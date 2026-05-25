„Viele kamen wegen Paco“: Rey Alonso verteidigt Carrasco

TuRU Düsseldorf im Fokus. – Foto: IMAGO/ Norbert Schulz

Wenn Daniel Rey Alonso über TuRU Düsseldorf spricht, geht es schnell um mehr als nur um Tore, Punkte und Tabellenplätze. Der neue Trainer kennt den Verein seit vielen Jahren, hat bessere Zeiten erlebt, aber auch die schwierige Gegenwart mitgetragen. Nach dem Abstieg in die Bezirksliga sieht er den Klub an einem Punkt, an dem vieles neu sortiert werden muss. Gleichzeitig warnt er davor, die Lage zu einfach zu bewerten.

„Was Paco für den Verein getan hat, das wissen viele nicht. Und das tut mir auch leid, dass Leute teilweise schlecht reden und sagen: Trainerwechsel, sonst keine Ahnung. Man muss bedenken, dass viele wegen ihm gekommen sind, weil er das Team zusammengehalten hat“, sagt Rey Alonso. Dass es am Ende sportlich nicht gelaufen sei, liege nicht allein am Trainer. „Da haben wir alle Schuld, vor allem auch die erfahrenen Spieler. Wir sitzen alle in einem Boot und haben es alle sozusagen vermasselt.“

Besonders deutlich wird Rey Alonso, wenn es um Francisco Carrasco geht. Der bisherige Trainer hat TuRU über Jahre geprägt, hielt die Mannschaft zusammen und war aus Sicht seines Nachfolgers eine der zentralen Figuren des Vereins. Rey Alonso ärgert sich darüber, dass Carrascos Arbeit nicht überall die Wertschätzung erfahren habe, die sie aus seiner Sicht verdient.

„Ich nehme auf jeden Fall vieles von ihm mit: den Umgang mit den Spielern außerhalb des Spielfelds, die Motivation, die Wucht, den Elan, alles zu geben, den Ehrgeiz, den Paco Jahr für Jahr hatte“, sagt Rey Alonso. Gerade weil die Bedingungen bei TuRU in den vergangenen Jahren schwierig gewesen seien, schätzt er diesen Einsatz besonders. „Man weiß, wie schwer das eigentlich war oder zurzeit bei TuRU ist.“

Für Rey Alonso bleibt Carrasco nicht nur Vorgänger, sondern auch Bezugspunkt. Er will nicht einfach alles anders machen, sondern bewusst Dinge übernehmen, die er an dessen Arbeit geschätzt hat. Dazu zählt vor allem der Umgang mit der Mannschaft.

Gleichzeitig macht Rey Alonso deutlich, dass es Veränderungen geben muss. Er habe mit Carrasco auch darüber gesprochen, was nicht funktioniert habe und was künftig besser laufen müsse. „Klar habe ich meine eigene Philosophie und meinen Wunsch, wie ich Fußball spielen lassen will. Das hat jeder Trainer. Man muss natürlich auch Sachen anders machen, das habe ich mit Paco besprochen, weil viele Dinge nicht gelaufen sind, da muss man ehrlich sein. Er hat mir den Tipp gegeben, was er hätte besser machen können und was man machen muss. Das nehme ich sehr gerne mit.“

Der neue Trainer spricht deshalb von einem Neustart, der mehr umfassen soll als ein paar personelle Anpassungen. „Es wird sich viel verändern, und es muss sich auch viel verändern, damit wir erfolgreich sind.“

Noch deutlicher wird Rey Alonso, wenn er auf die grundsätzliche Lage des Vereins blickt. TuRU war lange ein fester Bestandteil der Oberliga Niederrhein, zuletzt ging es sportlich aber Schritt für Schritt nach unten. Für Rey Alonso ist das nicht nur eine Frage von sportlicher Qualität, sondern auch eine Frage der veränderten Rahmenbedingungen.

„Viele sagen: Was ist aus dem Verein geworden? Aber es sind nicht mehr die Zeiten wie früher. Da gibt es keinen mehr, der Geld übrig hat und sagt: Wir buttern da Geld in den Verein rein, um erfolgreich zu werden. Das ist nicht mehr so“, sagt er. Er verweist dabei auch auf andere Vereine, die lange höher gespielt haben und inzwischen ebenfalls mit anderen Voraussetzungen leben müssen.

Jugend, Ehrenamt und neue Strukturen

Besonders viel Respekt zeigt Rey Alonso für die Menschen, die TuRU im Hintergrund am Laufen halten. Ohne Vorstand und Ehrenamt, sagt er, wäre die Lage des Vereins dramatischer. „Wenn dieses Team um den Vorstand nicht da wäre, würde es den Verein gar nicht geben. Da muss man ehrlich sein“, erklärt er. Er könne den Einsatz der Verantwortlichen nur würdigen: „Ich muss allen Leuten, die ehrenamtlich da arbeiten, großen Respekt zollen. Ich hätte es vielleicht nicht so gemacht, hätte vielleicht gesagt: Nein, mache ich nicht. Warum auch? Da geht sehr viel Privates rein, kleines Geld, Zeit, Hilfe. Der Verein wäre schon längst tot, muss man sagen. Wenn der Vorstand gesagt hätte: Tschüss, dann war es das mit dem Verein.“

Aus dieser Analyse leitet Rey Alonso aber nicht nur Sorgen ab, sondern auch konkrete Ansätze. Ein neuer Sponsor, Padel City, soll dem Verein helfen, Strukturen neu zu beleben. Vor allem aber sieht er die Jugend als zentralen Weg, um TuRU wieder langfristig stabiler zu machen.

„Man muss sehr viel über die Jugend kommen, finde ich. Das werden wir auch. Es wird sich viel in der Jugend verändern, es wird viel mehr auf die Jugend gesetzt, leistungsorientiert“, sagt Rey Alonso. Als Beispiel nennt er SC Unterrath, wo aus seiner Sicht im Nachwuchsbereich gute Arbeit geleistet werde. Genau dort müsse TuRU ansetzen: „Das, was in der Jugend rauskommt, muss unsere Zukunft sein, damit wir wieder erfolgreich Fußball spielen und aus unserem Verein wieder einen Top-Verein machen.“

Die Herausforderung nach dem Abstieg ist für Rey Alonso deshalb nicht nur sportlich, sondern auch emotional. Es geht darum, einen Verein aufzurichten, der in den vergangenen Jahren viel Substanz verloren hat. „Die Herausforderung ist natürlich sehr groß, auch emotional. Man will den Leuten zeigen: Wir sind jetzt abgestiegen, ich sage mal einfach dumm abgestiegen. Aber wir kommen wieder, wir stehen auf und versuchen, mit den Möglichkeiten, die wir haben, das Bestmögliche aus dem Verein rauszuholen.“

Das Ziel formuliert Rey Alonso dabei nicht in großen Versprechen, sondern mit Blick auf Stabilität. TuRU soll wieder ein Verein werden, der sportlich und wirtschaftlich belastbarer dasteht. „Das Ziel ist, den Verein in Düsseldorf wieder stabil zu halten“, sagt er. Nach Jahren des sportlichen Rückschritts soll der Abstieg deshalb nicht nur Ende einer Entwicklung sein, sondern auch Ausgangspunkt für einen neuen Weg.

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