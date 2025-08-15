 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Frintrop wechselt in die Gruppe 2.
Frintrop wechselt in die Gruppe 2. – Foto: RK-Piczure

Viele Fragezeichen zum Auftakt in der A-Liga in Essen

Die beiden Gruppen in der A-Liga in Essen wurden ordentlich durchgemischt. Der SC Frintrop wird zum ersten Mal in Gruppe 2 den Aufstieg anpeilen.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A1 Essen
Kreisliga A2 Essen
TGD Essen
Schonnebeck II
RuWa Dellwig

Im vierten Jahr in der A-Liga tritt der SC Frintrop zum ersten Mal in Gruppe 2. Da Frintrop lange nicht die einzige Mannschaft ist, die die Liga gewechselt hat, dürfte sich das Feld zunächst einmal finden, bevor die Kräfteverhältnisse klar werden. So wechselten unter anderem Vizemeister SuS Haarzopf II und Viertplatzierter FC Stoppenberg in die Gruppe 1. Ob die beiden Teams auch dort oben mitmischen können, wird sich zeigen.

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts!

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A, Gruppe 1, Essen!

________________

So läuft der Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

So., 17.08.2025, 11:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf II
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck II
11:00

So., 17.08.2025, 13:30 Uhr
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
FC Karnap 07/27
FC Karnap 07/27FC Karnap
13:30

So., 17.08.2025, 13:00 Uhr
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
13:00

So., 17.08.2025, 13:30 Uhr
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen II
13:30

So., 17.08.2025, 13:15 Uhr
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
13:15

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck II
15:00

So., 17.08.2025, 15:15 Uhr
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
FC Saloniki Essen
FC Saloniki EssenFC Saloniki
15:15

So., 17.08.2025, 11:00 Uhr
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
Sportfreunde Altenessen
Sportfreunde AltenessenSF Altenes.
11:00

________________

So geht es am nächsten Spieltag weiter

2. Spieltag
24.08.25 SV Borbeck - FC Stoppenberg
24.08.25 FC Karnap 07/27 - SuS Haarzopf II
24.08.25 SpVg Schonnebeck II - RuWa Dellwig
24.08.25 FC Saloniki Essen - Essener SC Preußen
24.08.25 SG Essen-Schönebeck II - Türkiyemspor Essen
24.08.25 Sportfreunde Altenessen - DKSV Helene Essen
24.08.25 TuSEM Essen 1926 II - Bader SV 91
24.08.25 AL-ARZ Libanon - DJK SG Altenessen

________________

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A, Gruppe 2, Essen!

So läuft der Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
14:00

So., 17.08.2025, 13:00 Uhr
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV II
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh II
13:00

So., 17.08.2025, 11:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
11:00

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
15:30

So., 17.08.2025, 13:30 Uhr
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard II
13:30

So., 17.08.2025, 11:00 Uhr
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
Teutonia Überruhr
Teutonia ÜberruhrT. Überruhr
11:00

So., 17.08.2025, 13:30 Uhr
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
13:30

So., 17.08.2025, 15:15 Uhr
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
15:15

________________

So geht es am nächsten Spieltag weiter

2. Spieltag
22.08.25 Preußen Eiberg - Bader SV 91 II
24.08.25 ESC Rellinghausen II - SV Leithe
24.08.25 DJK Blau-Weiß Mintard II - SuS Niederbonsfeld
24.08.25 NK Croatia Essen - Alemannia Essen
24.08.25 Fortuna Bredeney - SC Frintrop 05/21
24.08.25 TuS Essen-West 81 - DJK Adler Union Frintrop II
24.08.25 FSV Kettwig - TuS Holsterhausen
24.08.25 Teutonia Überruhr - TGD Essen-West

____

>>> Folgt dem WhatsApp-Kanal von FuPa Essen

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

Aufrufe: 015.8.2025, 11:45 Uhr
Markus BeckerAutor