Viele Einheimische stimmen den Coach zuversichtlich Kreisklasse A Sinsheim +++ Beim SV Gemmingen wächst etwas heran +++ Am Sonntag in Hilsbach gefordert

Beide Teams durften auch guter Laune sein. Stebbach/Richen ist ein Kandidat für den Aufstieg und Gemmingen hat sich nach seinem Abstieg aus der Kreisliga schnell gefangen. Extrem hilfreich waren dafür die Siege zu Saisonbeginn gegen Türkspor Eppingen (2:0) und den FC Weiler (4:0). "Deshalb haben wir später auch eine Phase von drei Niederlagen in Folge gut verkraftet, in den Wochen vor dem anberaumten Stebbach/Richen-Spiel lief es wieder sehr ordentlich", bezieht sich Haugk auf das 3:3-Remis beim Spitzenteam aus Eschelbronn und den 2:1-Erfolg gegen den SV Tiefenbach.

Der Spielertrainer des SV Gemmingen wäre mit seiner Truppe am vergangenen Samstag sehr gerne gegen die SG Stebbach/Richen angetreten, der Dauerregen ließ aber kein vernünftiges Fußballspiel zu. Letztlich entschied sich der Schiedsrichter dagegen, was Haugk voll und ganz nachvollziehen konnte. "Der Schiri hatte Recht und er wollte auch nicht die Verantwortung übernehmen, falls es zu Verletzungen gekommen wäre." Statt Derby auf dem Rasen gab es also kühle Getränke und laute Musik im Klubhaus.

Stolz verspürt Haugk bezüglich der engen Verbundenheit zwischen Mannschaft und Verein. Er zählt auf: "90 Prozent unserer Spieler sind Einheimische und dann sind noch sehr viele Junge darunter, was eine optimale Mischung ist", so der gebürtige Gemminger, der seinen Klub deshalb für die kommenden Jahre sehr gut aufgestellt sieht.

Aktuell soll sich die Mannschaft in Kreisklasse A zurechtfinden, der Mittelfeldplatz nach der ersten Saisonhälfte lässt auf eine Rückrunde in der sicheren Zone schließen. "Gerade für unsere entwicklungsfähigen Jungs ist es vielleicht gar nicht so schlecht sich in der A-Klasse entwickeln zu können", konstatiert Haugk.

In den beiden verbleibenden Partien 2022 gilt es irgendwie noch etwas Zählbares mitzunehmen, die Aufgaben könnten nämlich kaum kniffliger sein. Zuerst geht es am Sonntag zum SV Hilsbach und sieben Tage darauf zu Türkspor Eppingen. Deswegen zittert aber niemand in Gemmingen. Ganz im Gegenteil wie der Trainer versichert: „Da freue ich mich vielmehr darauf, da wir selbst gerne Fußball spielen und wenig auf lange Bälle setzen. Dann macht es gegen starke Mannschaften umso mehr Spaß.“