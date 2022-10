Viele Fragezeichen vor dem erneuten Aufeinandertreffen Arminia Eilendorf und Eintracht Verlautenheide haben bereits im Finale der Stadtmeisterschaft gegeneinander gespielt. Geänderte Vorzeichen beim erneuten Kräftemessen in der Landesliga.

Die beiden Mannschaften sind schon vor einigen Wochen aufeinander getroffen, im Finale der Stadtmeisterschaft. Die Begegnung endete nach regulärer Spielzeit 2:2, doch Frank Küntzeler, Trainer von Arminia Eilendorf, meint: „Verlautenheide hätte das Spiel eigentlich schon in der regulären Spielzeit haushoch gewinnen müssen.“ So endete es erst nach dem Elfmeterschießen 6:4 für den Gegner.

Nun tritt die Eintracht am Sonntag in der Liga in Eilendorf an, doch Verlautenheides Trainer Dennis Buchholz sieht durchaus geänderte Vorzeichen. „Zum einen ist da der kleine Kunstrasenplatz in Eilendorf, zum anderen die Zahl unserer Ausfälle“, meint der 37-Jährige. Sicher weiß Buchholz, dass Jonathan Diki wieder auflaufen kann, denn dessen Sperre ist abgesessen. Aber ansonsten ist wenig klar, denn „es kann sein, dass ich von den verletzten Spielern alle, aber auch keinen einsetzen werden kann“, meint Buchholz. „Da gibt es viele Fragezeichen, ich werde die Aufstellung erst spät verkünden können.“