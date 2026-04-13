Viele lichte Momente bei schummriger Beleuchtung Nach einer 2:0-Führung spielt der FC Wegberg-Beeck bei der U23 Fortuna Kölns 2:2 – ein leistungsgerechtes Remis. Die Partie verläuft sehr abwechslungsreich. FC-Coach Mark Zeh ist über das dürftige Flutlicht erbost. von Mario Emonds · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Wegberg-Beeck verspielt eine 2:0-Führung – Foto: Michael Schnieders

In der zweiten Halbzeit im Spiel bei der U23 Fortuna Kölns hatte Mark Zeh einige Probleme, den Durchblick zu behalten. „Das Flutlicht hier ist doch ein Witz, ist definitiv nicht oberligareif. Als ich zur zweiten Halbzeit, als es eben dunkel geworden war, wieder auf den Platz kam, dachte ich, dass jemand das Licht ausgeknipst hat. Man konnte ja kaum noch was sehen“, giftete Beecks Coach. In der Tat war das Flutlicht auf dem Kunstrasenplatz neben dem Südstadion recht schummrig.

Kleefisch mit der Führung Sehr viele lichte Momente bot dafür das muntere Spiel selbst, das auf einem überdurchschnittlichen Mittelrheinliga-Niveau stand. Nach abwechslungsreichen 90 Minuten trennten sich die Kontrahenten leistungsgerecht 2:2 – auch wenn es für Beeck ärgerlich war, eine 2:0-Führung noch zu verspielen. „Am Ende hätten aber beide Teams noch das Siegtor erzielen können, nachdem ich mit der Anfangsphase überhaupt nicht zufrieden gewesen war“, sagte Fortunas Coach Iraklis Metaxas. Der Gast, der auf den weiterhin erkrankten Marc Brasnic sowie die am Knie verletzten Kai Bösing und Luca Bini verzichten musste, erwischte einen glänzenden Start. Marc Kleefisch (11. Minute) und Timo Braun (16.) hatten die frühe Führung auf dem Fuß. Mit der dritten Chance gelang diese dann auch: Eine Flanke von Niklas Koppitz nickte Marc Kleefisch ein – sein 18. Saisontreffer (22.). Womit „Klee“ einen Namensvetter vollauf bestätigte. „Marc Kleefisch ist sehr kopfballstark, was man ihm im ersten Moment vielleicht gar nicht zutraut“, hatte im Vorfeld der Partie Fortunas Teammanager Stefan Kleefisch gewarnt – vergeblich also.

Kurz darauf hatte Marc Kleefisch für die flott und gefällig kombinierenden Kleeblätter auch das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber an Keeper Lennart Stollenwerk (29.). Und einen ersten Koppitz-Kopfball kratzte ein Fortune noch von der Linie (35.). Dass Koppitz aber doch eher kein Kopfballmonster ist, zeigte sich sechs Minuten später – dieser Kopfball hätte eigentlich den Weg ins Tor finden müssen (41.). Idealer Start in den zweiten Abschnitt Alles andere als harmlos war nach schleppendem Start aber auch die Fortuna – und das lag vor allem am ständigen Unruheherd Jamal Issifou. Der beschäftigte Beecks Abwehr mehr als ordentlich, verzog zur Krönung einmal ganz knapp am langen Eck vorbei (44.). Zuvor hatte FC-Keeper Yannik Hasenbein einen wuchtigen Schuss Salvatore Giambras entschärft (36.), und Niklas Fensky schlug einen Kopfball von Fortunas Abwehrroutinier Mario Weber von der Linie (40.).