir versuchen es dennoch und setzen den SV in unserer getippten Abschlusstabelle auf Rang zehn.

SV Tiefenbach

Der dritte Aufsteiger im Bunde ist der SV Tiefenbach. Wie bei den beiden anderen setzen wir auch beim A-Klassen-Vizemeister auf den Klassenerhalt in der Kreisliga. Für kein Team ist selbige größeres Neuland als für den „ewigen“ A-Ligisten. Der Kreisliga kann so viel frisches Blut nur guttun und dank der Aufstiegseuphorie glauben wir an einen starken elften Platz für die Gelb-Schwarzen.

VfL Mühlbach

Unter den Neuen sind ein paar Jungspunde. Das macht eine Einschätzung des VfL nicht gerade einfacher. Wir rechnen mit einer sorgenfreien Runde, ohne allerdings oben anklopfen zu können. Vielleicht täuschen wir uns aber auch und die Jungen schlagen voll ein. Freuen würden wir uns für Mühlbach.

TSV Helmstadt

Der TSV Helmstadt hat mit Lars Maurer einen neuen Spielertrainer verpflichtet. Der gebürtige Hoffenheimer hat bei Zuzenhausen II und Horrenberg viele Jahre eine Führungsrolle übernommen und startet nun in seine erste Trainerstation. Zurückgreifen kann er auf einen breiten Kader, nach der Zitterpartie der Vorsaison muss sich der TSV aber erst einmal sammeln. Gipfelstürme sind keine zu erwarten, es könnte wieder eng werden.

FC Rohrbach a.G.

Bei Rohrbach a.G. kommen die Leistungsträger langsam aber sicher auch in die Jahre. Es wird auf Abstiegskampf hinauslaufen, dabei darf der FC aber auf seinen Kunstrasenplatz setzen, der zweifelsohne ein großer Vorteil werden kann.

TSV Obergimpern

Der Vizepokalsieger wird wieder kämpfen müssen. Allerdings beweisen die Obergimperner seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, dass sie dies exzellent können. Abschreiben darf man sie nie, aber es ist auch nicht zu weit hergeholt zu behaupten, dass es sie irgendwann einmal erwischen wird mit dem Abstieg.

TSV Neckarbischofsheim

Den vermeintlich größten Umbruch gibt es beim TSV Neckarbischofsheim. Im Laufe der Rückrunde setzte sich eine Abwanderungswelle in Gang, die kaum noch aufzuhalten gewesen ist. Aufgrund des Verlusts mehrerer Leistungsträger bleibt uns (leider) nichts anderes übrig, als den TSV ans Tabellenende zu setzen.

Getippte Abschlusstabelle