Viele Fragezeichen zum Auftakt in der A-Liga in Essen

Im vierten Jahr in der A-Liga tritt der SC Frintrop zum ersten Mal in Gruppe 2. Da Frintrop lange nicht die einzige Mannschaft ist, die die Liga gewechselt hat, dürfte sich das Feld zunächst einmal finden, bevor die Kräfteverhältnisse klar werden. So wechselten unter anderem Vizemeister SuS Haarzopf II und Viertplatzierter FC Stoppenberg in die Gruppe 1. Ob die beiden Teams auch dort oben mitmischen können, wird sich zeigen.
2. Spieltag
24.08.25 SV Borbeck - FC Stoppenberg
24.08.25 FC Karnap 07/27 - SuS Haarzopf II
24.08.25 SpVg Schonnebeck II - RuWa Dellwig
24.08.25 FC Saloniki Essen - Essener SC Preußen
24.08.25 SG Essen-Schönebeck II - Türkiyemspor Essen
24.08.25 Sportfreunde Altenessen - DKSV Helene Essen
24.08.25 TuSEM Essen 1926 II - Bader SV 91
24.08.25 AL-ARZ Libanon - DJK SG Altenessen
2. Spieltag
22.08.25 Preußen Eiberg - Bader SV 91 II
24.08.25 ESC Rellinghausen II - SV Leithe
24.08.25 DJK Blau-Weiß Mintard II - SuS Niederbonsfeld
24.08.25 NK Croatia Essen - Alemannia Essen
24.08.25 Fortuna Bredeney - SC Frintrop 05/21
24.08.25 TuS Essen-West 81 - DJK Adler Union Frintrop II
24.08.25 FSV Kettwig - TuS Holsterhausen
24.08.25 Teutonia Überruhr - TGD Essen-West
