Viele Fußballteams: SpVgg Attenkirchen braucht mehr Kabinen

Die SpVgg Attenkirchen plant für die Fußballer einen Anbau zur Erweiterung des Kabinentrakts. Doch der Verein kann diese Maßnahme nicht allein stemmen.

Attenkirchen – Die SpVgg Attenkirchen hat sich viel vorgenommen. Wie Vorsitzender Sebastian Kleespies in der Jahreshauptversammlung am Freitag ankündigte, ist ein Anbau zur Erweiterung des Kabinentrakts in Planung. Als Grund nannte er Platzmangel. Oder anders gesagt: „Zu viele Mannschaften“, stellte Kleespies im Beisein von Bürgermeister Mathias Kern sowie knapp 40 Mitgliedern im Sportheim lapidar fest.

Der Anbau soll im Bereich der Kabinen für die Fußballjugend erfolgen. Die Kosten: zwischen 120 000 und 150 000 Euro. Geld, das die finanziellen Mittel trotz guter Haushaltslage übersteigt. Ohne Kreditaufnahme und Unterstützung der Gemeinde wird der Verein die Erweiterung von zwei auf dann insgesamt sechs Umkleidekabinen inklusive Duschen nicht stemmen können. Daher bat Kern auch darum, möglichst schnell wissen zu wollen, wo es hingeht. Die Gemeinde brauche eine gewisse Vorlaufzeit.

In den nächsten zwei Monaten beginnen die Detailplanungen

SpVgg-Schatzmeisterin Petra Hobmeier zufolge dürfte das kein Problem darstellen, denn der Umbau sei im aktuellen Haushaltsplan „noch gar nicht drin“. Sie verwies auf 2026. Bis dahin ist wohl auch der genaue Finanzbedarf, sprich wie viel Fremdkapital es am Ende wirklich brauche, genauer zu beziffern. Laut Kleespies wird man in den kommenden beiden Monaten mit den Detailplanungen beginnen. Danach gelte es auch, entsprechende Förderanträge an den BLSV zu stellen. Der Vorsitzende machte aber auch deutlich, „dass es ohne Eigenleistung nicht gehen wird“.

Aus sportlicher und gesellschaftlicher Sicht läuft es bei der über 1000 Mitglieder starken SpVgg recht gut, wie den Berichten aus den sieben Abteilungen zu entnehmen war. Zu den Highlights in 2024 zählte Kleespies etwa das Maifest mit der Feuerwehr und der Narrhalla, die Einweihung der Kletterwand und das Herbstfest. Obwohl bei Letzterem überlegt werden sollte, von der Mehrzweckhalle in den Bürgersaal zu wechseln, weil das Ambiente dort einfach schöner sei. Beim Bierfestival sei der gesamte Verein wieder „komplett involviert“ gewesen. „Die Resonanz war top“, sagte Kleespies über die Paradeveranstaltung der Gemeinde, bei der die Vereine alle zwei Jahre ihren Beitrag leisten. Sehr erfreulich sei auch, dass bei der SpVgg die Jugend so stark vertreten sei. Knapp 380 Mitglieder seien unter 18 Jahre alt, freute sich Kleespies über „die gut funktionierende Jugendarbeit“.

Kinder haben Lust auf Klettern

Auch und gerade die Kletterabteilung hatte zuletzt „ziemlich starken Zuwachs bei den Kindern zu verzeichnen“, wie Zdravko Vujkov, einer der beiden Ansprechpartner für die Sparte, erklärte. Deshalb habe man an die Kletterwand neue Routen für den Nachwuchs geschraubt.

Und wie sieht es bei den Fußballern aus? Laut 2. Abteilungsleiter Alexander Thalhammer hat die Erste Mannschaft 2024 die Meisterschaft in der A-Klasse 6 und auch den Aufstieg nur knapp verpasst. Beim neuerlichen Anlauf sehe es allerdings ganz gut aus: Drei Spieltage vor Schluss belegt das Team den ersten Tabellenplatz.