Viele falsche Entscheidungen - Eglfing verspielt gegen Unterammergau die Meisterrunde Rückstand nach drei Minuten

Eglfing – Der Traum von der Aufstiegsrunde ist geplatzt. Der ASV Eglfing traf im abschließenden Heimspiel der Kreisklasse 6 eine Reihe falscher Entscheidungen und unterlag Tabellenführer WSV Unterammergau nicht ganz unverdient mit 0:2 (0:1). Lange Zeit kauten die Eglfinger am frühen Rückstand, ehe sie im zweiten Abschnitt alles ignorierten, was ihnen zum Vorteil gereicht hätte.

Eine gewichtige Rolle spielte an diesem Nachmittag Tormann Markus Schweiger, aber auch eine Reihe anderer Kicker dürfen sich die Haare raufen. „Natürlich ist jetzt Frust da“, bedauerte Trainer Christoph Geißlinger die verpasste Chance auf die Meisterrunde und den damit verbundenen vorzeitigen Klassenerhalt. „Wir haben versucht, noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren, aber einige Spieler sind ausgebrannt.“ Dass der ASV den Kampf um den Ligaverbleib mit einem Sechs-Punkte-Polster bestreiten darf, sieht der Coach lediglich als Bonus: Denn er weiß, was seine Mannen im Frühjahr erwarten könnte. „Bei nur zehn Spielen wird das kein Zuckerschlecken. Da musst du von Beginn an fit sein.“

Viel ungünstiger hätte die Partie für seine Mannen nicht beginnen können. Keeper Schweiger traf nach einem langen Ball der Unterammergauer den Ball nicht richtig und servierte Niklas Gansler so das Führungstor auf dem Präsentierteller (3.). Dieser Stachel saß tief. Mit Ausnahme eines Alleingangs von Korbinian Ertl, den WSV-Schlussmann Marco Diroma geschickt entschärfte, war bei den Gastgebern wenig geboten. Allerdings konnten auch die Unterammergauer selten ihren exponierten Tabellenrang durch spielerische Finesse dokumentieren.

Nach dem Seitenwechsel raffte sich der ASV endlich auf. Matthias Heringer knallte den Ball nach einer Spielverlagerung auf die rechte Seite an das äußere Eck der Querlatte. Das war Pech, aber auch ein Weckruf für den ASV. Noah Sonntag hatte die zweite Chance zum Ausgleich, doch wieder war Diroma mit seinem massigen Körper in der Schussbahn. Heringer mutierte sukzessive zum tragischen Helden. Einen Eckball von Sonntag setzte er per Kopf knapp drüber. Dann jagte der Routinier nach einem Foul an Sonntag den fälligen Elfmeter über den Querbalken. Und zu guter Letzt kam Andreas Hutter in aussichtsreicher Position ins Trudeln. „Man kann dieses Spiel gewinnen, aber die Chancenverwertung war kläglich“, bilanzierte Geißlinger. Dazwischen hätte Alex Schwarz für die Unterammergauer alles klar machen können. Das taten sie aber erst, als Schweiger noch einmal in Erscheinung trat. Ein Pressschlag in der Offensivzone führte zum WSV-Konter ohne hinreichende Absicherung. Schweiger eilte Schwarz entgegen und mähte ihn mit rustikaler Grätsche um. Liga-Torjäger Ferdi Brauchle gab sich, anders als zuvor Heringer, keine Blöße und und verhalf mit seinem 2:0 der benachbarten SG Oberau/Farchant in die Meisterrunde. (or)