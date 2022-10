Viele kleine Fehler: Moosinning kann frühe Führung nicht halten Zu viele Abspielfehler beim 1:1 in Waldperlach

Moosinning – Auf dem engen Platz konnten die Gäste zwar schnell in Führung gehen, doch danach schlichen sich einfach zu viele Fehler ein. So kamen die Gastgeber eigentlich aus dem Nichts zum Ausgleich. FCM-Coach Chris Ball musste auf die angeschlagenen Dennis Stauf und Yannik Saßmann verzichten. So rückten Matze Eschbaumer und Luis Haumann wieder in die Anfangsformation. Moosinning übernahm schnell die Initiative.

In der 7. Minute legte Stefan Hass für Christoph Kollmannsberger ab, der zog aus 17 Metern ab, doch SVW-Keeper Benedikt Heinrich wehrte den Schuss mit den Fingerspitzen zur Ecke ab. Haas zog den Ball nach innen, Kapitän Johannes Volkmar ließ ihn über den Scheitel rutschen, und der Ball schlug unhaltbar im langen Eck ein.Waldperlach ließ sich durch diesen frühen Rückstand aber nicht schocken, sondern lief die Moosinninger immer wieder hoch an und provozierte so zahlreiche Abspielfehler bei den Gelb-Schwarzen. „In dieser Phase haben wir es nicht gut gespielt. Jeder zweite Ball ist beim Gegner gelandet. Unser Glück war, dass wir hinten nix anbrennen haben lassen“, sagte FCM-Vorsitzender Karl Thumbs.

Richtig gefährlich wurden die Waldperlacher folglich nicht. Ein Freistoß von Efrem Yohannes prallte von der Mauer zur Ecke ab, und nach einem schönen Konter über rechts blockte Matthias Eschbaumer einen Schuss im letzten Moment ab.Auf der anderen Seite versäumten es die Moosinninger nachzulegen. Thomas Auerweck versuchte vergeblich, Kollmannsberger im Strafraum in Szene zu setzen. Georg Ball brachte das Leder nach einer Linksflanke am Fünfer nicht unter Kontrolle, und Lukas Treffler brachte den Ball nach Zuspiel von Stefan Haas in zentraler Position nicht am SVW-Keeper vorbei.