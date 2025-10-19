Viele gefährliche Freistöße und ein Siegtreffer vom Punkt

Die besten Erinnerungen hatte Eintracht Verlautenheide nicht an das letzte Heimspiel gegen den SV Helpenstein. Im März verlor der Fußball-Landesligist nach zehn Ligasiegen in Folge gegen den SVH. Es war der Beginn einer Entwicklung, die die Eintracht am Ende den Aufstieg kosten sollte.

„Es war das erwartet komplizierte Spiel gegen einen kämpferisch guten Gegner. Insgesamt haben wir verdient gewonnen“, bilanzierte Stephan Kamps, der beim Gastgeber seinen urlaubenden Cheftrainer Dennis Buchholz an der Seitenlinie vertreten hatte. „Das Spiel darf, muss vielleicht sogar unentschieden ausgehen. Aber so ist es eben“, meinte sein Gegenüber Dominik Hahn.

An diesem Wochenende kam es wieder zu diesem Duell – mit dem besseren Ergebnis für Verlautenheide: 2:1 (1:1) hieß es für die Eintracht.

Helpenstein hatte die erste große Chance des Spiels: Aaron Allwicher drosch aus mindestens 25 Metern einen Freistoß allerdings nur ans Aluminium (7.). Ebenfalls ein Freistoß brachte der Eintracht die erste Großchance: André Hemforth zirkelte den Ball an den zweiten Pfosten; Leandro Stollenwerk köpfte aus nächster Distanz knapp daneben (15.).

Und dann war es wieder ein Freistoß, der die Gästeführung brachte: Abdelkarim Ait Kassi legte sich den Ball länger zurecht – mit Erfolg: Seine Flanke fand den Kopf von Dominic Sinanoglu, Verlautenheides Torwart Maximilian Kirch war noch dran, konnte den Treffer aber nicht mehr verhindern (25.). „Wir haben es sehr gut gemacht, Verlautenheide hatte kaum Chancen. Das 1:0 war verdient“, fand Hahn.

Glück hatte die Eintracht, dass Hope Edwyn Bate eine große Chance nicht zum 2:0 nutzte (30.). Lange passierte nichts mehr – bis zur ersten Minute der Nachspielzeit: Verlautenheide spielte einen Angriff ruhig zu Ende; Hemforth bekam den Ball im Rückraum und schoss ihn an Freund und Feind vorbei ins Tor. „Da waren wir einmal unaufmerksam und haben nicht ordentlich durchgeschoben“, ärgerte sich Hahn.

Der hitzigere Durchgang zwei begann direkt mit einem Aufreger: Hemforth, der in diesem Spiel eine Menge auf die Knochen bekam, dribbelte sich in den Strafraum, wurde angerempelt. Für den Schiedsrichter war das regelwidrig; den fälligen Elfmeter verwandelte Onur Baslanti sicher (48.). „Das hat nicht zur sonstigen Linie des Schiedsrichters gepasst. Das hat er selbst gesagt. Aber davon kann man sich nichts kaufen“, meinte Hahn.

Der Gastgeber hatte danach – gerne auch wieder nach Freistößen – die Chance, das Spiel zu entscheiden. Baslanti (60.) und Lucas Marso (62./86.) vergaben aber oder scheiterten an Helpensteins Torwart Eric Wille. Helpenstein schaffte es nur noch einmal gefährlich vor das Tor: Nach einem schön herausgespielten Angriff machte Eintracht-Verteidiger Jonathan Diki die Situation noch mal gefährlich, ohne dass es Konsequenzen hatte (75.).

So blieb es beim Heimsieg für die Eintracht, die die Nachspielzeit in Überzahl bestritt, weil Bate noch Gelb-Rot gesehen hatte. „In der ersten Halbzeit haben wir oft nicht die richtigen Lösungen und Zwischenräume in den Ketten gefunden. Das haben wir in Halbzeit zwei besser gemacht und hätten noch ein, zwei Treffer mehr erzielen können“, sagte Eintracht-Interimscoach Kamps. „Es wäre mehr drin gewesen“, meinte Hahn auch mit Blick auf die Großchance zum möglichen 2:0.

