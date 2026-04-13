Viele lichte Momente bei schummriger Beleuchtung

In der zweiten Halbzeit im Spiel bei der U23 Fortuna Kölns hatte Mark Zeh einige Probleme, den Durchblick zu behalten. „Das Flutlicht hier ist doch ein Witz, ist definitiv nicht oberligareif. Als ich zur zweiten Halbzeit, als es eben dunkel geworden war, wieder auf den Platz kam, dachte ich, dass jemand das Licht ausgeknipst hat. Man konnte ja kaum noch was sehen“, giftete Beecks Coach. In der Tat war das Flutlicht auf dem Kunstrasenplatz neben dem Südstadion recht schummrig.
Sehr viele lichte Momente bot dafür das muntere Spiel selbst, das auf einem überdurchschnittlichen Mittelrheinliga-Niveau stand. Nach abwechslungsreichen 90 Minuten trennten sich die Kontrahenten leistungsgerecht 2:2 – auch wenn es für Beeck ärgerlich war, eine 2:0-Führung noch zu verspielen. „Am Ende hätten aber beide Teams noch das Siegtor erzielen können, nachdem ich mit der Anfangsphase überhaupt nicht zufrieden gewesen war“, sagte Fortunas Coach Iraklis Metaxas.
Der Gast, der auf den weiterhin erkrankten Marc Brasnic sowie die am Knie verletzten Kai Bösing und Luca Bini verzichten musste, erwischte einen glänzenden Start. Marc Kleefisch (11. Minute) und Timo Braun (16.) hatten die frühe Führung auf dem Fuß. Mit der dritten Chance gelang diese dann auch: Eine Flanke von Niklas Koppitz nickte Marc Kleefisch ein – sein 18. Saisontreffer (22.). Womit „Klee“ einen Namensvetter vollauf bestätigte. „Marc Kleefisch ist sehr kopfballstark, was man ihm im ersten Moment vielleicht gar nicht zutraut“, hatte im Vorfeld der Partie Fortunas Teammanager Stefan Kleefisch gewarnt – vergeblich also.
Kurz darauf hatte Marc Kleefisch für die flott und gefällig kombinierenden Kleeblätter auch das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber an Keeper Lennart Stollenwerk (29.). Und einen ersten Koppitz-Kopfball kratzte ein Fortune noch von der Linie (35.). Dass Koppitz aber doch eher kein Kopfballmonster ist, zeigte sich sechs Minuten später – dieser Kopfball hätte eigentlich den Weg ins Tor finden müssen (41.).
Alles andere als harmlos war nach schleppendem Start aber auch die Fortuna – und das lag vor allem am ständigen Unruheherd Jamal Issifou. Der beschäftigte Beecks Abwehr mehr als ordentlich, verzog zur Krönung einmal ganz knapp am langen Eck vorbei (44.). Zuvor hatte FC-Keeper Yannik Hasenbein einen wuchtigen Schuss Salvatore Giambras entschärft (36.), und Niklas Fensky schlug einen Kopfball von Fortunas Abwehrroutinier Mario Weber von der Linie (40.).
Ideal startete Beeck dann in die zweite Halbzeit: Nach einem ganz langen Ball von Paul Daniels lupfte Justin Hoffmanns den Ball zum 2:0 ins Tor – sein erstes Saisontor (48.). Das Spiel wäre wohl entschieden gewesen, wenn Beeck in einer Slapstick-Szene das 3:0 gelungen wäre: Fensky wurde von einem Kölner Abwehrspieler angeschossen, der Ball trudelte ganz knapp am Tor vorbei (58.).
Stattdessen glich die Fortuna mit einem Doppelschlag aus: Erst traf Giambra nach einem Konter zum 1:2 (67.), dann egalisierte der glänzend freigespielte Issifou mit einem platzierten Schuss ins lange Eck (75.). Für einige Minuten war Beeck von der Rolle, drohte die Partie gar noch zu verlieren. Doch dann fingen sich die Schwarz-Roten wieder.
Für viel frischen Wind sorgten zudem die eingewechselten Hirotaka Sugiura (der war zur Pause für den mit einer Zerrung ausgeschiedenen Gabriel Paczulla gekommen) und vor allem David Arize. Der war zwar nur rund 20 Minuten auf dem Platz, hatte aber noch gleich drei nennenswerte Chancen – sein Kopfball in der fünften Minute der Nachspielzeit hätte eigentlich das 3:2 sein müssen. Unmittelbar danach war Schluss.
„Schade, dass wir das 3:0 nicht gemacht haben. Doch immerhin haben wir nach Kölns Doppelschlag Moral bewiesen, haben uns kurz geschüttelt und sind dann sehr gut ins Spiel zurückgekommen“, urteilte Zeh. „Aus dem vorangegangenen Auswärtsspiel in Königsdorf haben wir gelernt“, merkte Merlin Schlosser an – dort hatte Beeck nach einer Führung noch verloren. „Den Punkt nehmen wir gerne mit, damit können wir leben“, meinte Kleefisch.
Im Anschluss stand für Mannschaft und Funktionsteam noch die Einkehr in einem Kölner Lokal an. Beecks neuer Vorsitzender Tim Banerjee, Geschäftsführer Justin Schöngen, der künftige Trainer Danny Fäuster und sein Co-Trainer Kevin Burg blieben dagegen noch bis Mitternacht zu anregenden Gesprächen und dem ein oder anderen Getränk auf dem Fortuna-Areal – sehr zur Freude auch von Fortunas in der Fanszene sehr bekanntem Unikum Franck Apfelbaum, der auch schon wiederholt bei „Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs“ zu sehen war und sich während der ersten Halbzeit auf sehr humorvolle Art als Platzkassierer betätigt hatte.
Banerjees Fazit: „Fortuna war wie immer eine Reise wert. Das ist einfach ein unwahrscheinlich sympathischer Verein. Aber mein Herz habe ich nun einmal an Beeck verloren.“