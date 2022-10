„Viele Emotionen bis spät in die Nacht“ – Moritz Knauf nach seinem unglaublichen Seitfallziehtor Traumtor nach Aussetzer

Im Kellerduell der Regionalliga patzt SVH-Keeper Moritz Knauf. Der FC Pipinsried ist lange auf der Siegerstraße - bis Knauf per Traumtor zum Ausgleich trifft. FuPa Oberbayern hat den 20-Jährigen im Live-Interview zu Gast.

München - 90+6. Ein letzter Eckball für den SV Heimstetten. Alle Hoaschdenger stehen im Strafraum des FC Pipinsried - auch SVH-Keeper Moritz Knauf ist vorne. Lukas Riglewski bringt den Ball von der rechten Seite rein. Halbhoch fliegt der Ball in den Sechzehner und dann kommt sein Moment. Per Seitfallzieher wuchtet der 20-jährige Knauf den Ball über die Linie. Marke Traumtor. Niedergeschlagene Spieler in Blau-Gelb – Ekstatischer Jubel bei den Rot-Weißen.

Regionalliga Bayern: Moritz Knauf wird nach Riesenpatzer zum Helden