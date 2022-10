Viele hoffen auf die Wende zum Besseren Teaser KOL WEST: +++ Vor dem elften Spieltag der Fußball-Kreisoberliga lautet das Motto für Teams wie Beilstein, Breitscheid, Medenbach und Fellerdilln: "Wir brauchen Punkte" +++

DILLENBURG - Vor dem elften Spieltag der Fußball-Kreisoberliga würden viele Trainer gern einen Schlussstrich unter das erste Saisondrittel ziehen und die Wende zum Besseren einleiten. Das Motto in Beilstein, Breitscheid, Medenbach und Fellerdilln lautet zum Anpfiff am Sonntag um 15 Uhr: "Wir brauchen Punkte." Wenn es doch so einfach wäre. Dominique Haas, Trainer des TuSpo Beilstein, fragt vor dem Heimspiel gegen den SSV Sechshelden beispielsweise: "Werden wir überhaupt spielen?" Denn die Personalsorgen bei den Gästen scheinen sich fortzusetzen.