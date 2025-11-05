Viele Großchancen, keine Tore: Die Reserveteams aus Moosinning und Langengeisling treffen nicht

Duell um dem Ball: Langengeislings Stürmerin Jasmin Ziegler (l.) im Zweikampf mit FCM-Verteidigerin Carina Wöll, die einst selbst mal das FCL-Trikot getragen hat. – Foto: Christian Riedel

Mit einem 0:0-Unentschieden mussten sich die Fußballerinnen des FC Langengeisling 2 beim FC Moosinning zufriedengeben.

Der FCL bleibt zwar damit in der Kreisklasse ungeschlagen, die Herbstmeisterschaft ist aber nach zwei Unentschieden in Folge fürs Erste futsch. Austragung stand auf der Kippe

Anfangs stand die Partie sogar auf der Kippe, da der Nebel aufs Feld drückte und das Spiel der U15-Juniorinnen nicht angepfiffen werden konnte. Doch der dichte Nebel verzog sich rechtzeitig, sodass Schiedsrichter Andreas Heilmaier die Partie letztlich doch noch anpfeifen konnte. „Das Spiel war stark von Aktionen im Mittelfeld geprägt, allerdings hatten wir in beiden Halbzeiten die besseren Chancen“, meinte FCM-Coach Max Kaifel nach dem Schlusspfiff. So vergab Hannah Jünke zwei gute Möglichkeiten, und Eva Kollmannsberger scheiterte, als sie allein auf die Langengeislinger Torfrau Janine Tauber zulief.