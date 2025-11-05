Viele Großchancen, keine Tore: Die Reserveteams aus Moosinning und Langengeisling treffen nicht

Mit einem 0:0-Unentschieden mussten sich die Fußballerinnen des FC Langengeisling 2 beim FC Moosinning zufriedengeben.
Der FCL bleibt zwar damit in der Kreisklasse ungeschlagen, die Herbstmeisterschaft ist aber nach zwei Unentschieden in Folge fürs Erste futsch.
Anfangs stand die Partie sogar auf der Kippe, da der Nebel aufs Feld drückte und das Spiel der U15-Juniorinnen nicht angepfiffen werden konnte. Doch der dichte Nebel verzog sich rechtzeitig, sodass Schiedsrichter Andreas Heilmaier die Partie letztlich doch noch anpfeifen konnte.
„Das Spiel war stark von Aktionen im Mittelfeld geprägt, allerdings hatten wir in beiden Halbzeiten die besseren Chancen“, meinte FCM-Coach Max Kaifel nach dem Schlusspfiff. So vergab Hannah Jünke zwei gute Möglichkeiten, und Eva Kollmannsberger scheiterte, als sie allein auf die Langengeislinger Torfrau Janine Tauber zulief.
Kaifel lobte aber auch seine Keeperin Sarina Ziegler: „Sie hat uns in der ersten Halbzeit mit zwei tollen Paraden im Spiel gehalten.“ Er war letztlich mit dem Remis zufrieden.
Auch Gästetrainerin Catja Schlegel sprach von einer sehr ausgeglichenen Begegnung: „Vor allem in der zweiten Halbzeit habe ich aber die größeren und besseren Spielanteile bei uns gesehen. Großchancen gab es auf beiden Seiten, aber beiden Teams hat wohl das Quäntchen Glück gefehlt.“
Für den FCL vergaben Milena Schulte und Elina Rastl jeweils nach einer Ecke der Ex-Moosinningerin Claudia Neumair gute Einschussmöglichkeiten. Schlegels Fazit: „Das Unentschieden ist insgesamt gerechtfertigt.“