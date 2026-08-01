Viele Kaderänderungen beim VfL Salder 11 Neuzugänge im Sommer von NB · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der VfL Salder hat seine Personalplanungen für die neue Bezirksliga-Saison abgeschlossen. Insgesamt elf Neuzugänge erweitern den Kader von Trainer Sascha Wiegleb. Neben gestandenen Spielern mit höherklassiger Erfahrung rücken mehrere Talente aus den eigenen Reihen in den Herrenbereich auf.

Mit Giuliano Jampert, Dennis Becker und Deniz Karagüzel schaffen gleich drei Spieler aus der eigenen A-Jugend dauerhaft den Sprung in den Herrenbereich. Alle drei sammelten bereits in der vergangenen Saison erste Einsatzminuten in der Bezirksliga und sollen nun den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Hinzu kommt Marcel Breymann, der aus der zweiten Mannschaft in den Bezirksliga-Kader aufrückt. Von außerhalb verstärkte sich der VfL gezielt auf mehreren Positionen. Mit Torhüter Enes-Kaan Kaya sowie Defensivspieler Kiano Przondziono wechseln zwei Akteure vom SV Lengede an die Parkstraße. Während Kaya bereits unter Trainer Sascha Wiegleb bei den FT Braunschweig spielte und zusätzliche Erfahrung zwischen den Pfosten mitbringt, soll Przondziono mit seiner Dynamik und Vielseitigkeit die Defensive stabilisieren.

Auch im Offensivbereich wurde nachgelegt. Robin Schaare kommt aus der A-Jugend von Germania Wolfenbüttel und gilt als entwicklungsfähiger Angreifer mit ausgeprägtem Torriecher. Luca Timm wechselt von Fortuna Lebenstedt nach Salder und möchte nach einer längeren Verletzungspause wieder an frühere Leistungen anknüpfen.