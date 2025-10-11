Viele gute Gründe für eine große Vorfreude

Niklas Kissel und sein FC Zuzenhausen dürfen am Samstag voller Vorfreude zum Waldhof. – Foto: Siegfried Lörz

Erleichterung und Freude gleichermaßen herrschten am vergangenen Samstag beim FC Zuzenhausen vor. Der 1:0-Sieg gegen GU-Türk. SV Pforzheim war gleichzeitig das Zeichen an sich selbst, das Gewinnen nicht verloren zu haben. Frisch gestärkt macht sich die Kissel-Truppe am Samstag auf den Weg zum Waldhof nach Mannheim. Um 15.30 Uhr beginnt ein besonderes Gastspiel bei der U23 des Drittligisten, es steht alles unter dem Motto "100 Jahre Tradition am Alsenweg". Die altehrwürdige Seppl-Herberger-Sportanlage feiert ihr 100-jähriges Bestehen.

Sie wollen gute Gäste sein, aber trotzdem keine Punkte als Geschenk abliefern. "Wir freuen uns sehr auf eine wahrscheinlich große Kulisse und wollen ganz einfach an unsere Leistung aus dem Pforzheim-Spiel anknüpfen", sagt Niklas Kissel. Zuzenhausens Trainer bescheinigt seinen Schützlingen abschließend zum Pforzheim-Spiel, "einen verdienten Sieg, der dramatischer nicht hätte sein können." Das 1:0 in der Nachspielzeit gegen das Spitzenteam aus der Goldstadt war eine gelungene Co-Produktion von Vorlagengeber Paul Rottmann und Siegtorschütze Laurence Paling, die beide als Joker fungierten und für ein glückliches Händchen des Trainerteams sprechen. Bezugnehmend zur letztwöchigen Vorschau, für die der spielende Co-Trainer Marc Schneckenbecker Rede und Antwort stand, sagt Kissel mit einem kleinen Schmunzeln versehen: "Marc hatte den richtigen Riecher, als er gesagt hat, dass jetzt vielleicht der richtige Gegner zur richtigen Zeit kommt."

Tabellarisch gab es zwar keinen großen Sprung, allerdings ist das Selbstvertrauen ungleich größer angewachsen. Die Grün-Weißen haben die Bestätigung dafür erhalten auf dem richtigen Weg zu sein, nun gilt es dauerhaft und am besten dreifach weiter zu punkten. Vorerst wird dafür Fabian Heß das Tor hüten. Der 22-Jährige hat gegen Pforzheim nach seiner Verletzungspause sein zweites Ligaspiel bestritten und war einer der Garanten für den Heimsieg. "Fabi hat es sehr gut gemacht, hat Sicherheit ausgestrahlt und war vor allem am Fuß stark", stellt Kissel seinem Keeper ein exzellentes Zeugnis aus, "er hat unser Vertrauen und spielt weiterhin."