Viele Fragezeichen zum Auftakt in der A-Liga in Essen

Im vierten Jahr in der A-Liga tritt der SC Frintrop zum ersten Mal in Gruppe 2. Da Frintrop lange nicht die einzige Mannschaft ist, die die Liga gewechselt hat, dürfte sich das Feld zunächst einmal finden, bevor die Kräfteverhältnisse klar werden. So wechselten unter anderem Vizemeister SuS Haarzopf II und Viertplatzierter FC Stoppenberg in die Gruppe 1. Ob die beiden Teams auch dort oben mitmischen können, wird sich zeigen.