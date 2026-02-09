"Viele gute Momente in allen Spielphasen“ Spelle im Test gegen Ahaus von red · Heute, 09:37 Uhr · 0 Leser

– Foto: Uli Mentrup

„Wir haben vieles gut gemacht, aber nicht wirklich über 90 Minuten“, lautet die Bilanz von Trainer Henry Hupe nach dem 4:1-Sieg des SC Spelle-Venhaus im Testspiel gegen den Westfalenligisten Eintracht Ahaus. Die positiven Eindrücke überwogen zwei Wochen vor dem Punktspielstart 2026 am 21. Februar um 14 Uhr beim BSV Rehden.

„Im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein. Wir hatten viele gute Momente in allen Spielphasen. Das hatten wir uns vorgenommen, deswegen ist es unterm Strich in Ordnung“, erklärte Hupe - und schob nach: „Ganz zufrieden ist man ja selten.“ Gefallen hat dem Speller Coach, wie die Mannschaft die Tore herausgespielt hat. Immer wieder kam der Fußball-Oberligist über die Außenpositionen gefährlich nach vorn. Daraus resultierten alle vier Treffer. Mannschaftskapitän Janik Jesgarzewski gab drei Vorlagen bei den Toren von Niklas Oswald, Adrian Lenz und Steffen Wranik. Auch beim 2:0 durch Jip Kemna wurde der Treffer über den Flügel vorbereitet. „Wenn man das gut macht, dann ist es schwer zu verteidigen“, erläuterte Hupe.

Im Spielaufbau wirkten die Schwarz-Weißen allerdings manchmal noch etwas fahrig oder bei gewagten Abspielen sogar leichtfertig. Hupe erkannte noch „zu viele einfache Fehler. Das müssen wir ändern.“ Insgesamt registrierte er aber eine Steigerung im Vergleich zu den vorherigen Tests. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass immer noch einige Spieler fehlten: Tom Winnemöller und Torwart Alex Moll saßen auf der Bank, blieben aber ohne Einsatz. Dort hatten auch der langzeitverletzte Elias Strotmann und Mattis Niemann Platz genommen, der über leichte Probleme klagte. Es fehlten noch Max Meier, Leon Dosquet, Felix Golkowski, Marvin Kehl, Matteo Echelmeyer, Steffen Schepers, Leon Gensicke und Artem Popov, also auch etliche Akteure mit Stammplatz-Ambitionen.