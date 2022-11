Viele Hochs und Tiefs: Hinrunden-Rückblick des 1. FC Penzberg Flexibel in der Offensive, wackelig in der Defensive

Penzberg – Die Hinrunde der Penzberger Fußballer lässt sich am besten in einer Sinuskurve umschreiben. Hoch- und Tiefpunkte im Wechsel, dazwischen Auftritte, die nicht genau zu bewerten waren. Vor dem Start der Bezirksliga-Rückrunde am Samstag in Unterpfaffenhofen bleibt die Chance für den Blick zurück.

Die besten Momente

Die Antwort von Simon Ollert ist bezeichnend. Den Pokalsieg über Murnau pickt er heraus (2:0). „Da haben wir alles an den Tag gelegt und gesehen, was mit Willen und Einsatzbereitschaft möglich ist.“ Ein wenig zynisch ist es schon, dass Penzberg im Pokal zeigte, was in den Ligaspielen abging: Konstanz. Auch die Eindrücke vom Ligaderby gegen Murnau, nur vier Tage danach, hat Ollert konserviert. Klar, den K.o. per Elfmeter in der 96. Minute vergisst man nicht so schnell. Für Coach und Team offenbarte sich an diesem Samstag im August aber auch, „dass wir mit jedem mithalten können. Das hat die Mannschaft wach gerüttelt“, sagt Ollert. Im Gegensatz zu den Top-Vier erreichte der FCP nur zu selten dieses Level.

Der Tiefpunkt

Eindeutig die 0:5-Pleite gegen Hellas. In Penzberg mussten sie lange überlegen, wann je ein Team so „sang- und klanglos und ohne Gegenwehr“ unterging, wie der Coach sagt. Die Klatsche hat den ganzen Klub wach gerüttelt. „In allen Bereichen“, wie Ollert betont. Der Tiefpunkt erwies sich gleichzeitig als Wendepunkt. In den Wochen vor dem 0:5 hatte sich Gleichgültigkeit eingeschlichen ob der großen Entfernung zur Tabellenspitze. Danach hätten alle „die Zügel angezogen“, sagt Ollert. Es wird seine größte Herausforderung als Coach, die Motivation aufrecht zu halten.

Das lief gut