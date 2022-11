Hinter dem Einsatz von Philipp Knochner (dunkles Trikot) steht noch ein dickes Fragezeichen – Foto: Sven Leifer

Viele Fragezeichen beim SVS - "Bonusspiel" für Kirchanschöring 19. Spieltag: Brückl, Zillner und Knochner stehen auf der Kippe +++ Stingl muss passen

Achtmal in Folge gewonnen, mit respektablen sieben Punkten Vorsprung Tabellenführer. Beim SV Schalding-Heining läuft es in diesen Wochen und Monaten richtig rund. Meisterschaft und Aufstieg werden nur über die Kicker aus dem Passauer Westen führen, die am Sonntag (Anstoß 14 Uhr) den SV Kirchanschöring zu Gast haben. Die Fußballer aus dem Rupertiwinkel kicken seit 2015 in der zweithöchsten Amateurklasse und gehören mittlerweile längst zum Inventar der Bayernliga Süd. Im aktuellen Ranking belegt die Demmelbauer-Truppe einen guten fünften Rang.





Stefan Köck (Trainer SV Schalding-Heining): "Kirchanschöring ist ein gestandener Bayernligist, der körperlich sehr robust ist, aber durchaus auch fußballerisch gut unterwegs ist. Vor der Saison konnte sich unser Gegner gut verstärken und uns wird definitiv alles abverlangt werden. Das wird eine anspruchsvolle Aufgabe, der wir uns gerne stellen. Selbstverständlich wollen wir daheim drei Punkte holen."





Personalien: Johannes Stingl hat sich am Mittwoch im Training eine Muskelverletzung zugezogen und wird definitiv passen müssen. Auch Youngster Leon Schwarz kann nicht auflaufen. Auf der Kippe stehen zu allem Überfluss Daniel Zillner, Christian Brückl und Philipp Knochner. "Bei diesen drei Personalien müssen wir das Abschlusstraining abwarten", sagt Köck.









Mario Demmelbauer (Trainer SV Kirchanschöring): "In Schalding ist es für uns ein reines Bonusspiel gegen die im Moment beste Mannschaft der Liga. Beim SVS wurde nach dem Abstieg Top-Arbeit geleistet und die Mannschaft gibt das auf dem Platz zurück. Das Trainerteam um Stefan Köck hat die Bayernliga nicht unterschätzt und gibt den Spielern das Beste an Infos mit - Hut ab. Wenn ich unsere Offensive mit Miladinovic, Jauk, Kronbichler und Buxmann, die miteinander 112 Bayernligaspiele gemacht habe, im Vergleich zu Drofa, Gallmaier, Schnabel und Rott, die gemeinsam 464 Regionalligaeinsätze auf dem Buckel haben, setze, sieht man einen kleinen Unterschied. Aber im Fussball ist schon soviel passiert, warum sollten wir nicht auch in Schalding überraschen.





Personalien: Florian Hofmann, Timo Portenkirchner und Manuel Omelanowsky fehlen den Gästen.