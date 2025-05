"Viele haben es mir nicht zugetraut"

Leon Gentsch: In erster Linie würde ich die individuelle Klasse jedes einzelnen Spielers hier in Schmölln nennen. In jeder Mannschaft der Landesklasse 1 hast du viel mehr Qualität als in der Kreisoberliga. Jeder Fehler im Spielaufbau wird direkt bestraft und auch die robustere Spielweise ist ein weiterer Unterschied. Mir kommt diese Spielweise jedoch meiner Meinung nach sehr entgegen. Ich habe direkt gemerkt, dass ich vom Kreis in die Landesebene gewechselt bin, weil die Qualität in allen Belangen angestiegen ist.

FuPa Thüringen: Hallo Leon, du bist im Sommer aus der Kreisoberliga nach Schmölln gekommen. Was sind in deinen Augen die größten Unterschiede zwischen diesen beiden Stationen?

FuPa Thüringen: Du hast in den letzten sechs Spielen zwölf Tore geschossen und hast somit maßgeblichen Anteil am Schmöllner Aufschwung. Wie erklärst du dir diese gute Quote im Vergleich zu deinem Saisonstart?

Leon Gentsch: Durch meine Verletzung habe ich leider bis auf die letzten vier Spiele im November die komplette Hinrunde verpasst. Daher möchte ich an dieser Stelle bei meinem Physio aus Altenburg bedanken, der mich wieder fit gemacht hat. Er ist mit verantwortlich dafür, dass ich jetzt dort stehe und es aktuell so gut läuft. Ansonsten ist es einfach mein innerer Ehrgeiz, der mich antreibt immer Vollgas zu geben. Viele Leute haben mir den Wechsel nach Schmölln und den Sprung in diese Liga nicht zugetraut, was in mir eine ganz besondere Extramotivation auslöst und ich mir es vor allem auch selbst beweisen möchte. Ich wollte nach meiner Verletzung unbedingt an meine vorherige Saison anknüpfen.

FuPa Thüringen: Am Wochenende steht ein Auswärtsspiel beim VfR Bad Lobenstein auf dem Programm. Bei einem Sieg könnte der SVS den Meisterkampf weiterhin offen gestalten und hätte dann am letzten Spieltag ein echtes Endspiel gegen den TSV Gera-Westvororte. Wie denkst du darüber?

Leon Gentsch: Die letzten drei Spiele möchten wir als Mannschaft natürlich unbedingt gewinnen und werden dafür alles geben. Wir möchten die Meisterschaft solange wie möglich offen halten und mit ein wenig Glück noch am TSV Gera-Westvororte vorbeizuziehen. Das ist das große Ziel von allen im Verein, weshalb der Ansporn nicht größer sein könnte. Ich werde die letzten Wochen alles dafür geben, um den Titel wieder nach Schmölln zu holen.