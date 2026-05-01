Viele Kompromisse bei RW Walldorf Hessenligist RW Walldorf muss am Wochenende beim abstiegsbedrohten VfB Marburg in Sachen Personal improvisieren – ein Stürmer fehlt gar aus disziplinarischen Gründen. von Dirk Winter · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Für das Spiel in Marburg aus dem Kader gestrichen: RWW-Stürmer Bennett Kruse (Mitte). (Archivbild) Foto: Uwe Krämer

WALLDORF. Was den Walldorfer Hessenliga-Kickern diesen Samstag (15 Uhr) im Marburger Stadion an der Gisselberger Straße bevorsteht, bezeichnet Co-Trainer Stefan Glowitzki als „sehr wichtige Partie“. Denn der abstiegsbedrohte VfB Marburg steht auf Platz 14, acht Punkte hinter dem SV Rot-Weiß. Also sieht Glowitzki die Mittelhessen „in Schlagdistanz“ zu den auf dem neunten Rang stehenden Walldorfern. Und dort wolle man den VfB auch halten – möglichst mit einem Sieg. RWW-Interimstrainer Niklas Grimm erwartet ebenfalls „ein heißes Spiel“, da es für die Marburger um sehr viel gehe und die Rot-Weißen auch noch nicht gesichert sind.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 15:00 Uhr VfB Marburg VfB Marburg SV Rot-Weiß Walldorf RW Walldorf 15:00 live PUSH Stürmer Kruse nach Disput nicht im Kader Nicht dabei ist Bennett Kruse, den Grimm im jüngsten Heimspiel (1:1 gegen Baunatal) nach 71 Minuten eingewechselt und in der Nachspielzeit wieder ausgewechselt hat. Der Trainer war, wie er erklärt, mit der Rückwärtsbewegung des Stürmers nach einem RWW-Angriff nicht einverstanden. Was Grimm ihm denn auch zu verstehen gab. Kruse war damit offensichtlich nicht einverstanden, gab Kontra und vergriff sich dabei in der Wortwahl. Der Trainer äußert ein gewisses Verständnis für den 20-jährigen: „Ich war auch mal 20 und habe mich bestimmt auch nicht immer perfekt verhalten.“ Gleichwohl könne das Fehlverhalten nicht ohne Konsequenz bleiben. Der Abteilungsvorstand habe entschieden, Kruse fürs Marburg-Spiel aus dem Kader zu streichen. Eventuell komme der Stürmer in der U23 zum Einsatz: Die Walldorfer Verbandsliga-Mannschaft misst sich am Sonntag (15 Uhr) mit dem gastgebenden SV Pars Neu-Isenburg.