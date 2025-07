„Viele hätten uns das so vor der Saison nicht zugetraut"

Die Vorbereitung auf die neue Saison hat am 27. Juni mit einer lockeren Einheit begonnen. Es stehen einige spannende Testspiele an, unter anderem gegen Viktoria Rietberg und den FSV Ochtrup. Auch auf das jährliche Samtgemeindeturnier sowie das Heinz-Niemann-Gedächtnisturnier beim BV Clusorth-Bramhar freuen wir uns sehr. Die Vorbereitung ist in diesem Jahr etwas kürzer als sonst. Einige Spieler befinden sich zu Beginn noch im wohlverdienten Urlaub oder engagieren sich ehrenamtlich, zum Beispiel beim Zeltlager. Das finden wir großartig! Es bedeutet aber auch, dass der ein oder andere vielleicht nochmal eine kleine „Extra-Einheit“ einlegen muss.

Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, die/den Du gezielt loben würdest?

Die Mannschaft hat sich insgesamt weiterentwickelt. Die Erfahrungen aus der letzten Spielzeit werden uns in der kommenden Saison sicher weiterbringen. Besonders hervorzuheben ist auch die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserer zweiten Mannschaft. In den vergangenen Jahren ist ein großes gemeinsames Team gewachsen, mit dem die Arbeit richtig Spaß macht. Auch die Kooperation mit unserer A-Jugend hat hervorragend funktioniert. Ein besonderes Lob gilt den A-Jugendspielern, die im Sommer zu uns gestoßen sind. Sie haben sich bereits beeindruckend gut in den Seniorenbereich integriert. Es ist eine Freude, den Jungs beim Training und in den Spielen zuzuschauen. Sie geben richtig Gas! Wenn sie so weitermachen, werden sie eine großartige Verstärkung für die kommenden Jahre sein.

Wie lautet die Zielsetzung für die neue Spielzeit?

Unser Ziel ist es, eine solide Saison zu spielen und uns möglichst schnell in der Emslandliga zurechtzufinden. Wir möchten ein Umfeld schaffen, in dem sich unsere Spieler wohlfühlen und mit Freude erfolgreichen Fußball spielen können. Natürlich wollen wir so weit nach oben wie möglich, das ist als Absteiger immer ein Ziel. Wir knüpfen das jedoch nicht an einen festen Tabellenplatz. Schön wäre es, wenn wir mit dem unteren Tabellendrittel möglichst wenig zu tun haben.

Wer ist der/sind die Meisterschaftsfavoriten in eurer Liga und warum?

Ein Favorit auf die Meisterschaft ist für uns der Haselünner SV. Mit Trainer Georg Overhoff und einigen starken Neuzugängen ist bei unseren Nachbarn einiges drin. Ich persönlich rechne mit einer extrem spannenden Saison. Sowohl oben als auch unten. Mannschaften wie Leschede, Teglingen oder Bokeloh haben in den vergangenen Jahren konstant gute Leistungen gezeigt und werden sicherlich wieder vorne mitspielen. Auch den VfL Herzlake und den SV Surwold, beide Absteiger aus der Bezirksliga, sollte man nicht unterschätzen. Es dürfte eine sehr enge und ausgeglichene Tabelle werden.

Gibt es zum aktuellen Zeitpunkt personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?

Die größte Veränderung im Team betrifft die Trainerposition. Michael Wilken (zuletzt DJK Geeste) hat im Sommer das Amt von Thomas Hessel (jetzt SV Dalum) übernommen. Verlassen haben uns nur zwei Spieler. Johannes Bruns hat nach über 15 Jahren in der ersten Mannschaft seine aktive Karriere beendet. Torwart Felix Ahlers wechselt zum Oberligisten SV Holthausen-Biene. Er hat gezeigt, dass man sich in Bawinkel als junger Spieler auch für höhere Aufgaben empfehlen kann. Darauf sind wir im Verein sehr stolz. Der Rest der Mannschaft bleibt an Bord und wird durch talentierte A-Jugendliche, sowie ambitionierte Spieler aus der zweiten Mannschaft ergänzt. Dass trotz des Abstiegs fast das komplette Team zusammenbleibt, freut uns besonders. Es zeigt die starke Bindung der Spieler an die Mannschaft und den Verein. Das ist eine wichtige Basis für Kontinuität und Weiterentwicklung.